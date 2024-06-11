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Пенсия для ИП: как формируется и рассчитывается и что влияет на ее размер

Шпаргалки

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Из чего складывается пенсия индивидуального предпринимателя, как ее рассчитать и можно ли увеличить, читайте в материале РИАМО.

Виды пенсий для ИП в России

Фото - © Фотобанк Лори

ИП может получать либо страховую, либо социальную пенсию. Страховая пенсия положена предпринимателям, которые имеют необходимый стаж работы.

Страховая пенсия назначается при соблюдении трех условий:

  • достижении пенсионного возраста;
  • наличии необходимого страхового стажа (с 2024 года – не менее 15 лет);
  • наличии минимального количества индивидуальных пенсионных баллов – не менее 28,2 балла.

Если за какой-то год деятельности предприниматель не заплатил взносы, эти 12 месяцев не будут учтены в стаже.

Если у ИП нет необходимого страхового стажа, то через 5 лет после наступления пенсионного возраста ему будет назначена социальная пенсия (в 70 лет – мужчинам и в 65 – женщинам). В 2024 году минимальный размер социальной пенсии по старости составляет 7689,83 рубля.

Из чего формируется пенсия индивидуального предпринимателя

Фото - © Фотобанк Лори

Пенсия предпринимателя складывается из взносов, которые обязан платить ИП. Они называются фиксированными, так как сумму устанавливает налоговый кодекс: в 2024 году это 49 500 рублей. Часть этих средств идет на пенсионное страхование ИП, а часть – на медицинское.

Если доход предпринимателя превышает 300 тысяч рублей в год, то ИП уплачивает дополнительно 1% от дохода свыше этой суммы. При этом максимальный размер взноса с дохода более 300 тысяч рублей составляет в 2024 году 277 571 рубль, а с учетом фиксированных взносов — 327 071 рубль.

При этом, если человек зарегистрировал ИП не с начала года или прекратил регистрацию в качестве предпринимателя в течение года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально дням нахождения в статусе ИП.

Если же предприниматель прекратил в течение года свою деятельность, но не снялся с учета или ничего не заработал, он все равно должен заплатить полную сумму взносов. В случае неуплаты налоговая начислит пени за просрочку и взыщет долг с расчетного счета ИП. Даже если закрыть ИП с долгами, они все равно останутся.

Когда можно не платить страховые взносы предпринимателю

Фото - © Фотобанк Лори

ИП освобождается от уплаты страховых взносов, если приостанавливает свою деятельность на период:

  • военной службы по призыву;
  • отпуска по уходу за ребенком до полутора лет;
  • ухода за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
  • временной нетрудоспособности;
  • проживания в месте, где нельзя заниматься бизнесом (если ИП – супруг(а) военнослужащего);
  • проживания за границей, если ИП – супруг(а) работника дипломатического представительства или консульского учреждения.

Эти периоды засчитываются в страховой стаж.

Где узнать страховой стаж и количество пенсионных баллов

Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори

Узнать страховой стаж и количество пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)) можно несколькими способами:

  • на «Госуслугах» в разделе «Работа и пенсия» → «Пенсионные накопления»;
  • в МФЦ – срок получения выписки составит один-два дня;
  • в СФР по месту жительства (лично или онлайн) – выписка из лицевого счета будет готова в течение одного рабочего дня.

Проверить лицевой счет и обратиться в СФР для корректировки сведений лучше за несколько месяцев или даже за год до пенсии. За это время СФР проверит документы о стаже и заработке, а предприниматель соберет недостающие выписки.

Как рассчитать страховую пенсию для ИП

Фото - © Фотобанк Лори

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по следующей формуле:

СП = ИПК × СПК + ФВ, где:

  • ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент (количество пенсионных баллов);
  • СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия (в 2024 году она составляет 133,05 рубля);
  • ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии (в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля).

Например, если человек накопил 60 пенсионных баллов, то размер его пенсии составит: 60 Х 133,05 + 8134,88 = 16 117, 88 рублей в месяц.

Если предприниматель вел свою деятельность на Крайнем Севере, то сумма пенсии будет увеличена за счет повышающего коэффициента.

Какие документы нужны для оформления страховой пенсии для ИП

Фото - © Фотобанк Лори

Подать заявление на назначение страховой пенсии можно не раньше, чем за месяц до даты возникновения права на нее. Сделать это можно онлайн на «Госуслугах» или лично в отделении МФЦ или СФР. В зависимости от применяемой ИП системы налогообложения, будет и перечень документов, необходимых для подсчета и подтверждения стажа ИП.

Основными документами, подтверждающими страховой стаж ИП, являются:

  • свидетельство о регистрации в качестве ИП;
  • свидетельство об окончании деятельности индивидуального предпринимателя;
  • выписка из ЕГРИП с датой ликвидации, если ИП было ликвидировано;
  • документы, подтверждающие уплату взносов;
  • выписка из ЕГРН.

Как увеличить пенсию предпринимателю

Фото - © Фотобанк Лори

Увеличить размер пенсии предприниматель может несколькими способами:

  • увеличить прибыль (а значит, и сумму обязательных страховых взносов);
  • помимо фиксированных взносов платить добровольные (минимальный размер годового взноса в 2024 году = 22% МРОТ x 12 = 50 798,88 рубля, а максимальный в 8 раз больше – 406 391,04 рубля);
  • отсрочить назначение пенсии на несколько лет: тогда к стоимости ИПК и к фиксированной выплате будут применяться повышающие коэффициенты (например, если подождать год, то коэффициент для ИПК увеличится до 1,07, а для фиксированной выплаты – до 1,056).