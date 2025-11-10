Парковочные абонементы в Москве: как оформить и сколько они стоят

В материале РИАМО читайте о стоимости абонементов на парковку в Москве и как их оформить.

Что такое парковочный абонемент

Парковочные абонементы дают возможность парковаться в Москве без необходимости почасовой оплаты. Абонемент можно оформлять на срок от одного месяца до года. Такой способ расчетов может пригодиться автовладельцам, которым необходимо часто бывать в разных районах столицы. При наличии абонемента не нужно каждый раз думать о своевременной оплате парковки и считать оставшиеся минуты.

Парковочные абонементы особенно удобны для юридических лиц.

Сколько стоит абонемент на парковку в Москве

Абонемент на парковку в Москве разделен на три вида, и его цена зависит от зоны действия тарифа.

Самый дешевый абонемент – 15 тысяч рублей в месяц – действует в зоне от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы. Годовой абонемент в этой зоне обойдется в 150 тысяч рублей.

Парковка от внешней стороны Бульварного кольца до границ Москвы в месяц будет стоить 30 тысяч рублей, в год – 300 тысяч.

Чтобы купить абонемент на все платные парковки Москвы, кроме вышеназванных исключений, нужно выложить 37 тысяч рублей в месяц. В год такая парковка обойдется в 370 тысяч.

Как оформить парковочный абонемент в Москве

Приобрести парковочный абонемент на месяц или год можно:

  • через мобильное приложение «Парковки России»;
  • в разделе «Каталог услуг для жителей» на mos.ru;
  • в Личном кабинете на портале «Московский паркинг»;
  • по реквизитам ГКУ «АМПП».

Чтобы оформить абонемент, нужно:

  • зайти в мобильное приложение;
  • открыть меню (кнопка в верхнем левом углу);
  • зайти во вкладку «Автомобили»;
  • для добавления номера транспортного средства, по которому необходимо произвести оплату коммерческого абонемента, необходимо нажать кнопку «Добавить автомобиль»;
  • ввести в появившемся окошке номер транспортного средства (с регионом) и название автомобиля, нажать «Готово»;
  • в меню автомобилей под каждым номером ТС есть кнопка «Купить абонемент», при ее нажатии вас перенаправит в меню с вариантами абонементов;
  • выберите нужный абонемент в меню;
  • выберите дату начала действия абонемента и нажмите «Продолжить»;
  • совершите оплату абонемента согласно всплывающим «окнам».

Действовать абонемент начнет на следующий день после оплаты. Проверить срок действия абонемента можно в приложении «Парковки России» в личном кабинете или на сайте «Московский паркинг».

Чтобы оплатить парковку юридическим лицам, нужно зарегистрировать организацию на «Госуслугах», привязать к профилю всех сотрудников и создать заявку на подключение. Далее во вкладках «Водители» и «Транспорт» нужно добавить соответствующие данные.

Где не действуют парковочные абонементы

Парковочные абонементы не действуют в зонах повышенного, высокого и увеличенного тарифа, стоимостью 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.