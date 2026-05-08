В Подольске завершили обновление фасада центра творчества

Капитальный ремонт центра детского творчества продолжается на улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска. Строительная готовность объекта составляет 75%, работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Семья». Сейчас строители завершают устройство вентилируемого фасада, продолжают отделочные и общестроительные работы, а также монтируют витражи.

В ходе капремонта здание получает новый фасад. Уже выполнены кровельные работы, внутренняя отделка помещений, обустроена входная группа и благоустроена прилегающая территория. Полностью заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери.

После завершения ремонта помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре создадут условия для занятий творчеством и музыкой. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.