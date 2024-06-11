Пенсия для ИП: как формируется и рассчитывается и что влияет на ее размер
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Из чего складывается пенсия индивидуального предпринимателя, как ее рассчитать и можно ли увеличить, читайте в материале РИАМО.
Виды пенсий для ИП в России
Фото - © Фотобанк Лори
ИП может получать либо страховую, либо социальную пенсию. Страховая пенсия положена предпринимателям, которые имеют необходимый стаж работы.
Страховая пенсия назначается при соблюдении трех условий:
- достижении пенсионного возраста;
- наличии необходимого страхового стажа (с 2024 года – не менее 15 лет);
- наличии минимального количества индивидуальных пенсионных баллов – не менее 28,2 балла.
Если за какой-то год деятельности предприниматель не заплатил взносы, эти 12 месяцев не будут учтены в стаже.
Если у ИП нет необходимого страхового стажа, то через 5 лет после наступления пенсионного возраста ему будет назначена социальная пенсия (в 70 лет – мужчинам и в 65 – женщинам). В 2024 году минимальный размер социальной пенсии по старости составляет 7689,83 рубля.
Из чего формируется пенсия индивидуального предпринимателя
Фото - © Фотобанк Лори
Пенсия предпринимателя складывается из взносов, которые обязан платить ИП. Они называются фиксированными, так как сумму устанавливает налоговый кодекс: в 2024 году это 49 500 рублей. Часть этих средств идет на пенсионное страхование ИП, а часть – на медицинское.
Если доход предпринимателя превышает 300 тысяч рублей в год, то ИП уплачивает дополнительно 1% от дохода свыше этой суммы. При этом максимальный размер взноса с дохода более 300 тысяч рублей составляет в 2024 году 277 571 рубль, а с учетом фиксированных взносов — 327 071 рубль.
При этом, если человек зарегистрировал ИП не с начала года или прекратил регистрацию в качестве предпринимателя в течение года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально дням нахождения в статусе ИП.
Если же предприниматель прекратил в течение года свою деятельность, но не снялся с учета или ничего не заработал, он все равно должен заплатить полную сумму взносов. В случае неуплаты налоговая начислит пени за просрочку и взыщет долг с расчетного счета ИП. Даже если закрыть ИП с долгами, они все равно останутся.
Когда можно не платить страховые взносы предпринимателю
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ИП освобождается от уплаты страховых взносов, если приостанавливает свою деятельность на период:
- военной службы по призыву;
- отпуска по уходу за ребенком до полутора лет;
- ухода за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
- временной нетрудоспособности;
- проживания в месте, где нельзя заниматься бизнесом (если ИП – супруг(а) военнослужащего);
- проживания за границей, если ИП – супруг(а) работника дипломатического представительства или консульского учреждения.
Эти периоды засчитываются в страховой стаж.
Где узнать страховой стаж и количество пенсионных баллов
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Узнать страховой стаж и количество пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)) можно несколькими способами:
- на «Госуслугах» в разделе «Работа и пенсия» → «Пенсионные накопления»;
- в МФЦ – срок получения выписки составит один-два дня;
- в СФР по месту жительства (лично или онлайн) – выписка из лицевого счета будет готова в течение одного рабочего дня.
Проверить лицевой счет и обратиться в СФР для корректировки сведений лучше за несколько месяцев или даже за год до пенсии. За это время СФР проверит документы о стаже и заработке, а предприниматель соберет недостающие выписки.
Как рассчитать страховую пенсию для ИП
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Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по следующей формуле:
СП = ИПК × СПК + ФВ, где:
- ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент (количество пенсионных баллов);
- СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия (в 2024 году она составляет 133,05 рубля);
- ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии (в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля).
Например, если человек накопил 60 пенсионных баллов, то размер его пенсии составит: 60 Х 133,05 + 8134,88 = 16 117, 88 рублей в месяц.
Если предприниматель вел свою деятельность на Крайнем Севере, то сумма пенсии будет увеличена за счет повышающего коэффициента.
Какие документы нужны для оформления страховой пенсии для ИП
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Подать заявление на назначение страховой пенсии можно не раньше, чем за месяц до даты возникновения права на нее. Сделать это можно онлайн на «Госуслугах» или лично в отделении МФЦ или СФР. В зависимости от применяемой ИП системы налогообложения, будет и перечень документов, необходимых для подсчета и подтверждения стажа ИП.
Основными документами, подтверждающими страховой стаж ИП, являются:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство об окончании деятельности индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП с датой ликвидации, если ИП было ликвидировано;
- документы, подтверждающие уплату взносов;
- выписка из ЕГРН.
Как увеличить пенсию предпринимателю
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Увеличить размер пенсии предприниматель может несколькими способами:
- увеличить прибыль (а значит, и сумму обязательных страховых взносов);
- помимо фиксированных взносов платить добровольные (минимальный размер годового взноса в 2024 году = 22% МРОТ x 12 = 50 798,88 рубля, а максимальный в 8 раз больше – 406 391,04 рубля);
- отсрочить назначение пенсии на несколько лет: тогда к стоимости ИПК и к фиксированной выплате будут применяться повышающие коэффициенты (например, если подождать год, то коэффициент для ИПК увеличится до 1,07, а для фиксированной выплаты – до 1,056).