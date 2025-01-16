Платный проезд по МСД с 15 февраля 2025 года: сколько придется платить водителям Москвы и области
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В материале РИАМО рассказываем, как изменятся правила проезда по МСД с 15 февраля и сколько будет стоить проезд.
Почему проезд по МСД решили сделать платным
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Как сообщается на сайте автодороги, на сегодняшний день загрузка трассы в часы пик достигает семи баллов, а средняя скорость составляет 48 км/ч. После открытия дороги в 2022 году средняя скорость движения была 65 км/ч. Изначально были приняты меры по сокращению транзита на МСД – для транзитного транспорта проезд с самого начала был платный. Бесплатно по трассе пока еще могут проезжать автомобили с московскими и подмосковными номерами, транспортные средства с номерами Москвы и Московской области, наземный городской и межгородской транспорт, такси с разрешением на перевозки в Москве и Московской области, спецтранспорт, почтовый транспорт.
Как сообщается на сайте, если не изменить правила проезда, то МСД перестанет быть дорогой, обеспечивающей быструю прямую связь между районами и в 2025 году загруженность достигнет 7-8 баллов, а в следующем – 9 баллов. Такие же правила планируется ввести для проезда по строящейся автодороге Солнцево – Бутово – Видное.
В какое время суток проезд по МСД будет платным
Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
В январе 2023 года МСД является платной дорогой для транзитного транспорта. С 15 февраля 2025 года трасса станет платной и для автомобилистов с регистрационными номерами Москвы и Московской области. Правда, только в критически загруженные часы. Тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Платной дорога станет по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. То есть если въехать в 06:55, например, то проезд останется бесплатным.
Все остальное время, в выходные и праздничные дни правила проезда останутся прежними – платным будет только транзитный проезд.
Транзитным считается проезд, если автомобиль дважды пересек границы ЦКАД (в любом месте) в течение 24 часов и проехал по МСД и если между въездом автомобиля на МСД и съездом с МСД прошло не более 2 часов.
Существующие правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов (70% времени суток), когда загрузка не превышает критической отметки.
Сколько будет стоить проезд по МСД с 15 февраля 2025
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Стоимость проезда по МСД для автомобилистов Москвы и Московской области составит от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. По данным сайта МСД, максимальную цену – 45 рублей в сутки – заплатят только около 80 машин. При условии ежедневных поездок автомобилист московского региона заплатит около 6,5 тысяч рублей в год.
Для оплаты диаметр разделен на девять участков: Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе, Ярославское шоссе – Щелковское шоссе, Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект, Волгоградский проспект – Каширское шоссе, Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе. Стоимость проезда по каждому составит 5 рублей. В то же время транзитный транспорт платит 950 рублей в сутки. В среднем автомобилист проезжает три участка, поэтому средняя минимальная стоимость составит 15 рублей.
Деньги за проезд будут направлены на строительство новой транспортной инфраструктуры.
Как оплатить проезд по МСД в 2025 году
Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Платеж за проезд по диаметру будет выставляться раз в пять дней – стоимость всех поездок суммируется. Оплатить проезд можно с помощью приложения «Парковки России», на сайте МСД, на «Госуслугах» или в приложении своего банка, если автомобиль привязан к личному кабинету.
В приложении «Парковки России» можно подключить автоплатеж, в этом случае оплата будет списываться автоматически с привязанной карты. Вопросы по платежам за проезд по МСД можно задать, позвонив на горячую линию по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Вопросы можно задать и в приложении «Парковки России», и на сайте МСД. Обращения также принимают на едином транспортном портале.
Штрафы за неуплату проезда по МСД
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Оплатить проезд по МСД нужно в течение пяти дней со дня поездки. Если оплатить вы не успели, то вам придет штраф. Но если в течение 20 дней проезд все-таки оплатить, то штраф аннулируется автоматически.
С 1 сентября 2024 года штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам составляет:
- Три тысячи и пять тысяч рублей – для физических лиц (легковые и грузовые автомобили, соответственно).
- 10 тысяч и 15 тысяч рублей – для юридических лиц (легковые и грузовые автомобили, соответственно).
- Пять тысяч рублей за каждый случай фиксации правонарушения – за проезд по МСД грузовика без пропуска.
Штрафы выписывает МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) на основании статьи 10.13 КоАП г. Москвы.
Оплатить штраф можно с помощью банковских сервисов (если номер автомобиля привязан к личному кабинету, придет уведомление) или с помощью сервиса проверки и оплаты штрафов.
Кроме того, можно подписаться на получение штрафов в электронном виде на сайте.
Какие автомобили будут ездить по МСД бесплатно
Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
С 15 февраля проезд будет бесплатным в любое время для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Водители каршеринга за проезд будут платить, как и другие автомобилисты, а вот таксисты с лицензией Москвы и Московской области пока продолжат ездить по МСД бесплатно. Их влияние на загруженность диаметра оценят после 2025 года.
Какие есть бесплатные альтернативы МСД
Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автомобилисты всегда могут воспользоваться альтернативными МСД маршрутами. Проехать можно по МКАД, ТТК или доехать до места назначения на общественном транспорте (метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт, который курсирует по выделенным полосам).
Все районы диаметра внедрены в сеть рельсового каркаса – метро и пригородных железных дорог. Так, 161 станция рельсового каркаса соединяет МСД.
Часто общественный транспорт становится быстрой и удобной альтернативой личному автомобилю, учитывая, что и парковка в Москве чаще всего будет платной.