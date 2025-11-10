Парковочные абонементы в Москве: как оформить и сколько они стоят
Фото - © РИА Новости
В материале РИАМО читайте о стоимости абонементов на парковку в Москве и как их оформить.
Что такое парковочный абонемент
Фото - © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Парковочные абонементы дают возможность парковаться в Москве без необходимости почасовой оплаты. Абонемент можно оформлять на срок от одного месяца до года. Такой способ расчетов может пригодиться автовладельцам, которым необходимо часто бывать в разных районах столицы. При наличии абонемента не нужно каждый раз думать о своевременной оплате парковки и считать оставшиеся минуты.
Парковочные абонементы особенно удобны для юридических лиц.
Сколько стоит абонемент на парковку в Москве
Фото - © Парковка в Москве/Медиасток.рф
Абонемент на парковку в Москве разделен на три вида, и его цена зависит от зоны действия тарифа.
Самый дешевый абонемент – 15 тысяч рублей в месяц – действует в зоне от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы. Годовой абонемент в этой зоне обойдется в 150 тысяч рублей.
Парковка от внешней стороны Бульварного кольца до границ Москвы в месяц будет стоить 30 тысяч рублей, в год – 300 тысяч.
Чтобы купить абонемент на все платные парковки Москвы, кроме вышеназванных исключений, нужно выложить 37 тысяч рублей в месяц. В год такая парковка обойдется в 370 тысяч.
Как оформить парковочный абонемент в Москве
Фото - © Удаленная работа/Медиасток.рф
Приобрести парковочный абонемент на месяц или год можно:
- через мобильное приложение «Парковки России»;
- в разделе «Каталог услуг для жителей» на mos.ru;
- в Личном кабинете на портале «Московский паркинг»;
- по реквизитам ГКУ «АМПП».
Чтобы оформить абонемент, нужно:
- зайти в мобильное приложение;
- открыть меню (кнопка в верхнем левом углу);
- зайти во вкладку «Автомобили»;
- для добавления номера транспортного средства, по которому необходимо произвести оплату коммерческого абонемента, необходимо нажать кнопку «Добавить автомобиль»;
- ввести в появившемся окошке номер транспортного средства (с регионом) и название автомобиля, нажать «Готово»;
- в меню автомобилей под каждым номером ТС есть кнопка «Купить абонемент», при ее нажатии вас перенаправит в меню с вариантами абонементов;
- выберите нужный абонемент в меню;
- выберите дату начала действия абонемента и нажмите «Продолжить»;
- совершите оплату абонемента согласно всплывающим «окнам».
Действовать абонемент начнет на следующий день после оплаты. Проверить срок действия абонемента можно в приложении «Парковки России» в личном кабинете или на сайте «Московский паркинг».
Чтобы оплатить парковку юридическим лицам, нужно зарегистрировать организацию на «Госуслугах», привязать к профилю всех сотрудников и создать заявку на подключение. Далее во вкладках «Водители» и «Транспорт» нужно добавить соответствующие данные.
Где не действуют парковочные абонементы
Фото - © РИА Новости
Парковочные абонементы не действуют в зонах повышенного, высокого и увеличенного тарифа, стоимостью 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.