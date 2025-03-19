Поддельные продукты: где чаще всего встречаются и как их отличить

Согласно данным Роспотребнадзора и исследований потребительского рынка, наиболее часто подделывают следующие категории продуктов:

Молочная продукция — сыры, сливочное масло, сметана и творог. Вместо молочного жира в них используют растительные масла, такие как пальмовое или кокосовое. Это снижает себестоимость, но ухудшает качество продукта.

Мясные изделия — колбасы, сосиски и полуфабрикаты. В них часто добавляют избыточное количество сои, крахмала или воды. В итоге в некоторых «мясных» продуктах содержание мяса может быть менее 50%.

Алкоголь — вина, коньяки и водка. Подделки могут содержать опасные для здоровья вещества, такие как метиловый спирт, который приводит к тяжелым отравлениям.

Мед и кондитерские изделия — их разбавляют сахарным сиропом или добавляют искусственные ароматизаторы. В итоге вместо натурального меда покупателям продают смесь сахара и красителей.