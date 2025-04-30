Перекрытие дорог на майские праздники: где ограничат движение в Москве
Фото - © Александр Вильф/РИА Новости
В материале РИАМО о том, с чем столкнутся москвичи и гости столицы в начале мая на дорогах, какие дороги перекроют и как будет работать общественный транспорт.
Какие дороги перекроют в Москве с 1 по 8 мая
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
Отправляясь в центр города по делам, обращайте внимание на то, какие участки дороги будут перекрыты — ко Дню Победы будут проходить репетиции парада.
3 мая будет перекрыто движение по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садово-Триумфальная, Садово-Каретная, 1-я и 2-я Брестская, Новинскому бульвару, Боровицкой площади, Большому и Малому Каменному мосту. Также на этих участках уже с 28 апреля ограничили парковку.
Перекроют движение также в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистская, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Каретная, Большая Садовая и Садовая-Кудринская. Движение будет запрещено по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Маяковский тоннель и Оружейный переулок также попали под ограничения. В районе этих участков желательно не оставлять автомобили на парковках, иначе их эвакуируют.
Изменения коснутся Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большая Никитская, Болотная, Садовническая, Солянка и Петровка. Ограничат движение и по набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно запретят движение по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам.
7 мая колонны военной техники будут двигаться тем же маршрутом, что и 3 мая, поэтому перекроют те же самые участки Садового кольца и Волгоградского проспекта. На улицах Таганская, Марксистский переулок, Александра Солженицына и в переулке Маяковского будет организовано двустороннее движение. Также 7 мая с 05:30 и до окончания мероприятий закроют движение вдоль маршрута следования техники по улицам Гашека, Тверской, Петровке, Моховой, Солянке, Оружейному переулку, Пречистенской, Котельнической и Кадашевской набережным.
Перекрытия дорог в Москве 9 мая
Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори
В День Победы, 9 мая, с 05:00 до 08:00 перекроют движение по Волгоградскому проспекту и Садовому кольцу на участках от Новинского бульвара, 2-ой Брестской улицы, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Земляного Вала, Таганской площади.
Закроются также следующие улицы для движения: Гашека, Тверская, Петровка, Моховая, Солянка, Оружейный переулок, Пречистенская, Котельническая и Кадашевская набережные. Кроме того, с 10:00 и до окончания празднования для проезда техники будут предоставлены улицы Якиманка и Новый Арбат.
На МКАДе прогнозируют большие пробки с 17:00. Дело в том, что вся техника с Парада Победы пойдет по Волгоградскому проспекту, выйдет на МКАД и далее будет следовать в сторону Минского шоссе. Учитывайте это при планировании своих дел.
Где будет двустороннее движение
Фото - © Александр Степанов / Фотобанк Лори
На участках Таганской улицы от улицы Рогожский вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского будет организовано двустороннее движение в период с 16:30 до 03:00 3 мая, а также с 05:00 до 13:00 7 и 9 мая.
Где и когда в Москве закроют пешеходные переходы
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
На участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы 3 мая будут введены ограничения для пешеходов с 17:30, а 7 и 9 мая — с 05:00 до окончания мероприятия. Подземные пешеходные переходы закроют на участке Садового кольца от станции «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате 3 мая с 22:00, а 7 и 9 мая — с 10:00 до окончания мероприятия.
Как будет работать общественный транспорт в Москве 9 мая
Фото - © Александр Кузнецов / Фотобанк Лори
В связи с проведением Дня Победы 9 мая на выход закроются станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Если вы хотите посмотреть праздничный салют, то лучше доехать до станций «Воробьевы горы», «Спортивная», «ВДНХ», «Измайлово», «Соколиная Гора», «Партизанская», «Кузьминки», «Волжская».
Что касается наземного транспорта, то не будут ходить трамваи между станциями метро «Пролетарская» и «Абельмановская застава».