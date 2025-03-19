Поддельные продукты: где чаще всего встречаются и как их отличить
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О том, где чаще всего встречаются поддельные продукты, чем они опасны и как их отличить, РИАМО рассказал гендиректор юридической компании «Протектор» и член Ассоциации юристов России Михаил Хабинский.
Какие продукты подделывают чаще всего
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Согласно данным Роспотребнадзора и исследований потребительского рынка, наиболее часто подделывают следующие категории продуктов:
- Молочная продукция — сыры, сливочное масло, сметана и творог. Вместо молочного жира в них используют растительные масла, такие как пальмовое или кокосовое. Это снижает себестоимость, но ухудшает качество продукта.
- Мясные изделия — колбасы, сосиски и полуфабрикаты. В них часто добавляют избыточное количество сои, крахмала или воды. В итоге в некоторых «мясных» продуктах содержание мяса может быть менее 50%.
- Алкоголь — вина, коньяки и водка. Подделки могут содержать опасные для здоровья вещества, такие как метиловый спирт, который приводит к тяжелым отравлениям.
- Мед и кондитерские изделия — их разбавляют сахарным сиропом или добавляют искусственные ароматизаторы. В итоге вместо натурального меда покупателям продают смесь сахара и красителей.
- Рыба и морепродукты — их замораживают и размораживают несколько раз, что снижает качество продукта. Кроме того, креветки могут быть обработаны химикатами для увеличения веса.
Как распознать поддельные продукты
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На тот факт, что вы столкнулись с подделкой, может указывать целый ряд признаков:
- Цена — слишком низкая стоимость по сравнению с аналогами. Если продукт стоит значительно дешевле среднерыночной цены, это повод насторожиться.
- Упаковка — нечеткая печать, отсутствие маркировки и ошибки в тексте. На поддельных продуктах часто встречаются опечатки или несоответствия в штрих-коде.
- Состав — длинный список ингредиентов с непонятными названиями. Например, если в составе сливочного масла указаны растительные жиры, это явный признак фальсификации.
- Консистенция и внешний вид — неоднородная структура, неестественный цвет или запах.
- Срок годности — стертые или переклеенные даты. Если на упаковке видны следы переклейки, это повод усомниться в качестве продукта.
Где чаще всего встречаются подделки
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Риск встречи с поддельными продуктами сегодня существует в самых разных местах:
- На рынках и ярмарках, где контроль качества менее строгий. Например, на стихийных рынках часто можно встретить поддельные сыры и колбасы.
- В небольших магазинах, особенно в отдаленных районах. Там часто продают фальсифицированные молочные продукты.
- В интернет-магазинах, где сложно проверить подлинность товара. В интернете часто продают поддельный алкоголь и мед.
- В ларьках и киосках, где отсутствует должный контроль за поставками. В ларьках часто можно встретить поддельные кондитерские изделия.
Чем опасны поддельные продукты
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Поддельные продукты несут в себе серьезные риски для здоровья и для кошелька, такие как:
- Пищевые отравления из-за несоблюдения санитарных норм. В частности, употребление поддельного молока может привести к расстройству желудка.
- Аллергические реакции на некачественные или запрещенные добавки. Например, искусственные красители в меде могут вызвать аллергию.
- Хронические заболевания при регулярном употреблении фальсификатов. Так, употребление поддельного алкоголя может привести к заболеваниям печени.
- Экономический ущерб — потребители переплачивают за некачественный товар.
Куда жаловаться на подделки в магазинах
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В случае, если вы столкнулись с поддельным продуктом, обязательно сохраните его упаковку и чек — это важное доказательство для разбирательства. А вот какими могут быть ваши следующие шаги:
Обратитесь в магазин и потребуйте возврата денег или замены товара при покупке фальсификата.
Подайте жалобу в Роспотребнадзор: сделать это можно через официальный сайт или горячую линию. Также, вы имеете право подать жалобу через портал «Госуслуги».
Если эти шаги не помогли, то можно писать заявление в прокуратуру, а если вам был причинен материальный или физический ущерб, обращайтесь в суд. Если речь идет об отравлении, предварительно необходимо обратиться к врачу и собрать иные доказательства. Ими, в частности, могут быть фото, видео, выписка с банковской карты или чек, свидетельские показания и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.