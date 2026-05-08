Около 600 компаний Подмосковья претендуют на статус МТК

Около 600 малых и средних предприятий Подмосковья могут получить статус малой технологической компании и войти в реестр Минэкономразвития РФ. Сейчас такой статус имеют более 270 организаций региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области проанализировало деятельность МСП и выявило 597 компаний, которые могут претендовать на включение в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития РФ.

«Сегодня официально статус МТК имеют свыше 270 подмосковных предприятий. Еще 597 имеют потенциал для включения в соответствующий реестр Минэкономразвития РФ. Более 90 предприятий из этого списка уже соответствуют научно-техническим требованиям, имеют патенты на изобретения и полезные модели, а это основа технологического развития экономики», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Включение в реестр дает компаниям право претендовать на федеральные меры поддержки, преимущества при участии в конкурсных отборах на региональные субсидии, а также доступ к дополнительным льготам и сервисам.

Зиновьева добавила, что специалисты подмосковного Мининвеста будут индивидуально сопровождать предприятия, которые имеют потенциал для получения статуса МТК. По числу компаний, включенных в реестр Минэкономразвития РФ, Московская область занимает третье место в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.