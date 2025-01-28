Пассивный доход в 2025 году: как заработать в условиях высокой инфляции и девальвации рубля

Пассивный доход — это доход с капитала. А капитал — это деньги, акции, облигации, недвижимость, бизнес, интеллектуальная собственность, то есть все, что человек создал или получил от кого-либо и что в данный момент времени работает на него без активного приложения времени и усилий. Иными словами, это доход независимо от возраста, часов работы и геолокации гражданина.

Многие считают, что пассивный доход вообще не требует никаких усилий. Это не так: чудес, особенно когда речь идет о деньгах, не бывает. Все равно придется, как минимум, сравнивать ставки по вкладам, анализировать возможности инвестирования, просчитывать выгоду и так далее. И такому анализу нужно уделять не меньше времени, чем обычной работе. Кроме того, на сегодняшний день есть два отягчающих фактора: высокая инфляция и девальвация рубля.

4 шага по созданию пассивного дохода

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1. Начать с анализа активного дохода и, возможно, сменить работу

База пассивного дохода формируется из средств, которые вы можете отложить без ущерба для повседневной жизни. Поэтому проанализируйте, получаете ли вы зарплату, соответствующую вашему труду. Если нет и переговоры о повышении безрезультатны, возможно, стоит сменить место работы или хотя бы оценить рынок труда.

«По моему опыту, если компании не повышают зарплату в инфляцию — это тревожный „звоночек“ о состоянии их бизнеса», — говорит экономист.

2. Провести самостоятельную ревизию своих активов

Необходимо посмотреть на активы с такой позиции: какую прибыль (в процентах от текущей стоимости) они вам приносят. И это касается не только вкладов или облигаций, но и всего, чем вы владеете. Возможно, выгоднее окажется не обслуживать автомобиль, а продать его и пользоваться такси или каршерингом. Или же задуматься о сумме, за которую вы хотите сдавать квартиру в аренду. Например, если квартира стоит 10 миллионов рублей, то сдавать ее даже за 50 тысяч рублей в месяц (прибыль 5% годовых) — это экономически нецелесообразное решение. Ведь даже низкорисковые инвестиции дают 20% в год в настоящее время. Разница очевидна.

Упрощенно посчитайте все свои расходы: что потратили за последний год и что планируете потратить в ближайший год. Мы живем в условиях растущей инфляции, так что нужно понимать, что возможности сберегать средства снизятся. И чтобы сохранить прежнюю планку накопления капитала, нужно или пересматривать доход и его прибыльность, или сокращать расходы.

3. Оценить, насколько регулярно есть возможность пополнять сбережения

Регулярное пополнение — секрет быстрого выхода на тот уровень пассивного дохода, который позволяет жить на проценты и не работать, то есть как минимум покрывает ежемесячные расходы. Самое простое — определить ежемесячный «транш», который вы будете отправлять на эти цели. Кроме того, можно реинвестировать заработанное на инвестициях — для этого оптимально подходит индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), с которого несколько лет невозможно выводить средства, чтобы сохранились льготы по налогам.

«Для ежемесячных расходов рациональный совет: получили зарплату — в тот же день часть отправили на отдельный счет. Мозгу легче, когда нечего тратить, а эти деньги он будто бы „не видит“», — говорит экономист.

4. Составить план, определив свои финансовые цели

У такого плана есть три основных пункта:

стартовая точка — что есть сейчас;

финиш — к чему нужно прийти;

собственно путь — сколько откладываете в месяц и ожидаемый доход от этого.

«Допустим, деньги лежат на вкладе — это хорошо. А если ставка начнет падать? У вас должен быть четкий план, что вы будете делать в таком случае — например, рассмотрите другие инвестиции. Те же облигации дают в год на 5-7% больше, чем вклады. Для капитала в 2 миллиона рублей разница составит от 100 тысяч рублей в год», — поясняет экономист.