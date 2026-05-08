В Клину спортсмены показали ледовое шоу «Победный май»

Постановку подготовили спортсмены СШОР «Клин спортивный». Спектакль на льду проводится третий год подряд, и каждый раз тренерский состав создает новую программу. В этом году сюжет построили вокруг истории внучки и бабушки: девочка находит семейный альбом со старыми фотографиями и узнает о событиях войны через судьбы своих родственников.

На льду представили 15 номеров, объединенных общей сюжетной линией. В выступлении участвовали воспитанники отделений фигурного катания и хоккея, самому младшему участнику — три года. Все номера были посвящены семейным историям военного времени.

«От каждого номера по коже бежали мурашки — настолько глубоко и честно ребята передавали боль, надежду и веру в Победу. А когда замер последний аккорд, зал встал. Весь. Под «День Победы». Это было не выступление, а живое, сильное, честное напоминание о цене мира. Спортсмены на льду не отрабатывали номера — они прожили ту войну заново. И мы прожили ее вместе с ними», — поделился впечатлениями глава городского округа Клин Василий Власов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.