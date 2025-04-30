Перекрытие дорог на майские праздники: где ограничат движение в Москве

Какие дороги перекроют в Москве с 1 по 8 мая

Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Отправляясь в центр города по делам, обращайте внимание на то, какие участки дороги будут перекрыты — ко Дню Победы будут проходить репетиции парада.

3 мая будет перекрыто движение по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садово-Триумфальная, Садово-Каретная, 1-я и 2-я Брестская, Новинскому бульвару, Боровицкой площади, Большому и Малому Каменному мосту. Также на этих участках уже с 28 апреля ограничили парковку.

Перекроют движение также в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистская, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Каретная, Большая Садовая и Садовая-Кудринская. Движение будет запрещено по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Маяковский тоннель и Оружейный переулок также попали под ограничения. В районе этих участков желательно не оставлять автомобили на парковках, иначе их эвакуируют.

Изменения коснутся Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большая Никитская, Болотная, Садовническая, Солянка и Петровка. Ограничат движение и по набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно запретят движение по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам.

7 мая колонны военной техники будут двигаться тем же маршрутом, что и 3 мая, поэтому перекроют те же самые участки Садового кольца и Волгоградского проспекта. На улицах Таганская, Марксистский переулок, Александра Солженицына и в переулке Маяковского будет организовано двустороннее движение. Также 7 мая с 05:30 и до окончания мероприятий закроют движение вдоль маршрута следования техники по улицам Гашека, Тверской, Петровке, Моховой, Солянке, Оружейному переулку, Пречистенской, Котельнической и Кадашевской набережным.