Платные парковки в Московской области с 1 ноября: где расположены и сколько стоят

Шпаргалки

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В материале РИАМО рассказываем, где в Московской области появились платные парковки и сколько они будут стоить.

Почему в Подмосковье появились платные парковки

Фото - © Малахов Алексей / Фотобанк Лори

По словам представителя Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, платные парковки помогут ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц. Чаще всего автомобили бросают рядом со станциями.

Где в Московской области появились платные парковки

Фото - © Владимир Шибаев / Фотобанк Лори

Пилотные платные парковки появились в четырех городах Московской области. В первую очередь платные парковочные зоны сделали у Дома правительства Подмосковья и областного суда в Красногорске.

Также платные парковки появились:

  • в Королеве на улице Железнодорожной,
  • в Реутове на улицах Ленина, Ашхабадской и Дзержинского,
  • в Видном на улице Заводской, Советском проезде и на участке от улицы Советской до Сбербанка.

Все 27 зон были согласованы с депутатами городских округов. Пока такие парковки являются пилотными и появление новых в ближайшее время не запланировано. Вместимость парковок составит до 300 автомобилей.

Места платных парковок обозначены дорожным знаком 6.4. «Парковка (парковочное место)», 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.8 «Платные услуги» и информационным щитом.

Сколько стоит парковка в Московской области и как ее оплатить

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Стоимость парковки в Подмосковье составляет:

  • 40 рублей при парковке на городских улицах,
  • 50 рублей при парковке у железнодорожной станции или платформы.

В дни государственных праздников стоянка в платных зонах будет бесплатной.

Оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757 или с помощью приложения «Парковки России», в котором можно также купить абонемент или парковочное разрешение, оплатить эвакуацию, проезд по платным дорогам и многое другое. Приложение доступно в AppStore, GooglePlay, RuStore и AppGallery. 

Сколько составит штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье

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Штраф за неоплаченную парковку составит 2,5 тысячи рублей. Штраф придет, если не успеть оплатить парковку в течение 10 минут. Покинуть парковку тоже нужно в течение 10 минут после завершения парковочной сессии.

Куда пойдут деньги от платных парковок в Подмосковье

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В МТДИ отметили, что все средства, полученные с платных парковок, будут идти в бюджет администраций городских округов для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.