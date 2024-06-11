Пенсия для ИП: как формируется и рассчитывается и что влияет на ее размер

Из чего складывается пенсия индивидуального предпринимателя, как ее рассчитать и можно ли увеличить, читайте в материале РИАМО.

Виды пенсий для ИП в России Фото - © Фотобанк Лори ИП может получать либо страховую, либо социальную пенсию. Страховая пенсия положена предпринимателям, которые имеют необходимый стаж работы. Страховая пенсия назначается при соблюдении трех условий: достижении пенсионного возраста;

наличии необходимого страхового стажа (с 2024 года – не менее 15 лет);

наличии минимального количества индивидуальных пенсионных баллов – не менее 28,2 балла. Если за какой-то год деятельности предприниматель не заплатил взносы, эти 12 месяцев не будут учтены в стаже. Если у ИП нет необходимого страхового стажа, то через 5 лет после наступления пенсионного возраста ему будет назначена социальная пенсия (в 70 лет – мужчинам и в 65 – женщинам). В 2024 году минимальный размер социальной пенсии по старости составляет 7689,83 рубля.

Из чего формируется пенсия индивидуального предпринимателя Фото - © Фотобанк Лори Пенсия предпринимателя складывается из взносов, которые обязан платить ИП. Они называются фиксированными, так как сумму устанавливает налоговый кодекс: в 2024 году это 49 500 рублей. Часть этих средств идет на пенсионное страхование ИП, а часть – на медицинское. Если доход предпринимателя превышает 300 тысяч рублей в год, то ИП уплачивает дополнительно 1% от дохода свыше этой суммы. При этом максимальный размер взноса с дохода более 300 тысяч рублей составляет в 2024 году 277 571 рубль, а с учетом фиксированных взносов — 327 071 рубль. При этом, если человек зарегистрировал ИП не с начала года или прекратил регистрацию в качестве предпринимателя в течение года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально дням нахождения в статусе ИП. Если же предприниматель прекратил в течение года свою деятельность, но не снялся с учета или ничего не заработал, он все равно должен заплатить полную сумму взносов. В случае неуплаты налоговая начислит пени за просрочку и взыщет долг с расчетного счета ИП. Даже если закрыть ИП с долгами, они все равно останутся.

Когда можно не платить страховые взносы предпринимателю Фото - © Фотобанк Лори ИП освобождается от уплаты страховых взносов, если приостанавливает свою деятельность на период: военной службы по призыву;

отпуска по уходу за ребенком до полутора лет;

ухода за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

временной нетрудоспособности;

проживания в месте, где нельзя заниматься бизнесом (если ИП – супруг(а) военнослужащего);

проживания за границей, если ИП – супруг(а) работника дипломатического представительства или консульского учреждения. Эти периоды засчитываются в страховой стаж.

Где узнать страховой стаж и количество пенсионных баллов Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори Узнать страховой стаж и количество пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)) можно несколькими способами: на «Госуслугах» в разделе «Работа и пенсия» → «Пенсионные накопления»

в МФЦ – срок получения выписки составит один-два дня;

в СФР по месту жительства (лично или онлайн) – выписка из лицевого счета будет готова в течение одного рабочего дня. Проверить лицевой счет и обратиться в СФР для корректировки сведений лучше за несколько месяцев или даже за год до пенсии. За это время СФР проверит документы о стаже и заработке, а предприниматель соберет недостающие выписки.

Как рассчитать страховую пенсию для ИП Фото - © Фотобанк Лори Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по следующей формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ, где: ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент (количество пенсионных баллов);

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия (в 2024 году она составляет 133,05 рубля);

ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии (в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля). Например, если человек накопил 60 пенсионных баллов, то размер его пенсии составит: 60 Х 133,05 + 8134,88 = 16 117, 88 рублей в месяц. Если предприниматель вел свою деятельность на Крайнем Севере, то сумма пенсии будет увеличена за счет повышающего коэффициента.

Какие документы нужны для оформления страховой пенсии для ИП Фото - © Фотобанк Лори Подать заявление на назначение страховой пенсии можно не раньше, чем за месяц до даты возникновения права на нее. Сделать это можно онлайн на «Госуслугах» или лично в отделении МФЦ или СФР. В зависимости от применяемой ИП системы налогообложения, будет и перечень документов, необходимых для подсчета и подтверждения стажа ИП. Основными документами, подтверждающими страховой стаж ИП, являются: свидетельство о регистрации в качестве ИП;

свидетельство об окончании деятельности индивидуального предпринимателя;

выписка из ЕГРИП с датой ликвидации, если ИП было ликвидировано;

документы, подтверждающие уплату взносов;

выписка из ЕГРН.