Потеряли или забыли ключи: что делать, если не можете открыть дверь в квартиру
Дверь в квартиру может предательски захлопнуться, ключи – остаться внутри или потеряться, а замок может заклинить. В материале РИАМО — о том, что делать, если не можете попасть в свою квартиру и как законно вскрыть дверь.
Проверить сумки и карманы
Если перед закрытой дверью в квартиру вы поняли, что остались без ключей, не стоит сразу всем звонить и паниковать. Сначала тщательно проверьте все карманы и пересмотрите сумку. Часто бывает так, что ключ попадает в неочевидные места, например, в пакет с продуктами.
Обратиться к соседям или родственникам за дубликатом
Лучше сразу предусмотреть ситуацию с закрытой дверью и отдать дубликат ключей соседу, которому вы доверяете, или родственникам, но желательно, чтобы они жили в вашем городе. Тогда, если дверь закрыта и вы потеряли ключ, «хранитель дубликата» вас выручит.
Вызвать специалистов и подготовить документы
Если ключ не нашелся или замок заклинило, то помогут только специалисты. Важно помнить, что открывать дверь просто потому, что вы об этом попросили, мастер не будет. Ему нужны будут доказательства того, что за закрытой дверью находится действительно ваша недвижимость.
Конечно, никто не ходит с выпиской из ЕГРН в кармане, а за хлебом редко идут с паспортом. Но выписку можно получить онлайн через «Госуслуги». Если есть паспорт, то достаточно будет штампа о прописке.
Если вы арендуете жилье, то мастеру нужно будет показать договор аренды. Поэтому его лучше заранее сфотографировать и всегда хранить в телефоне. Если договора нет и вы не можете его показать, то придется обращаться к собственнику жилья и вскрывать дверь в его присутствии.
В каких случаях дверь могут вскрыть без документов
Без предъявления документов дверь в квартиру будут вскрывать, если есть угроза жизни и здоровью людей. Например, если в квартире остался ребенок или пожилой родственник, есть включенные бытовые приборы, газовая плита, присутствует запах гари и прочее. В этом случае сотрудники МЧС будут вскрывать дверь, не дожидаясь никаких подтверждений, но документы нужно будет показать потом, когда угроза будет устранена.
Не стоит делать ложный вызов и специально говорить, что в квартире остался включенным утюг – за это существует ответственность и штраф до 1500 рублей.
Кого вызывать, чтобы вскрыть дверь
Сотрудников управляющей компании
Чтобы открыть дверь, сначала стоит обратиться в свою управляющую компанию. Мастер может приехать не быстро, но услуги часто стоят дешевле, чем в частных компаниях, и риск связаться с нечистыми на руку взломщиками сводится к минимуму.
Частную компанию по вскрытию замков
На просторах интернета есть множество компаний, предлагающих свои услуги по вскрытию замков. Мастера здесь часто работают круглосуточно, приезжают быстрее, но цены выше. Чтобы не нарваться на мошенников, стоит попробовать найти мастеров по рекомендациям или внимательно читать отзывы.
Сотрудников МЧС
Если в квартире остались дети или пожилые родственники, которые не могут открыть замок, или существует риск чрезвычайного происшествия, то нужно обращаться к сотрудникам МЧС, позвонив по номеру 112. Мастера приедут быстро и откроют дверь. Это случай, когда необходимо быстрое реагирование. После экстренного вскрытия двери, скорее всего, саму входную дверь придется менять или ремонтировать.
Сменить замки после вскрытия
После вскрытия замок в двери придется менять. Это могут сделать те же мастера, которые замок вскрывали. Возможно, сам замок и не пострадает, но, тем не менее, нужно его перепрограммировать. Обычно в комплекте поставки к двери есть ключ, с помощью которого это можно сделать.