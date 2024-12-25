Презент для галочки: как быть, если получили ненужный подарок

Подарок «для галочки». Человек просто забежал в ближайший магазин и приобрел там набор из геля для душа и шампуня, не потратив и минуты на размышления о том, что одариваемому может понравиться. Такой презент может вызвать чувство обиды и «плевка в душу».

Подарок с намеком. Такой тип подарков предполагает, что одариваемый должен что-то в себе поменять на усмотрение дарителя. Например, вам дарят шампунь для волос от перхоти, дезодорант, абонемент в спортзал или консультацию у стилиста. Все это намекает на то, что вы плохо за собой следите и неважно выглядите. Тыкать окружающих в их «недостатки» (порой совсем не обоснованные) – не лучшая идея.

Слишком дорогой подарок. Согласитесь, уже не до радости, когда вы дарите, например, недорогой чайный сервиз, а вам – ноутбук. Появляется чувство вины и словно ты теперь обязан человеку.

Подарок, сделанный своими руками. Конечно, если вам семилетний ребенок слепит поделку из пластилина, это будет довольно мило и вы, скорее всего, искренне обрадуетесь. Но если ваша тетя решит подарить вам неказистый глиняный горшок под цветы, который не впишется в ваш интерьер, то вы вряд ли будете счастливы.

Сувениры. Как правило, на Новый год любят дарить всевозможные статуэтки, копилки, рамки для фото и прочие мелочи с животным-символом наступающего года. Да, кому-то эти вещи покажутся милыми, но обычно они лишь захламляют пространство и портят внешний вид комнаты.

Обременительный подарок. К такому типу подарков стоит отнести любую живность (котенок, рыбки и т.д., за которыми надо будет ухаживать), конструкторы, картины по номерам и подобные – то, что надо собирать.