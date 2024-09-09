Презентация iPhone 16: где смотреть на русском языке и что еще покажет Apple 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, фанаты яблочной техники снова соберутся у мониторов компьютеров и ноутбуков, чтобы посмотреть очередную ежегодную презентацию купертиновцев. О том, где можно будет ее посмотреть на английском и русском языках, а также что именно представят техногении – читайте в материале.

Где смотреть презентацию Apple 9 сентября

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Как обычно, сама Apple будет транслировать презентацию на нескольких площадках:

в приложении Apple TV на всех устройствах, где оно есть,

на официальном сайте Apple,

на приставке Apple TV,

на youtube-канале Apple.

Посмотреть презентацию можно будет без субтитров на русском языке, так что эти варианты подходят тем, кто знает английский.

Для тех, кто предпочитает наслаждаться рассказами о новинках Apple на русском, многие блогеры проведут трансляции по YouTube. Однако на этой площадке тоже может быть проблематично смотреть из-за замедления на территории РФ.

В таком случае можно найти блогеров, которые, учитывая все нюансы, будут проводить трансляции на страницах VK. Так сделает, например, самый известный техноблогер Валентин Петухов, он же Wylsacom.

Также VK проведет трансляцию и на Hi-Tech Mail.

Если же вы предпочитаете не смотреть, а читать о новинках в режиме реального времени, то можно открыть специально созданную страничку от Applelnsider.ru.