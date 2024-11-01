Платные парковки в Московской области с 1 ноября: где расположены и сколько стоят
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В материале РИАМО рассказываем, где в Московской области появились платные парковки и сколько они будут стоить.
Почему в Подмосковье появились платные парковки
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По словам представителя Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, платные парковки помогут ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц. Чаще всего автомобили бросают рядом со станциями.
Где в Московской области появились платные парковки
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Пилотные платные парковки появились в четырех городах Московской области. В первую очередь платные парковочные зоны сделали у Дома правительства Подмосковья и областного суда в Красногорске.
Также платные парковки появились:
- в Королеве на улице Железнодорожной,
- в Реутове на улицах Ленина, Ашхабадской и Дзержинского,
- в Видном на улице Заводской, Советском проезде и на участке от улицы Советской до Сбербанка.
Все 27 зон были согласованы с депутатами городских округов. Пока такие парковки являются пилотными и появление новых в ближайшее время не запланировано. Вместимость парковок составит до 300 автомобилей.
Места платных парковок обозначены дорожным знаком 6.4. «Парковка (парковочное место)», 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.8 «Платные услуги» и информационным щитом.
Сколько стоит парковка в Московской области и как ее оплатить
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Стоимость парковки в Подмосковье составляет:
- 40 рублей при парковке на городских улицах,
- 50 рублей при парковке у железнодорожной станции или платформы.
В дни государственных праздников стоянка в платных зонах будет бесплатной.
Оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757 или с помощью приложения «Парковки России», в котором можно также купить абонемент или парковочное разрешение, оплатить эвакуацию, проезд по платным дорогам и многое другое. Приложение доступно в AppStore, GooglePlay, RuStore и AppGallery.
Сколько составит штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье
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Штраф за неоплаченную парковку составит 2,5 тысячи рублей. Штраф придет, если не успеть оплатить парковку в течение 10 минут. Покинуть парковку тоже нужно в течение 10 минут после завершения парковочной сессии.
Куда пойдут деньги от платных парковок в Подмосковье
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В МТДИ отметили, что все средства, полученные с платных парковок, будут идти в бюджет администраций городских округов для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.