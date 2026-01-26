сегодня в 10:32

Повышение пенсий с 1 февраля 2026 года: кому, на сколько и как оформить доплату

Кому именно и на сколько вырастут пенсионные выплаты с 1 февраля 2026 года, нужно ли для этого подавать заявление, читайте в материале РИАМО.

Кому положено повышение пенсии с 1 февраля: четыре категории Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости В отличие от общей индексации 1 января, февральское повышение носит индивидуальный характер. Оно затрагивает четыре группы пенсионеров: граждане, достигшие 80 лет;

пенсионеры, которым установлена I группа инвалидности;

члены летных экипажей гражданской авиации;

работники угольной промышленности (на подземных работах). Для первых двух категорий увеличение происходит за счет изменения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Для двух других — за счет перерасчета суммы пенсии в связи с особыми условиями труда.

Кто получит самую значительную прибавку к пенсии с 1 февраля Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости Для тех, кому в январе 2026 года исполнилось 80 лет, пенсия вырастет наиболее существенно. Это связано с двумя автоматическими изменениями: Удвоение фиксированной выплаты. Ее базовый размер с 1 января 2026 года — 9 584,69 руб. С февраля она будет выплачиваться в двойном размере — 19 169,38 руб. Прибавка: +9 584,69 руб.

Надбавка по уходу. Если за пенсионером осуществляется уход (даже если ухаживает неработающий трудоспособный родственник), добавляется фиксированная компенсационная выплата — 1 413,80 руб. Таким образом, общий прирост пенсии для 80-летнего пенсионера с февраля 2026 года составит 10 998,49 руб. (9 584,69 + 1 413,80).

Каким будет перерасчет пенсии с 1 февраля для инвалидов I группы Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости Пенсионерам, которым в январе 2026 года была впервые установлена I группа инвалидности (или изменена со II на I), также положено увеличение фиксированной выплаты в два раза. Размер фиксированной выплаты для них также увеличивается с 9 584,69 руб. до 19 169,38 руб. Чистая прибавка к пенсии составит те же 9 584,69 руб. в месяц. Важно отметить, что надбавка по уходу для этой категории назначается не автоматически, а только при наличии факта ухода и подачи соответствующего заявления.

Какие положены надбавки к пенсии за особые условия труда: авиация и угольная промышленность Фото - © Илья Питалев/РИА Новости Для этих категорий размер прибавки индивидуален и зависит от персональных факторов. Так, для летного состава гражданской авиации перерасчет зависит от продолжительности специального стажа, среднемесячного заработка и других параметров, влияющих на расчет пенсии. Прибавка работникам угольной промышленности связана со стажем работы непосредственно на подземных работах по добыче угля или строительству шахт. В отличие от предыдущих групп, здесь нет фиксированной суммы. Размер повышения рассчитывается Пенсионным фондом на основании предоставленных документов.

Нужно ли подавать заявление на перерасчет пенсии с 1 февраля Фото - © Илья Питалев/РИА Новости Перерасчет для 80-летних и инвалидов I группы происходит в беззаявительном порядке. Социальный фонд России (СФР) использует данные ЗАГС и федерального реестра инвалидов. Пенсионеру не нужно ничего предпринимать. Для назначения или перерасчета пенсии летному составу и работникам угольной промышленности необходимо лично инициировать процесс. Заявление подается одним из способов: лично в клиентской службе Социального фонда России (СФР);

через многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы»;

в электронном виде через портал «Госуслуги».