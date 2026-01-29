Повышение пособий и выплат с 1 февраля 2026 года: кто получит, индексация и размер прибавки
С 1 февраля 2026 года автоматически вырастут десятки социальных выплат. На какой процент повысят, кому именно и в чем ключевая особенность этой индексации, читайте в материале РИАМО.
Какие выплаты повысят с 1 февраля 2026 года: дата и суть изменений
С 1 февраля 2026 года вступает в силу ежегодная плановая индексация значительной части социальных выплат. Это не разовая прибавка, а механизм, привязанный к официальным данным об инфляции за прошедший год. Процесс пройдет автоматически: Социальный фонд России (СФР) пересчитает и начислит новые суммы всем получателям, которым положены индексируемые выплаты. Повышение затронет более 40 видов пособий, компенсаций и иных мер господдержки.
Индексация 5,6% вместо 6,8%: почему пересмотрели процент повышения пособий
Изначально бюджет Социального фонда на 2026 год составлялся с опорой на прогноз инфляции за 2025 год — 6,8%. Именно эта цифра фигурировала в предварительных планах. Однако окончательный коэффициент индексации определяется не по прогнозу, а по реальным итогам года. По данным Росстата, фактический рост потребительских цен за 2025 год составил 5,59%. На основе этого и установлен коэффициент 1,056 (или 5,6%), который закреплен в проекте постановления правительства. Индексация на 5,6% компенсирует именно ту инфляцию, которая была в 2025 году. Обратим внимание — это не увеличение реального уровня жизни, а просто сохранение покупательной способности уже назначенных выплат.
Кто получит прибавку с 1 февраля: основные категории получателей
Индексация на 5,6% коснется широкого круга граждан. Вот ключевые группы и выплаты:
Семьи с детьми
- Материнский (семейный) капитал (как единовременная сумма при возникновении права на нее). Об этом подробнее можно прочитать здесь.
- Единовременное пособие при рождении ребенка. Разовая выплата, которую может получить родитель или законный представитель новорожденного, теперь составит 28 450,45 рублей.
- Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для неработающих, студентов, ИП). Напомним, что размер пособия определяется как 40% от среднемесячного заработка лица, находящегося в отпуске по уходу, рассчитанного за два предшествующих календарных года. Законом установлены четкие границы: нижний предел (минимум) — 10 837 рублей 20 копеек; верхний предел (максимум) — 83 021 рубль 18 копеек.
- Ряд других детских пособий, финансируемых из федерального бюджета. Например, с 1 февраля единовременное пособие при передаче ребенка в семью будет увеличено до 28 450,45 рублей. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 217 384,58 рублей на каждого ребенка.
Федеральные льготники (получатели ЕДВ)
- Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам всех групп, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ, лицам, пострадавшим от радиации, Героям СССР/России и другим категориям.
- Ежемесячная выплата матерям, удостоенным звания «Мать-героиня».
Сфера занятости и труда
- Минимальное и максимальное пособие по безработице.
- Ежемесячные страховые выплаты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве (пострадавшим на работе). Например, предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125,8 тысяч рублей в месяц.
Иные выплаты
- Отдельные выплаты опекунам и попечителям.
- Социальные пособия и компенсации военнослужащим и членам их семей.
- Другие федеральные социальные компенсации (полный список включает более 40 позиций).
Что делать получателю социальных выплат: практические шаги
Ничего не подавать, индексация происходит в беззаявительном порядке, автоматически.
Следить за поступлением. В феврале 2026 года выплаты придут уже в увеличенном размере. Рекомендуется проверить сумму начисления после 1 февраля.
Уточнить список. Если у вас есть сомнения, касается ли индексации ваша конкретная выплата. Информацию можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг или в отделении Социального фонда России (СФР).
Учесть нюанс: данная индексация не касается страховых пенсий по старости. Они, как правило, повышаются с 1 января отдельно. Подробно о повышении пенсий с 1 февраля читайте здесь.