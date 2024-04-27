Программа долгосрочных сбережений: что это, кто может принять участие, каковы преимущества
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О целях программы долгосрочных сбережений и о том, как принять в ней участие, рассказывает заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич.
Что такое программа долгосрочных сбережений простыми словами
Фото - © Фотобанк Лори
Программа долгосрочных сбережений, созданная и закрепленная на законодательном уровне в 2023 году, начала работать с 1 января 2024 года. На 2024 год президентом РФ поставлены цели по привлечению в программу 250 миллиардов рублей, а до 2026 года — не менее 1% внутреннего валового продукта.
Программа долгосрочных сбережений — это совершенно новый инструмент на рынке РФ и надежная копилка для граждан.
«Вы можете откладывать туда понемногу денег по вашему собственному желанию, а государство будет докладывать вам в эту копилку, а также давать льготы в виде вычетов», — говорит Шахлевич.
Цели государства при реализации программы долгосрочных сбережений
Фото - © Фотобанк Лори
Основной целью на государственном уровне является развитие культуры долгосрочных сбережений граждан на свои глобальные цели, такие как покупка жилья или дачи, образование детей или внуков, крупный ремонт, отмечает представитель Минфина.
«Мы советуем делать отчисления на эти цели регулярно хотя бы небольшими суммами. В краткосрочной перспективе для вас это будут незаметные отчисления, но на глобальном 15-летнем периоде вы сможете накопить себе значительный капитал. Например, чтобы не потерять в будущем привычный образ жизни, возможность путешествий или поездок», — говорит Шахлевич.
Также преследуется цель защитить россиян от импульсивных покупок, добавляет он.
Кто может принять участие в программе долгосрочных сбережений и что для этого нужно
Фото - © Фотобанк Лори
Вступить в программу может любой гражданин, достигший 18 лет. Для этого необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с любым из операторов этой программы. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды, которые присутствуют на территории всей Российской Федерации и имеют региональные представительства.
Средства по программе состоят из добровольных взносов граждан, средств пенсионных накоплений, софинансированных государством, а также добровольных взносов от работодателей. Количество договоров по вступлению в данную программу не ограничено, можно заключать их с теми негосударственными пенсионными фондами, которые гражданам удобнее или кажутся им более надежными.
Основные преимущества программы долгосрочных сбережений
Фото - © Фотобанк Лори
- Возможность перевода средств пенсионных накоплений в программу из социального фонда или из негосударственных пенсионных фондов.
- Возможность софинансирования государством. Она ограничена размером 36 тысяч рублей в год в течение первых трех лет (итого 108 тысяч рублей). Срок может быть продлен по решению правительства.
- Налоговый вычет 13% - вернуть можно до 52 тысяч рублей в год с максимальной суммы в 400 тысяч рублей в год.
- Средства из программы можно забрать в любой момент, но с потерей инвестиционных доходов. Однако в программе предусмотрена возможность забрать денежные средства (пенсионных накоплений и софинансирования) в любой момент без потери инвестиционного дохода в особых жизненных ситуациях – например, при дорогостоящем лечении и потере кормильца.
- Возможность наследования правопреемниками после смерти гражданина.
- Государственное гарантирование сохранности средств – до 2,8 миллиона рублей.
- Если в период от 1 года до 5 лет (в зависимости от условий договора) получится убыток от инвестирования средств гражданина, НПФ покроет его из своих средств.