Перекрытия в Москве на 9 Мая 2026 года: ограничения для автомобилей, метро и наземного транспорта

Ограничения для автомобилей на время парада 9 мая в Москве Фото - © приложение «Московский транспорт» В день празднования 81 годовщины со Дня Победы, 9 мая, в Москве с 5:00 до окончания мероприятий будут действовать ограничения на проезд на личном автомобиле: на улицах: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка;

на набережных Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская;

в проездах Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский;

на мостах Чугунный и Большой Кремлевский;

на площадях Новая, Старая и Болотная;

в переулках Фалеевский, Ветошный.

Работа парковок 8 и 9 мая в Москве Фото - © приложение «Московский транспорт» Парковки в центре Москвы станут временно недоступными с 00:01 8 мая и до 23:59 9 мая. Оставить автомобиль нельзя будет на улицах: Тверская, Петровка, Солянка, Волхонка, на Тверском бульваре, Котельнической и Кадашевской набережных. Кроме того, с 20 апреля до 23:59 9 мая приостановлена работа парковки со шлагбаумом № 9004 на улице Болотной и № 9080 на Триумфальной площади, а 4, 7 и 9 мая приостановится работа парковок со шлагбаумом № 9005 и № 9015 на Новом Арбате.

Ограничения в работе кикшеринга, каршеринга и такси 9 мая в Москве Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори В зонах проведения мероприятий нельзя будет начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов городского проката. Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката. Проезд на такси также будет закрыт на время проведения праздничных мероприятий. Изменения доступны в сервисах такси.

Ограничения для пешеходов в Москве на День Победы 2026 Фото - © приложение «Московский транспорт» На Тверской улице на участке от станции «Охотный Ряд» до «Пушкинской» с 5:00 до окончания мероприятий будут закрыты все подземные переходы. Единственный переход будет доступен возле Государственной думы и Манежной площади.

Ограничения в работе метро в Москве на 9 мая 9 мая с 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать на вход и пересадку пассажиров. Пассажирам стоит быть внимательнее — во время мероприятий возможны дополнительные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции. В период праздников будет усилена безопасность на транспорте. Для прогулок по центру в День Победы стоит выбирать ближайшие к ограничениям станции: «Лубянка», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская», «Чеховская», «Кропоткинская» и «Тверская». Часы работы метрополитена в праздничную ночь пока формируются. Следить за информацией можно на сайте и в официальных каналах Департамента транспорта Москвы.

Ограничения в работе наземного транспорта Москвы на 9 мая С 20 апреля по 11 мая по Волгоградскому проспекту временно не ходят автобусы № 74к. Они направлены в обе стороны по Шоссейной улице и Проектируемому проезду. Для проезда по Волгоградскому проспекту рекомендовано пользоваться маршрутами: м79, т38, с799, т27 и 74.

Изменения в графике пригородных электричек и поездов на праздники в честь 9 Мая Фото - © Медиасток.рф Электрички 8 мая будут ходить по расписанию пятницы, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 11 мая на электричках можно будет ездить, ориентируясь на расписание воскресенья. Более того, между Москвой и Рязанью, Тулой, Владимиром, Калугой в эти дни будут запущены 50 дополнительных поездов.

Коротко об ограничениях в центре Москвы на 9 Мая 2026 года

В День Победы, 9 мая, с 5:00 до окончания мероприятий в центре Москвы вводятся ограничения:

Автомобили : запрещен проезд по ряду улиц, набережных, проездов, мостов и площадей (Тверская, Моховая, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка, Гончарная и другие набережные, Театральный и Китайгородский проезды, мосты Чугунный и Большой Кремлевский, площади Новая, Старая, Болотная и др.).

Парковки : с 00:01 8 мая до 23:59 9 мая парковка запрещена на центральных улицах и набережных. Некоторые парковки со шлагбаумом не работают с 20 апреля.

Пешеходы : на Тверской (от «Охотного Ряда» до «Пушкинской») закрыты подземные переходы, кроме одного у Госдумы и Манежной площади.

Общественный транспорт : метро и электрички работают по праздничному расписанию. В центре на станциях будут действовать ограничения на выход.

Кикшеринг, каршеринг, такси: аренда самокатов и велосипедов в зонах мероприятий невозможна. Проезд такси также будет ограничен.

