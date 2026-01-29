Повышение пособий и выплат с 1 февраля 2026 года: кто получит, индексация и размер прибавки

С 1 февраля 2026 года автоматически вырастут десятки социальных выплат. На какой процент повысят, кому именно и в чем ключевая особенность этой индексации, читайте в материале РИАМО.

Какие выплаты повысят с 1 февраля 2026 года: дата и суть изменений Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори С 1 февраля 2026 года вступает в силу ежегодная плановая индексация значительной части социальных выплат. Это не разовая прибавка, а механизм, привязанный к официальным данным об инфляции за прошедший год. Процесс пройдет автоматически: Социальный фонд России (СФР) пересчитает и начислит новые суммы всем получателям, которым положены индексируемые выплаты. Повышение затронет более 40 видов пособий, компенсаций и иных мер господдержки.

Индексация 5,6% вместо 6,8%: почему пересмотрели процент повышения пособий Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Изначально бюджет Социального фонда на 2026 год составлялся с опорой на прогноз инфляции за 2025 год — 6,8%. Именно эта цифра фигурировала в предварительных планах. Однако окончательный коэффициент индексации определяется не по прогнозу, а по реальным итогам года. По данным Росстата, фактический рост потребительских цен за 2025 год составил 5,59%. На основе этого и установлен коэффициент 1,056 (или 5,6%), который закреплен в проекте постановления правительства. Индексация на 5,6% компенсирует именно ту инфляцию, которая была в 2025 году. Обратим внимание — это не увеличение реального уровня жизни, а просто сохранение покупательной способности уже назначенных выплат.

Кто получит прибавку с 1 февраля: основные категории получателей Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Индексация на 5,6% коснется широкого круга граждан. Вот ключевые группы и выплаты: Семьи с детьми Материнский (семейный) капитал (как единовременная сумма при возникновении права на нее). Об этом подробнее можно прочитать здесь

Единовременное пособие при рождении ребенка. Разовая выплата, которую может получить родитель или законный представитель новорожденного, теперь составит 28 450,45 рублей.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для неработающих, студентов, ИП). Напомним, что размер пособия определяется как 40% от среднемесячного заработка лица, находящегося в отпуске по уходу, рассчитанного за два предшествующих календарных года. Законом установлены четкие границы: нижний предел (минимум) — 10 837 рублей 20 копеек; верхний предел (максимум) — 83 021 рубль 18 копеек.

Ряд других детских пособий, финансируемых из федерального бюджета. Например, с 1 февраля единовременное пособие при передаче ребенка в семью будет увеличено до 28 450,45 рублей. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 217 384,58 рублей на каждого ребенка. Федеральные льготники (получатели ЕДВ) Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам всех групп, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ, лицам, пострадавшим от радиации, Героям СССР/России и другим категориям.

Ежемесячная выплата матерям, удостоенным звания «Мать-героиня». Сфера занятости и труда Минимальное и максимальное пособие по безработице.

Ежемесячные страховые выплаты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве (пострадавшим на работе). Например, предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125,8 тысяч рублей в месяц. Иные выплаты Отдельные выплаты опекунам и попечителям.

Социальные пособия и компенсации военнослужащим и членам их семей.

Другие федеральные социальные компенсации (полный список включает более 40 позиций).