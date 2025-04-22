Период охлаждения по кредитам и в страховании: что нужно знать

Что нужно знать о периоде охлаждения по кредитам и в страховании

Что такое период охлаждения, зачем он нужен и как им правильно пользоваться, читайте в материале РИАМО.

Что такое период охлаждения и зачем он нужен Фото - © Владимир Разгуляев / Фотобанк Лори Период охлаждения — это время, в течение которого потребитель имеет право отказаться от покупки товаров или услуг (если сочтет их ненужными) и потребовать обратно потраченные средства либо расторгнуть кредитный или страховой договор без каких-либо отрицательных последствий и материальных потерь для себя. Введение периода охлаждения призвано защитить граждан от необдуманных импульсивных действий, навязанных услуг и поступков, которые совершаются под давлением злоумышленников.

Что такое период охлаждения по кредиту Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори В настоящее время потребители банковских услуг имеют право в течение 14 дней вернуть банку кредит. Если речь идет о кредите на определенную цель (целевой кредит), то срок составляет 30 дней. Подчеркнем, что действие периода охлаждения не распространяется на ипотечные кредиты и средства на ведение бизнеса. Какие новые нормы в законе о периоде охлаждения по кредиту будут введены с 1 сентября 2025 С 1 сентября 2025 года получить деньги по кредиту или займу от 50 тысяч до 200 тысяч рублей можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает порог в 200 тысяч рублей, то средства перечислят не раньше чем через 48 часов. «Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, а также для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов (при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера), кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведет к увеличению их размера. Покупка товаров (услуг) в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии потребителя в магазине или организации. Отсрочка также не коснется кредитов и займов, если обязательство по договору принимают несколько созаемщиков или у заемщика есть поручители», — сообщает ЦБ. Какие шаги нужно предпринять, чтобы отказаться от кредита, пока действует период охлаждения Если человек передумал брать кредит в течение периода охлаждения, ему нужно: Составить и направить в банк соответствующее заявление. Оплатить проценты (если таковые успели набежать). Оформить справку об отсутствии задолженности.

Что такое период охлаждения в страховании Фото - © Самохвалов Артем / Фотобанк Лори Период охлаждения в страховании действует только для физических лиц в добровольных видах страхования: при страховании жизни, здоровья, недвижимости, транспорта, от несчастных случаев, гражданской ответственности за вред третьим лицам и финансовых рисков. В каких случаях период охлаждения при страховании не действует Период охлаждения в страховании не предусмотрен: При страховании российских граждан, выезжающих за границу.

При страховании профессиональной ответственности и гражданской ответственности автовладельцев в международных системах страхования («Зеленая карта»).

При страховании имущества по ипотеке и предмета залога при залоговом кредите.

Если уже наступил страховой случай и компания-страховщик его урегулировала. Соглашение ОСАГО можно расторгнуть в любое время, однако гражданин получит только часть средств — пропорционально сроку действия страховки. То есть как таковой период охлаждения здесь тоже не предусмотрен. Как отказаться от договора страхования в период охлаждения Чтобы отказаться от договора страхования, нужно проинформировать страховую компанию, написав соответствующее заявление. Конкретная процедура будет зависеть от страховой программы, приобретенной клиентом. Компания должна ответить в срок, не превышающий 10 рабочих дней. Следует помнить, что иногда отказ от страховки может влиять на размер процентной ставки по кредиту, если это оговорено в договоре.