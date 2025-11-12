«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это такое и для чего необходимо

Идея ввести «период охлаждения» для сим-карт витала в воздухе еще в августе текущего года. Тогда с этой инициативой выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Планировалось, что этот период будет действовать лишь в отношении иностранцев и в течение пяти первых часов нахождения в России. О том, что такое «период охлаждения» и для чего он нужен — в материале РИАМО.

Что такое «период охлаждения» сим-карт и зачем он нужен

Фото - © Chere / Фотобанк Лори

После того, как человек вернется из-за рубежа, доступ в мобильный интернет на его телефоне будет ограничен. Это называется «периодом охлаждения» сим-карты. Таким образом проводится проверка, принадлежит эта сим-карта человеку либо же встроена в беспилотник.

«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», – говорится в сообщении Минцифры России.

«Период охлаждения» ввели для того, чтобы обеспечить безопасность граждан России. «Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников», — сообщили в Минцифры.