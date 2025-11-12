«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это такое и для чего необходимо
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В материале РИАМО — о том, что представляет собой период охлаждения для сим-карт.
Идея ввести «период охлаждения» для сим-карт витала в воздухе еще в августе текущего года. Тогда с этой инициативой выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Планировалось, что этот период будет действовать лишь в отношении иностранцев и в течение пяти первых часов нахождения в России. О том, что такое «период охлаждения» и для чего он нужен — в материале РИАМО.
Что такое «период охлаждения» сим-карт и зачем он нужен
Фото - © Chere / Фотобанк Лори
После того, как человек вернется из-за рубежа, доступ в мобильный интернет на его телефоне будет ограничен. Это называется «периодом охлаждения» сим-карты. Таким образом проводится проверка, принадлежит эта сим-карта человеку либо же встроена в беспилотник.
«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», – говорится в сообщении Минцифры России.
«Период охлаждения» ввели для того, чтобы обеспечить безопасность граждан России. «Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников», — сообщили в Минцифры.
Какие сим-карты блокируются
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Для российских сим-карт «период охлаждения» составит 24 часа и будет применяться в двух случаях:
- если SIM-карта не использовалась в течение 72 часов;
- после возвращения из международного роуминга.
Как происходит блокировка сим-карты
Фото - © Антон Гаев / Фотобанк Лори
После возвращения из-за границы человек получает сообщение от оператора следующего содержания: «Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации».
Перестанут работать мобильный интернет и SMS. При этом голосовая связь будет доступна. Также можно будет подключиться к сети через Wi-Fi.
Как восстановить доступ к интернету
Фото - © Freepik.com
Восстановить доступ к сети можно будет тремя способами:
- через SMS-оповещение (оператор связи пришлет SMS с подробной информацией о временной блокировке и инструкциями по ее снятию);
- пройдя по ссылке (опять же, придет SMS со ссылкой на «капчу» (тест для определения, является пользователь человеком или ботом), которую нужно будет решить);
- позвонив в колл-центр оператора связи.
Если ничего не делать, то связь восстановится автоматически спустя 24 часа.
Советы путешественникам
Фото - © Margarita Davchenko / Фотобанк Лори
- Перед отъездом предупредите родных и близких о том, что по прилете в Россию вы можете быть какое-то время недоступны, пока не решите проблему с мобильным интернетом.
- Получив SMS от оператора, убедитесь, что сообщение пришло именно от него, а не от мошенников. Лучше всего позвонить самостоятельно в колл-центр.
- Не забудьте, что у вас могут быть и другие сим-карты: она может быть вставлена не только в телефон, но и, например, в планшет. Она, скорее всего, также будет заблокирована и потребует разблокировки.