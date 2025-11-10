Парковочные абонементы в Москве: как оформить и сколько они стоят

Парковочные абонементы дают возможность парковаться в Москве без необходимости почасовой оплаты. Абонемент можно оформлять на срок от одного месяца до года. Такой способ расчетов может пригодиться автовладельцам, которым необходимо часто бывать в разных районах столицы. При наличии абонемента не нужно каждый раз думать о своевременной оплате парковки и считать оставшиеся минуты.

Сколько стоит абонемент на парковку в Москве

Фото - © Парковка в Москве/Медиасток.рф

Абонемент на парковку в Москве разделен на три вида, и его цена зависит от зоны действия тарифа.

Самый дешевый абонемент – 15 тысяч рублей в месяц – действует в зоне от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы. Годовой абонемент в этой зоне обойдется в 150 тысяч рублей.

Парковка от внешней стороны Бульварного кольца до границ Москвы в месяц будет стоить 30 тысяч рублей, в год – 300 тысяч.

Чтобы купить абонемент на все платные парковки Москвы, кроме вышеназванных исключений, нужно выложить 37 тысяч рублей в месяц. В год такая парковка обойдется в 370 тысяч.