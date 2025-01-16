Платный проезд по МСД с 15 февраля 2025 года: сколько придется платить водителям Москвы и области

В материале РИАМО рассказываем, как изменятся правила проезда по МСД с 15 февраля и сколько будет стоить проезд.

Почему проезд по МСД решили сделать платным Фото - © РИА Новости Как сообщается на сайте автодороги, на сегодняшний день загрузка трассы в часы пик достигает семи баллов, а средняя скорость составляет 48 км/ч. После открытия дороги в 2022 году средняя скорость движения была 65 км/ч. Изначально были приняты меры по сокращению транзита на МСД – для транзитного транспорта проезд с самого начала был платный. Бесплатно по трассе пока еще могут проезжать автомобили с московскими и подмосковными номерами, транспортные средства с номерами Москвы и Московской области, наземный городской и межгородской транспорт, такси с разрешением на перевозки в Москве и Московской области, спецтранспорт, почтовый транспорт. Как сообщается на сайте, если не изменить правила проезда, то МСД перестанет быть дорогой, обеспечивающей быструю прямую связь между районами и в 2025 году загруженность достигнет 7-8 баллов, а в следующем – 9 баллов. Такие же правила планируется ввести для проезда по строящейся автодороге Солнцево – Бутово – Видное.

В какое время суток проезд по МСД будет платным Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы В январе 2023 года МСД является платной дорогой для транзитного транспорта. С 15 февраля 2025 года трасса станет платной и для автомобилистов с регистрационными номерами Москвы и Московской области. Правда, только в критически загруженные часы. Тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Платной дорога станет по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. То есть если въехать в 06:55, например, то проезд останется бесплатным. Все остальное время, в выходные и праздничные дни правила проезда останутся прежними – платным будет только транзитный проезд. Транзитным считается проезд, если автомобиль дважды пересек границы ЦКАД (в любом месте) в течение 24 часов и проехал по МСД и если между въездом автомобиля на МСД и съездом с МСД прошло не более 2 часов. Существующие правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов (70% времени суток), когда загрузка не превышает критической отметки.

Сколько будет стоить проезд по МСД с 15 февраля 2025 Фото - © РИА Новости Стоимость проезда по МСД для автомобилистов Москвы и Московской области составит от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. По данным сайта МСД, максимальную цену – 45 рублей в сутки – заплатят только около 80 машин. При условии ежедневных поездок автомобилист московского региона заплатит около 6,5 тысяч рублей в год. Для оплаты диаметр разделен на девять участков: Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе, Ярославское шоссе – Щелковское шоссе, Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект, Волгоградский проспект – Каширское шоссе, Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе. Стоимость проезда по каждому составит 5 рублей. В то же время транзитный транспорт платит 950 рублей в сутки. В среднем автомобилист проезжает три участка, поэтому средняя минимальная стоимость составит 15 рублей. Деньги за проезд будут направлены на строительство новой транспортной инфраструктуры.

Как оплатить проезд по МСД в 2025 году Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы Платеж за проезд по диаметру будет выставляться раз в пять дней – стоимость всех поездок суммируется. Оплатить проезд можно с помощью приложения «Парковки России», на сайте МСД, на «Госуслугах» или в приложении своего банка, если автомобиль привязан к личному кабинету. В приложении «Парковки России» можно подключить автоплатеж, в этом случае оплата будет списываться автоматически с привязанной карты. Вопросы по платежам за проезд по МСД можно задать, позвонив на горячую линию по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Вопросы можно задать и в приложении «Парковки России», и на сайте МСД. Обращения также принимают на едином транспортном портале.

Штрафы за неуплату проезда по МСД Фото - © Медиасток.рф Оплатить проезд по МСД нужно в течение пяти дней со дня поездки. Если оплатить вы не успели, то вам придет штраф. Но если в течение 20 дней проезд все-таки оплатить, то штраф аннулируется автоматически. С 1 сентября 2024 года штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам составляет: Три тысячи и пять тысяч рублей – для физических лиц (легковые и грузовые автомобили, соответственно).

10 тысяч и 15 тысяч рублей – для юридических лиц (легковые и грузовые автомобили, соответственно).

Пять тысяч рублей за каждый случай фиксации правонарушения – за проезд по МСД грузовика без пропуска. Штрафы выписывает МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) на основании статьи 10.13 КоАП г. Москвы. Оплатить штраф можно с помощью банковских сервисов (если номер автомобиля привязан к личному кабинету, придет уведомление) или с помощью сервиса проверки и оплаты штрафов. Кроме того, можно подписаться на получение штрафов в электронном виде на сайте.

Какие автомобили будут ездить по МСД бесплатно Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы С 15 февраля проезд будет бесплатным в любое время для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Водители каршеринга за проезд будут платить, как и другие автомобилисты, а вот таксисты с лицензией Москвы и Московской области пока продолжат ездить по МСД бесплатно. Их влияние на загруженность диаметра оценят после 2025 года.