Презентация iPhone 16: где смотреть на русском языке и что еще покажет Apple 9 сентября
Фото - © Unsplash.com
В материале РИАМО – о том, где можно посмотреть новую презентацию от Apple и каких новинок можно ожидать.
Сегодня, 9 сентября, фанаты яблочной техники снова соберутся у мониторов компьютеров и ноутбуков, чтобы посмотреть очередную ежегодную презентацию купертиновцев. О том, где можно будет ее посмотреть на английском и русском языках, а также что именно представят техногении – читайте в материале.
Где смотреть презентацию Apple 9 сентября
Фото - © Unsplash.com
Как обычно, сама Apple будет транслировать презентацию на нескольких площадках:
- в приложении Apple TV на всех устройствах, где оно есть,
- на официальном сайте Apple,
- на приставке Apple TV,
- на youtube-канале Apple.
Посмотреть презентацию можно будет без субтитров на русском языке, так что эти варианты подходят тем, кто знает английский.
Для тех, кто предпочитает наслаждаться рассказами о новинках Apple на русском, многие блогеры проведут трансляции по YouTube. Однако на этой площадке тоже может быть проблематично смотреть из-за замедления на территории РФ.
В таком случае можно найти блогеров, которые, учитывая все нюансы, будут проводить трансляции на страницах VK. Так сделает, например, самый известный техноблогер Валентин Петухов, он же Wylsacom.
Также VK проведет трансляцию и на Hi-Tech Mail.
Если же вы предпочитаете не смотреть, а читать о новинках в режиме реального времени, то можно открыть специально созданную страничку от Applelnsider.ru.
Что еще покажет Apple 9 сентября
Фото - © Unsplash.com
Если верить слухам, то сегодня Apple продемонстрирует очень много новинок.
- iPhone 16 и iPhone 16 Plus;
- iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max;
- Apple Watch SE 3-го поколения;
- Apple Watch Series 10;
- Apple Watch Ultra 3-го поколения;
- Две модели AirPods 4;
- iPad 11-го поколения;
- iPad mini 7-го поколения.
О том, какими будут новые айфоны, мы писали здесь.
Что касается часов, то, скорее всего, купертиновцы представят сразу три модели. Впрочем, нового дизайна ожидать не стоит, но предвидится увеличение экранов: маленькая станет 42 мм, а большая модель достигнет 46 мм. Кроме того, в часах этого года будет использоваться новый процессор, который ускорит их работу. Apple Watch Series 10 смогут также замерять артериальное давление и определять апноэ во сне.
Еще Apple может представить Apple Watch SE 3, которые будут продаваться по оптимальной цене.
AirPods 3 и наушники второго поколения будут сняты с производства, вместо них компания представит новинки – сразу две модели AirPods 4. Они будут одинакового дизайна – без силиконовых накладок. Одна из версий будет довольно простая, зато вторая получит систему активного шумоподавления.
Айпады могут получить новые расцветки, но не дизайн. Кроме того, яблочные планшеты, скорее всего, обзаведутся дополнительной оперативной памятью и новыми процессорами.