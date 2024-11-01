Платные парковки в Московской области с 1 ноября: где расположены и сколько стоят

В материале РИАМО рассказываем, где в Московской области появились платные парковки и сколько они будут стоить.

Почему в Подмосковье появились платные парковки Фото - © Малахов Алексей / Фотобанк Лори По словам представителя Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, платные парковки помогут ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц. Чаще всего автомобили бросают рядом со станциями.

Где в Московской области появились платные парковки Фото - © Владимир Шибаев / Фотобанк Лори Пилотные платные парковки появились в четырех городах Московской области. В первую очередь платные парковочные зоны сделали у Дома правительства Подмосковья и областного суда в Красногорске. Также платные парковки появились: в Королеве на улице Железнодорожной,

в Реутове на улицах Ленина, Ашхабадской и Дзержинского,

в Видном на улице Заводской, Советском проезде и на участке от улицы Советской до Сбербанка. Все 27 зон были согласованы с депутатами городских округов. Пока такие парковки являются пилотными и появление новых в ближайшее время не запланировано. Вместимость парковок составит до 300 автомобилей. Места платных парковок обозначены дорожным знаком 6.4. «Парковка (парковочное место)», 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.8 «Платные услуги» и информационным щитом.

Сколько стоит парковка в Московской области и как ее оплатить Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори Стоимость парковки в Подмосковье составляет: 40 рублей при парковке на городских улицах,

50 рублей при парковке у железнодорожной станции или платформы. В дни государственных праздников стоянка в платных зонах будет бесплатной. Оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757 или с помощью приложения «Парковки России», в котором можно также купить абонемент или парковочное разрешение, оплатить эвакуацию, проезд по платным дорогам и многое другое. Приложение доступно в AppStore, GooglePlay, RuStore и AppGallery.

Сколько составит штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье Фото - © Медиасток.рф Штраф за неоплаченную парковку составит 2,5 тысячи рублей. Штраф придет, если не успеть оплатить парковку в течение 10 минут. Покинуть парковку тоже нужно в течение 10 минут после завершения парковочной сессии.