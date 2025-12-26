Планирование и контроль — как не разориться в хлам за новогодние праздники

В материале РИАМО читайте о том, как спланировать расходы в декабре–январе, чтобы не угодить в финансовую яму.

Провести новогоднее расхламление Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Перед Новым годом проводить генеральную уборку нужно не просто для чистоты, но и для психологического спокойствия — вы приводите в порядок вещи, мысли, подводите итоги и строите планы. Вместе с уборкой стоит провести и расхламление. Разберитесь с вещами, выкиньте или отдайте то, что не носите, возможно, найдете какие-то вещи для переделки, откроете для себя новую-старую блузку. Часть вещей можно продать. Так вы поймете, что новая пара обуви вам не нужна, а забытый на верхней полке блендер еще вполне рабочий. Сможете сэкономить и поддержать семейный бюджет, настроитесь на новый год.

Составить список и запланировать новогодние траты Фото - © Adobe Stock Конец декабря — время, когда все получают премии и зарплаты. Большие суммы кружат голову и буквально провоцируют на траты. Хочется сразу покупать то, что давно хотелось, и часто покупки становятся бездумными. Вспомните о том, что в январе таких денежных вливаний в бюджет уже не будет и полученные деньги нужно растянуть до следующих выплат. Поэтому планируйте выходные буквально по дням. Распишите, сколько и на что вы будете тратить каждый праздничный день: поедете ли в небольшое путешествие, сходите в гости, посетите музей, решите покататься на лыжах — все это требует тщательного планирования. Кроме того, если планируете куда-то идти с друзьями или родственниками, нужно заранее обговорить суммы, которые вы можете потратить. Бюджет у всех разный, и каждый должен рассчитывать на свои силы. Старайтесь не брать кредиты и не делать покупки в рассрочку. Так вы рискуете остаться после праздников с долгами, с которыми придется рассчитываться не один месяц. Лучше уложиться в свой лимит.

Разделить деньги и создать резерв Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф В праздники могут возникнуть и непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги, внезапный визит гостей или ремонт машины. Поэтому стоит создать резерв. Его сумма должна составлять примерно 10-15% от общего планируемого бюджета на Новый год. Положить резервные деньги можно на отдельную банковскую карту или на электронный кошелек. Так вы сможете использовать деньги не спонтанно, а действительно при необходимости. Не стоит использовать резерв на обычные покупки, помните, что это деньги только на случай форс-мажора. Если, конечно, вы не считаете, что покупка нового колечка — это необходимая трата для сохранения душевного равновесия.

Контролировать расходы Фото - © Adobe Stock Для грамотного распределения средств можно прибегнуть к нескольким простым правилам. Каждый вечер стоит записывать свои покупки и вести учет купленного и потраченного. Так вы будете видеть, превысили ли вы установленный лимит, и сможете планировать следующие траты. При таком анализе вы сможете быстро корректировать свои планы, и не обязательно затягивать пояс — такой режим, скорее всего, позволит сэкономить и обеспечить еще один семейный поход в кино, например. Перед каждой покупкой задавайте себе вопрос, действительно ли вам эта вещь необходима, не торопитесь расплачиваться. Устройте себе магазинный детокс и один день не ходите в магазины и не открывайте приложения маркетплейсов. Старайтесь меньше листать карточки товаров перед сном — это как раз время, когда совершается большая часть необдуманных покупок. Или, если без просмотра страницы маркетплейса вы не можете, старайтесь не оплачивать товары сразу — складывайте их в корзину, а утром проанализируйте и подумайте, насколько все это вам нужно. Только потом делайте заказ. Контролировать траты можно с помощью простого списка, а можно просто просматривать историю операций по карте и выявлять ненужные траты. Главное, чтобы это было удобно и понятно вам.