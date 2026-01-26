Повышение пенсий с 1 февраля 2026 года: кому, на сколько и как оформить доплату
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
Кому именно и на сколько вырастут пенсионные выплаты с 1 февраля 2026 года, нужно ли для этого подавать заявление, читайте в материале РИАМО.
Кому положено повышение пенсии с 1 февраля: четыре категории
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
В отличие от общей индексации 1 января, февральское повышение носит индивидуальный характер. Оно затрагивает четыре группы пенсионеров:
- граждане, достигшие 80 лет;
- пенсионеры, которым установлена I группа инвалидности;
- члены летных экипажей гражданской авиации;
- работники угольной промышленности (на подземных работах).
Для первых двух категорий увеличение происходит за счет изменения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Для двух других — за счет перерасчета суммы пенсии в связи с особыми условиями труда.
Кто получит самую значительную прибавку к пенсии с 1 февраля
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
Для тех, кому в январе 2026 года исполнилось 80 лет, пенсия вырастет наиболее существенно. Это связано с двумя автоматическими изменениями:
- Удвоение фиксированной выплаты. Ее базовый размер с 1 января 2026 года — 9 584,69 руб. С февраля она будет выплачиваться в двойном размере — 19 169,38 руб. Прибавка: +9 584,69 руб.
- Надбавка по уходу. Если за пенсионером осуществляется уход (даже если ухаживает неработающий трудоспособный родственник), добавляется фиксированная компенсационная выплата — 1 413,80 руб.
Таким образом, общий прирост пенсии для 80-летнего пенсионера с февраля 2026 года составит 10 998,49 руб. (9 584,69 + 1 413,80).
Каким будет перерасчет пенсии с 1 февраля для инвалидов I группы
Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Пенсионерам, которым в январе 2026 года была впервые установлена I группа инвалидности (или изменена со II на I), также положено увеличение фиксированной выплаты в два раза.
Размер фиксированной выплаты для них также увеличивается с 9 584,69 руб. до 19 169,38 руб.
Чистая прибавка к пенсии составит те же 9 584,69 руб. в месяц.
Важно отметить, что надбавка по уходу для этой категории назначается не автоматически, а только при наличии факта ухода и подачи соответствующего заявления.
Какие положены надбавки к пенсии за особые условия труда: авиация и угольная промышленность
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Для этих категорий размер прибавки индивидуален и зависит от персональных факторов.
Так, для летного состава гражданской авиации перерасчет зависит от продолжительности специального стажа, среднемесячного заработка и других параметров, влияющих на расчет пенсии.
Прибавка работникам угольной промышленности связана со стажем работы непосредственно на подземных работах по добыче угля или строительству шахт.
В отличие от предыдущих групп, здесь нет фиксированной суммы. Размер повышения рассчитывается Пенсионным фондом на основании предоставленных документов.
Нужно ли подавать заявление на перерасчет пенсии с 1 февраля
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Перерасчет для 80-летних и инвалидов I группы происходит в беззаявительном порядке. Социальный фонд России (СФР) использует данные ЗАГС и федерального реестра инвалидов. Пенсионеру не нужно ничего предпринимать.
Для назначения или перерасчета пенсии летному составу и работникам угольной промышленности необходимо лично инициировать процесс. Заявление подается одним из способов:
- лично в клиентской службе Социального фонда России (СФР);
- через многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы»;
- в электронном виде через портал «Госуслуги».
Что такое фиксированная выплата и почему она важна
Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев
Для понимания сути февральских изменений стоит напомнить структуру страховой пенсии по старости:
страховая пенсия = (количество пенсионных баллов × стоимость балла) + фиксированная выплата.
Пенсионные баллы — индивидуальны, зависят от стажа и зарплаты. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, в 2025 году она составляла 145,69 руб., а с 1 января 2026 года повышена до 156,76 руб.
Фиксированная выплата — гарантированная государством базовая часть, которая с 1.01.2026 равна 9 584,69 руб. Именно ее удвоение и является основой февральской прибавки для 80-летних и инвалидов I группы.