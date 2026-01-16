Реестр злостных алиментщиков: что это такое, зачем был создан и как работает

© Дина Етова / Фотобанк Лори

Фото - © Дина Етова / Фотобанк Лори

В материале РИАМО рассказываем о реестре злостных неплательщиков алиментов, который начал работать на портале «Госуслуг».

Причина создания реестра злостных неплательщиков алиментов

© Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Создание общего реестра неплательщиков алиментов обсуждалось в Государственной думе с 2021 года. Изначально этот реестр задумывался с целью наладить оперативное обновление сведений о лицах, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Вычленение этих данных в отдельный сервис и налаживание обмена информацией с кадровыми службами, по  словам депутата Госдумы Сергея Атлухова, должно помочь снизить число злостных алиментщиков и увеличить объем принудительно взыскиваемых средств. Также реестр должен стать дополнительной мерой поддержки и социальной защиты детей, а кроме того, увеличить эффективность правового воздействия на неплательщиков.

Законопроект о создании открытого реестра должников по алиментным обязательствам Госдума приняла в мае 2024 года. Закон вступил в силу 25 мая 2025 года. В настоящий момент в список неплательщиков входят около 150 тысяч россиян.

Для чего открыли реестр злостных неплательщиков алиментов на «Госуслугах

Фото - © Adobe Stock

Доступ к реестру злостных алиментщиков был открыт на  портале «Госуслуг» в начале января 2026 года. Теперь с помощью этого сервиса любой пользователь может узнать, есть ли у интересующего его гражданина долги по выплатам алиментов. В случае наличия таких долгов портал также покажет, в каком регионе и на какую сумму зафиксирована просрочка по выплате.

Открытый доступ к реестру злостных неплательщиков, по  сообщению пресс-службы Минцифры, поможет в оценке финансовой добросовестности человека (например, при заключении сделок), а также может стимулировать должников на погашение задолженности.

Как получить информацию из реестра неплательщиков алиментов на «Госуслугах»

© Adobe Stock

Фото - © Adobe Stock

Для того, чтобы запросить данные из реестра злостных алиментщиков, авторизации на портале «Госуслуг» не требуется: получить информацию может любой пользователь портала. Достаточно пройти по  ссылке. В незаполненные поля необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего вас гражданина, пройти несложную «капчу» и нажать кнопку «Проверить».

Если сведения о задолженности по алиментам имеются, портал выдаст короткую справку с указанием суммы задолженности и региона, в котором зафиксирована просрочка.

Кто попадает в реестр злостных неплательщиков алиментов

© Людмила Рубцова / Фотобанк Лори

Фото - © Людмила Рубцова / Фотобанк Лори

В реестр помещаются не все граждане, имеющие какую-либо задолженность по алиментам. В базе данных могут оказаться лишь должники, которые:

  • привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей до 18 лет, нетрудоспособных родителей или совершеннолетних нетрудоспособных детей;
  • объявлены в исполнительный розыск за долги по алиментам.

Сведения о привлечении к ответственности или объявлении в розыск вносятся в реестр в течение пяти дней с момента их поступления в Федеральную службу судебных приставов. Сам должник извещается о включении в реестр в течение суток.

В каких случаях исключают из реестра злостных должников

© Татьяна Т / Фотобанк Лори

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Гражданина могут исключить из реестра злостных неплательщиков в следующих случаях:

  • он полностью погасил все задолженности;
  • был отменен судебный акт о привлечении к административной или уголовной ответственности;
  • было отменено постановление об исполнительном розыске;
  • в случае окончания или прекращения исполнительного производства.