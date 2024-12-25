Презент для галочки: как быть, если получили ненужный подарок
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В материале РИАМО – о том, как быть, если на Новый год подарили подарок, который вам не нужен.
Какие подарки могут вызвать нежелательную реакцию
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- Подарок «для галочки». Человек просто забежал в ближайший магазин и приобрел там набор из геля для душа и шампуня, не потратив и минуты на размышления о том, что одариваемому может понравиться. Такой презент может вызвать чувство обиды и «плевка в душу».
- Подарок с намеком. Такой тип подарков предполагает, что одариваемый должен что-то в себе поменять на усмотрение дарителя. Например, вам дарят шампунь для волос от перхоти, дезодорант, абонемент в спортзал или консультацию у стилиста. Все это намекает на то, что вы плохо за собой следите и неважно выглядите. Тыкать окружающих в их «недостатки» (порой совсем не обоснованные) – не лучшая идея.
- Слишком дорогой подарок. Согласитесь, уже не до радости, когда вы дарите, например, недорогой чайный сервиз, а вам – ноутбук. Появляется чувство вины и словно ты теперь обязан человеку.
- Подарок, сделанный своими руками. Конечно, если вам семилетний ребенок слепит поделку из пластилина, это будет довольно мило и вы, скорее всего, искренне обрадуетесь. Но если ваша тетя решит подарить вам неказистый глиняный горшок под цветы, который не впишется в ваш интерьер, то вы вряд ли будете счастливы.
- Сувениры. Как правило, на Новый год любят дарить всевозможные статуэтки, копилки, рамки для фото и прочие мелочи с животным-символом наступающего года. Да, кому-то эти вещи покажутся милыми, но обычно они лишь захламляют пространство и портят внешний вид комнаты.
- Обременительный подарок. К такому типу подарков стоит отнести любую живность (котенок, рыбки и т.д., за которыми надо будет ухаживать), конструкторы, картины по номерам и подобные – то, что надо собирать.
- Подарок, который не подошел. Сюда можно отнести духи (у всех разные предпочтения), косметику (причина такая же), одежда, что-то для интерьера и т.д.
Как реагировать на подарок, который не понравился
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Если близкий (или не очень) человек подарил вам что-то, что вам не очень понравилось или что вы считаете для себя бесполезным, важно все равно показать дарителю, что вы рады этому подарку. Ведь подарок – это прежде всего внимание, а угадать с выбором презента не всегда легко. Если вы не оканчивали курсы актерского мастерства и не сможете изобразить неподдельную радость на лице при виде подарка, следуйте этой инструкции:
- Поблагодарите за подарок. Это стоит сделать потому, что любой подарок заслуживает слов благодарности.
- Подумайте о том, что человек выделил время, чтобы попытаться сделать вам приятно – нашел подарок, купил, упаковал.
- Оцените намерение дарителя. Человек при выборе подарка для вас руководствовался своими мыслями и соображениями, старался угодить вам.
- Задайте вопросы. Спросите дарителя, почему он выбрал именно такой подарок; где он его купил; есть ли у него такая же вещь дома; как ей пользоваться. Это сместит внимание с вас на дарителя и вы сможете избежать неловкой ситуации, связанной с вашей реакцией на подарок.
- Соврите. Если вы не против небольшой лжи, то, получив нежелательный подарок, соврите, что рады его получить. Небольшая ложь поможет вам не задеть чувства человека. Однако будьте осторожны и не перегибайте палку.
Что делать с ненужным подарком
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Для начала стоит объективно оценить подарок и намерение человека, его презентовавшего. Пусть свитер, который связала подруга, не является вершиной мастерства и один рукав получился чуть длиннее другого, но все-таки человек вязал его с любовью, вкладывал в процесс чувства и эмоции. Поэтому здесь важнее даже не сам свитер, а усилия, вложенные в эту вещь. И этому можно быть благодарным. Но если подарок вы получили «для галочки», а еще хуже – намекающий на ваши «изъяны», то человек таким образом, скорее всего, пытается вами манипулировать или просто не старался при выборе. Так что вы имеете полное право распорядиться этим подарком так, как посчитаете нужным.
- Продайте подарок. Если вам подарили книгу, которую вы уже читали, или джинсы, которые на вас плохо сидят, а ночник уже некуда ставить в доме – попробуйте все это продать. Сейчас существует много сервисов-барахолок, где даже ненужным на первый взгляд вещам можно подарить вторую жизнь.
- Отдайте подарок. Нередко бывают ситуации, когда, например, мы получаем в подарок духи, нам они не нравятся, зато мама их охотно бы использовала. Или вам дарят кофту, которая, к великому сожалению, оказывается мала, зато младшая сестра ее с радостью бы носила. Попробуйте предложить знакомым не подошедший подарок – велика вероятность, что кому-то она точно понравится.
- Используйте в рукоделии. Из неподошедших джинсов можно сшить сумку или игрушку, а можно получить классные летние шорты. При минимуме фантазии из ненужной вещи может получиться классная новая вещь.
- Придумайте новое применение. Например, некрасивые полотенца для кухни можно использовать как тряпочки для мытья пола, а гель для душа или шампунь – как пену для ванны.
- Утилизируйте или верните подарок. Если подарок вызывает у вас неприятные чувства, а особенно если он как-то вас «задевает», то вы имеете полное право избавиться от него. Как вариант – вернуть дарителю.