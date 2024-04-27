Программа долгосрочных сбережений: что это, кто может принять участие, каковы преимущества

Что такое программа долгосрочных сбережений простыми словами

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Программа долгосрочных сбережений, созданная и закрепленная на законодательном уровне в 2023 году, начала работать с 1 января 2024 года. На 2024 год президентом РФ поставлены цели по привлечению в программу 250 миллиардов рублей, а до 2026 года — не менее 1% внутреннего валового продукта.

Программа долгосрочных сбережений — это совершенно новый инструмент на рынке РФ и надежная копилка для граждан.

«Вы можете откладывать туда понемногу денег по вашему собственному желанию, а государство будет докладывать вам в эту копилку, а также давать льготы в виде вычетов», — говорит Шахлевич.