Пенсия для самозанятых: на что рассчитывать в старости и как заработать пенсионные баллы

Положена ли пенсия самозанятым и как на нее заработать, читайте в материале РИАМО.

Положена ли пенсия самозанятым Фото - © Медиасток.рф По закону, самозанятые обязаны платить только налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4% или 6%. Уплата взносов на пенсионное страхование для них не предусмотрена. Соответственно, трудовой стаж у самозанятых не копится, а значит страховая пенсия им не положена. Таким образом, они могут рассчитывать только на социальную пенсию. Женщины получают ее с 65 лет, а мужчины – с 70 лет. Минимальный размер социальной пенсии в 2024 году составляет 7689,83 рубля в месяц, а с учетом регионального коэффициента может быть выше. При этом, если пенсия меньше прожиточного минимума (для пенсионеров он составляет 13 290 рублей в месяц в целом по России, а в отдельных регионах больше), то государство будет доплачивать недостающую сумму (надбавку). Например, пенсионеры из Ленинградской области получат 13 775 рублей в месяц, москвичи – 24 500 рублей, а жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области — 23 985 рублей и 22 826 рублей соответственно. Но работа самозанятым не означает, что человек не может претендовать на страховую пенсию. Остается трудовой стаж, полученный до перехода на самозанятость. Например, если человек работал 15 лет по трудовому договору, то он станет пенсионером в 60 или 65 лет, и ему будут платить страховую пенсию, даже если на момент достижения пенсионного возраста он работает самозанятым.

Как самозанятому получить страховую пенсию Фото - © Фотобанк Лори Если до перехода на самозанятость человек не работал по трудовому договору и не был индивидуальным предпринимателем, то получить страховой стаж он может двумя способами: устроиться параллельно или перейти на работу по трудовому договору либо открыть ИП;

заключить с Социальным фондом РФ договор добровольного пенсионного страхования и самому платить взносы.

Устроиться на работу по трудовому договору Фото - © Фотобанк Лори Закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору и самозанятость. У официально трудоустроенного работника будут копиться страховой стаж и пенсионные баллы. Страховая пенсия назначается при соблюдении трех условий: достижении пенсионного возраста;

наличии необходимого страхового стажа (с 2024 года – не менее 15 лет);

наличии минимального количества пенсионных баллов – не менее 28,2 балла. Если человек работает по трудовому договору, то налог за него в размере 13% платит работодатель. Поэтому зарплату с официальной работы не нужно фиксировать в приложении «Мой налог» и оформлять чек – иначе система распознает это как дополнительный доход и насчитает лишний налог.

Открыть ИП Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Пенсия предпринимателя складывается из взносов, которые обязан платить ИП. Они называются фиксированными, так как сумму устанавливает налоговый кодекс: в 2024 году это 49 500 рублей. Часть этих средств идет на пенсионное страхование ИП, а часть – на медицинское. Если доход предпринимателя превышает 300 тысяч рублей в год, то ИП уплачивает дополнительно 1% от дохода свыше этой суммы. При этом максимальный размер взноса с дохода более 300 тысяч рублей составляет в 2024 году 277 571 рубль, а с учетом фиксированных взносов — 327 071 рубль. У ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) «Доходы» и патенте (ПСН) есть преимущество: они могут уменьшать налоговый платеж на сумму фиксированных взносов, если будут оплачивать их поквартально. При этом ИП на УСН «Доходы» и ПСН может не платить налог, если дохода нет, но его отсутствие нужно подтвердить в налоговой декларации. Платить же фиксированные взносы нужно всегда, вне зависимости от наличия или отсутствия дохода. В случае неуплаты налоговая начислит пени за просрочку и взыщет долг с расчетного счета ИП. Даже если закрыть ИП с долгами, они все равно останутся.

Платить взносы в СФР добровольно Фото - © Фотобанк Лори Самозанятый может самостоятельно платить взносы в Социальный фонд из заработанных средств. Для этого нужно подать заявление в СФР. Сделать это можно тремя способами: подать заявку в приложении «Мой налог» в разделе «Добровольное пенсионное обеспечение»;

заполнить заявление через личный кабинет на сайте СФР

обратиться лично в ближайшее отделение СФР. Платить взносы нужно раз в год или частями до 31 декабря. Проще всего это сделать через приложение «Мой налог» в меню «Управление взносами». Можно также посмотреть платежные реквизиты на сайте СФР и произвести оплату через онлайн-банк. Размер взноса для покупки одного года пенсионного стажа рассчитывается по формуле 12×22% МРОТ. В 2024 году он составляет 50 798,88 рубля. Если заплатить больше или меньше, стаж будет рассчитан пропорционально внесенной сумме. Неработающие граждане и ИП могут купить только 7,5 лет страхового стажа, заплатив 406 391,04 рубля, а самозанятые – все необходимые 15 лет.