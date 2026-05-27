Потеряли или забыли ключи: что делать, если не можете открыть дверь в квартиру

Если перед закрытой дверью в квартиру вы поняли, что остались без ключей, не стоит сразу всем звонить и паниковать. Сначала тщательно проверьте все карманы и пересмотрите сумку. Часто бывает так, что ключ попадает в неочевидные места, например, в пакет с продуктами.

Лучше сразу предусмотреть ситуацию с закрытой дверью и отдать дубликат ключей соседу, которому вы доверяете, или родственникам, но желательно, чтобы они жили в вашем городе. Тогда, если дверь закрыта и вы потеряли ключ, «хранитель дубликата» вас выручит.

Вызвать специалистов и подготовить документы

Если ключ не нашелся или замок заклинило, то помогут только специалисты. Важно помнить, что открывать дверь просто потому, что вы об этом попросили, мастер не будет. Ему нужны будут доказательства того, что за закрытой дверью находится действительно ваша недвижимость.

Конечно, никто не ходит с выпиской из ЕГРН в кармане, а за хлебом редко идут с паспортом. Но выписку можно получить онлайн через «Госуслуги». Если есть паспорт, то достаточно будет штампа о прописке.

Если вы арендуете жилье, то мастеру нужно будет показать договор аренды. Поэтому его лучше заранее сфотографировать и всегда хранить в телефоне. Если договора нет и вы не можете его показать, то придется обращаться к собственнику жилья и вскрывать дверь в его присутствии.

В каких случаях дверь могут вскрыть без документов

Без предъявления документов дверь в квартиру будут вскрывать, если есть угроза жизни и здоровью людей. Например, если в квартире остался ребенок или пожилой родственник, есть включенные бытовые приборы, газовая плита, присутствует запах гари и прочее. В этом случае сотрудники МЧС будут вскрывать дверь, не дожидаясь никаких подтверждений, но документы нужно будет показать потом, когда угроза будет устранена.

Не стоит делать ложный вызов и специально говорить, что в квартире остался включенным утюг – за это существует ответственность и штраф до 1500 рублей.