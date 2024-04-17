Речные прогулки по Москве: как выбрать, сколько стоит и какие есть маршруты

О том, как можно прокатиться по Москве-реке и сколько придется за это заплатить – читайте в материале РИАМО.

Какие причалы и маршруты работают в Москве Фото - © Медиасток.рф Открытие речной навигации в Москве запланировано на 24 апреля. Весной 2024 года городские власти подготовили к открытию сезона 44 причала. Самые популярные среди москвичей – «Киевский вокзал», «Парк Горького», «Устьинский мост», причал на Воробьевых горах, парк «Зарядье» и «Мост Багратион». Именно с этих точек имеет смысл отправляться на речную прогулку, так как теплоходы с них отходят, как правило, раз в 15-30 минут. В большинстве случаев стандартный круиз представляет собой путешествие «туда и обратно». Но иногда прогулки бывают и круговыми. Такой маршрут может выглядеть, например, так: причал «Устьинский» – парк «Зарядье» – Московский Кремль – Храм Христа Спасителя – памятник Петру Первому – Парк Горького – Нескучный Сад – Воробьевы горы – Новодевичий монастырь – Киевский вокзал – «Москва-Сити» – причал «Устьинский». Если вы хотите посмотреть как можно больше красот и достопримечательностей Москвы, лучше всего выбирать именно круговой тур. Но важно выяснить маршрут заранее (многие перевозчики упоминают только точку посадки и высадки). Основное время работы прогулочных маршрутов – с 11 до 21 часа, но в выходные и праздничные дни ходят и более поздние рейсы. Например, на 9 мая уже запланированы прогулки, которые начнутся после девяти часов вечера – чтобы пассажиры могли посмотреть салют с палубы теплохода. Кстати, на 27 апреля (суббота) запланирован фейерверк в честь открытия 91-го сезона навигации на Москве-реке. На круизы с просмотром фейерверка уже продаются билеты.

Стоимость речных прогулок в 2024 году Фото - © Медиасток.рф Цены на речные прогулки варьируются в зависимости от продолжительности и наличия дополнительных услуг на теплоходе. Короткая часовая экскурсия будет стоить около 450-700 рублей. В среднем поездка занимает около 2.5-3 часов, цены начинаются от 1300 р. Прогулки с обедом или ужином, в зависимости от даты, меню и класса теплохода, могут обойтись в сумму до 5000 рублей с человека. Для того, чтобы заказать мини-круиз на компанию (без незнакомых пассажиров), придется выложить от 30 000 рублей (в зависимости от перевозчика и предоставляемых на борту услуг).

Услуги на борту теплохода Фото - © Медиасток.рф Самые простые речные прогулки подразумевают просто катание по реке. В праздничные дни нередко предлагают «гастрономические круизы». Существуют поездки, включающие экскурсионную программу. Познавательные прогулки могут быть спланированы по-разному: иногда об окружающих достопримечательностях повествует живой гид, иногда рассказ экскурсовода дается в записи и звучит из динамиков, в некоторых случаях экскурсию «ведет» аудиогид, а пассажиры слушают ее через плееры и наушники. О том, в каком виде будет проходить экскурсия, имеет смысл поинтересоваться заранее. Кроме того, по Москве-реке ходят теплоходы, специально оборудованные под диско-бары, где можно потанцевать на палубе. На некоторых маршрутах на протяжении всей поездки играет живая музыка. Конечно, любые дополнительные удовольствия делают поездку несколько дороже.

Как купить билет на речной круиз в Москве Фото - © Медиасток.рф Если вы хотите отправиться в путешествие по реке, для покупки билета у вас есть два варианта. Вариант первый: прийти на один из популярных причалов и купить билет здесь же, на кассе. Вариант второй: заранее купить билет через интернет. В Москве работают около двух десятков компаний, предлагающих речные круизы, и у большинства этих компаний нет сайтов – но в Сети существует множество порталов-агрегаторов, которые продают билеты на теплоходы разных перевозчиков. Покупка билета онлайн, скорее всего, обойдется дешевле, чем на причале. Довольно часто судоходные компании (или сайты-посредники) продают билеты не на конкретное время, а на любой круиз в выбранный день. Можно, например, запланировать пешеходную прогулку по столице, а нагулявшись, прийти на причал и сесть на ближайший по времени теплоход. Сводного расписания всех поездок от всех перевозчиков не существует, но, используя сайты-агрегаторы, вполне можно подобрать тур, который вас устроит по времени и условиям.

На что обратить внимание при выборе прогулки Фото - © Медиасток.рф Следует учитывать, что билеты продаются без мест. Если для вас принципиально важно занять какое-то конкретное место, имеет смысл прийти немного заранее, чтобы войти на теплоход в числе первых и спокойно расположиться. При покупке билета обратите внимание на условия поездки. На некоторых экскурсиях (например, на тех, которые включают обед или ужин) запрещается брать на борт любую еду и напитки. Некоторые перевозчики позволяют приносить с собой в ограниченном количестве алкоголь (при наличии чека из магазина), но не предоставляют посуду, так что о бокалах придется позаботиться самостоятельно. Пиво запрещено практически на всех речных круизах. На большинстве теплоходов работают кафе-бары, где можно купить напитки и закуски. Но цены там, как правило, выше средних по столице.

Прогулки на речном трамвайчике по Москве-реке Фото - © Медиасток.рф Если у вас нет времени или финансовой возможности отправиться на длительную речную прогулку, в качестве альтернативы можно выбрать маршруты водных электротрамваев. Этот регулярный речной транспорт ходит по Москве-реке с июня 2023. Речные трамвайчики работают, по сути, так же, как обычный городской транспорт. Проезд можно оплатить картой «Тройка», по биометрии, с помощью телефона или банковской картой. Стоимость проезда на электросудне составляет 150 р. Речные маршруты включены в зону действия билетов «Единый» без лимита поездок на 90 и 365 дней. Маршрутов речного электротранспорта пока два. Первый проходит от Киевского вокзала через причалы «Трехгорный», «Сити-Багратион», «Сити-Центральный» и заканчивает поездку у причала «Сердце столицы» (Шелепихинская набережная, д. 34). Второй маршрут стартует с причала «ЗИЛ» (ближайшая станция – «ЗИЛ» МЦК), останавливается на причалах «Автозаводский мост», «Кленовый бульвар», «Южный речной вокзал», «Нагатинский затон» и заканчивает поездку у причала «Печатники» (возле одноименного парка). Посмотреть маршруты речных трамваев на карте можно на Едином транспортном портале (https://transport.mos.ru/reka/routes). Ходить они начнут, когда откроется навигация.