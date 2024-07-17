Ребенок наглотался воды в водоеме: инструкция по спасению
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В материале РИАМО – инструкция на случай, если во время отдыха ребенок наглотался воды из водоема.
Чем опасно заглатывание воды при купании
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Существует два варианта развития событий, когда ребенок заглатывает воду. В первом случае она попадает в желудок. Единственная опасность в данном варианте – большое количество различных болезнетворных микробов, которые потенциально приведут к временному ухудшению здоровья. Это могут быть ротавирусы, энтеровирусы, аденовирусы и другие. В такой ситуации ребенка надо срочно показать врачу, чтобы он его осмотрел и подобрал грамотное лечение или назначил профилактику.
Во втором случае вода может попасть в дыхательные пути. Это самый страшный вариант, ведь начнут стремительно нарастать симптомы утопления, что уже опасно для жизни ребенка. Без спасательных действий жизнь будет под угрозой.
Что делать, если ребенок просто наглотался воды
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Если ребенок наглотался воды в море, озере, речке, бассейне, но при этом находится в сознании, нужно придерживаться следующих шагов:
- усадите его и дайте откашляться, только не надо его при этом хлопать по спине;
- если у ребенка рвота, то наклоните или поверните его голову так, чтобы он не мог захлебнуться рвотными массами;
- заверните ребенка во что-то теплое – пляжное покрывало, полотенце;
- когда закончится рвота, дайте ему теплую воду, чай или компот;
- обратитесь скорее ко врачу.
Что делать, если ребенок захлебнулся и находится без сознания
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Если ребенок находится без сознания, но при этом у него есть пульс и он дышит, нужно:
- уложить его в стабильное боковое положение;
- снять мокрую одежду;
- укрыть пляжным покрывалом или полотенцем, даже если на улице жара;
- если есть возможность, завернуть в спасательное изотермическое покрывало. В идеале занести ребенка в теплое помещение;
- после того как ребенок придет в сознание, дать ему откашляться и напоить теплым питьем.
Что делать, если ребенок наглотался воды и не дышит
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Это самый сложный случай, при котором, отбросив панику, надо действовать очень быстро.
- Уложите ребенка на спину так, чтобы голова была максимально разогнута назад, а рот был открыт.
- Проверьте пульс и дыхание.
- Сделайте 5 выдохов по методу «изо рта в рот» или «изо рта в нос и рот» (если ребенок совсем маленький). Выдохи при этом должны быть плавные, ритмичные, а объем должен учитывать меньшие размеры легких у детей.
- Попросите кого-то вызвать спасателей или скорую помощь.
- Если нет пульсации на сонной артерии, начинайте непрямой массаж сердца, чередуя его с искусственным дыханием в соотношении 30 нажатий на грудную клетку к 2 выдохам.
- Если во время реанимационных действий у ребенка началась рвота и он очнулся, прервитесь на несколько секунд и переверните пострадавшего набок. Это нужно для того, чтобы содержимое желудка не попало в легкие.
Прекратить реанимационные действия можно только при возобновлении самостоятельного дыхания и сердцебиения у ребенка и прибытии бригады скорой помощи.
Что делать, если вода попала в дыхательные пути ребенка
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В данном случае все зависит от количества воды, попавшей внутрь. Если ребенок успел проглотить только один глоток, то он может самостоятельно откашляться и вода выйдет наружу. Если же ребенок захлебывается, поскольку сделал слишком много глотков, то надо делать следующее:
- Извлеките ребенка из воды.
- Сядьте сами и положите ребенка таким образом на руку или на ногу, чтобы он был лицом вниз. Другой рукой нанесите пять-шесть несильных ударов между лопаток основанием своей ладони. Изо рта ребенка должна потечь вода.
- Проверьте, есть ли у ребенка дыхание и нет ли ничего у него во рту.
- Если ребенок начал дышать, то его надо успокоить и дать теплого напитка. После этого обратитесь ко врачу.
- Если дыхания так и нет – надо начинать реанимационные действия (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) и вызвать скорую помощь или бригаду спасателей.
Первые сутки после произошедшего за ребенком надо внимательно наблюдать. Вот симптомы, увидев которые надо бить тревогу и обращаться ко врачу, если это еще не было сделано ранее:
- Ребенок постоянно кашляет, но ничего не откашливается.
- Дышит неглубоко и часто.
- Жалуется на боль в груди.
- Демонстрирует странное поведение – это может быть признаком кислородного голодания.