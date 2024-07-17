Ребенок наглотался воды в водоеме: инструкция по спасению

Чем опасно заглатывание воды при купании

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Существует два варианта развития событий, когда ребенок заглатывает воду. В первом случае она попадает в желудок. Единственная опасность в данном варианте – большое количество различных болезнетворных микробов, которые потенциально приведут к временному ухудшению здоровья. Это могут быть ротавирусы, энтеровирусы, аденовирусы и другие. В такой ситуации ребенка надо срочно показать врачу, чтобы он его осмотрел и подобрал грамотное лечение или назначил профилактику.

Во втором случае вода может попасть в дыхательные пути. Это самый страшный вариант, ведь начнут стремительно нарастать симптомы утопления, что уже опасно для жизни ребенка. Без спасательных действий жизнь будет под угрозой.