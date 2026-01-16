Реестр злостных алиментщиков: что это такое, зачем был создан и как работает

В материале РИАМО рассказываем о реестре злостных неплательщиков алиментов, который начал работать на портале «Госуслуг».

Причина создания реестра злостных неплательщиков алиментов Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Создание общего реестра неплательщиков алиментов обсуждалось в Государственной думе с 2021 года. Изначально этот реестр задумывался с целью наладить оперативное обновление сведений о лицах, уклоняющихся от уплаты алиментов. Вычленение этих данных в отдельный сервис и налаживание обмена информацией с кадровыми службами, по словам депутата Госдумы Сергея Атлухова, должно помочь снизить число злостных алиментщиков и увеличить объем принудительно взыскиваемых средств. Также реестр должен стать дополнительной мерой поддержки и социальной защиты детей, а кроме того, увеличить эффективность правового воздействия на неплательщиков. Законопроект о создании открытого реестра должников по алиментным обязательствам Госдума приняла в мае 2024 года. Закон вступил в силу 25 мая 2025 года. В настоящий момент в список неплательщиков входят около 150 тысяч россиян.

Для чего открыли реестр злостных неплательщиков алиментов на «Госуслугах Фото - © Adobe Stock Доступ к реестру злостных алиментщиков был открыт на портале «Госуслуг» в начале января 2026 года. Теперь с помощью этого сервиса любой пользователь может узнать, есть ли у интересующего его гражданина долги по выплатам алиментов. В случае наличия таких долгов портал также покажет, в каком регионе и на какую сумму зафиксирована просрочка по выплате. Открытый доступ к реестру злостных неплательщиков, по сообщению пресс-службы Минцифры, поможет в оценке финансовой добросовестности человека (например, при заключении сделок), а также может стимулировать должников на погашение задолженности.

Как получить информацию из реестра неплательщиков алиментов на «Госуслугах» Фото - © Adobe Stock Для того, чтобы запросить данные из реестра злостных алиментщиков, авторизации на портале «Госуслуг» не требуется: получить информацию может любой пользователь портала. Достаточно пройти по ссылке. В незаполненные поля необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего вас гражданина, пройти несложную «капчу» и нажать кнопку «Проверить». Если сведения о задолженности по алиментам имеются, портал выдаст короткую справку с указанием суммы задолженности и региона, в котором зафиксирована просрочка.

Кто попадает в реестр злостных неплательщиков алиментов Фото - © Людмила Рубцова / Фотобанк Лори В реестр помещаются не все граждане, имеющие какую-либо задолженность по алиментам. В базе данных могут оказаться лишь должники, которые: привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей до 18 лет, нетрудоспособных родителей или совершеннолетних нетрудоспособных детей;

объявлены в исполнительный розыск за долги по алиментам. Сведения о привлечении к ответственности или объявлении в розыск вносятся в реестр в течение пяти дней с момента их поступления в Федеральную службу судебных приставов. Сам должник извещается о включении в реестр в течение суток.