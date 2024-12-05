Пайетки и зеленый цвет: в чем встречать Новый год 2025 Деревянной Змеи
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В материале РИАМО – несколько идей, как принарядиться в новогоднюю ночь.
На что обратить внимание при подборе наряда на Новый год 2025
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Цвет
Обратите внимание на древесные оттенки (все-таки грядущий год – Деревянной Змеи), а также цвет хаки и пастельные тона. Важное правило: цвета в одежде должны быть приближенными к натуральным: ярко-зеленый, например, не подойдет – стоит избегать «искусственных» оттенков. Особенно уместен будет коричневый: с ним вы привлечете удачу, да и вообще будете в тренде.
Ткань
Ваша одежда должна быть из натуральных тканей, синтетику оставьте на другие времена. Идеально для праздничной ночи подойдут хлопок и лен, бархат и шелк.
Новизна
Хозяйка 2025 года, Змея, регулярно сбрасывает кожу, поэтому и наряд для празднования Нового года должен быть новым – это будет символизировать обновление, надежду на лучшее начало. Однако если вы устали от перемен, то можно найти подходящий прикид и в своем шкафу из того, что уже есть.
Стоимость
Змея символизирует богатство и удачу, поэтому, если вы решили приобрести новый наряд, не жалейте на него денег. А если вы будете собирать образ из того, что есть в гардеробе, делайте акцент на самые статусные и дорогие вещи, даже если они не совсем праздничные.
Украшения
Выбор здесь должен быть сделан в пользу качественных, дорогих аксессуаров. Также стоит приобрести кошелек из змеиной кожи и положить в него крупную купюру – это привлечет в дом богатство в 2025 году.
Что не нужно надевать для встречи Года Змеи 2025
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Яркие цвета
Прежде всего под запретом должны стать красные, оранжевые и фиолетовые оттенки в одежде – для Змеи они обозначают угрозу, цвет хищников. Если одеться, к примеру, в красное платье, то весь год может пройти под эгидой тревоги и неприятностей.
Вырезы
Одежда с большим количеством вырезов тоже точно не понравится Змее. Это животное – хладнокровное, поэтому оголенные животы и голые плечи она вряд ли оценит.
Принт
Со змеиным принтом также стоит быть осторожнее: поскольку этот принт довольно вызывающий сам по себе, с ним очень легко «переборщить» и уйти в пошлость.
Костюм змеи
Стоит избегать и шутливого костюма змеи – это может разозлить хозяйку года, и весь 2025-й пройдет в трудностях. Отказаться также следует и от обуви из змеиной кожи.
Идеи образов для женщин на Новый год Змеи
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Поскольку Змея тонка, гибка и грациозна в движениях, женщинам, которые имеют стройную фигуру, можно всячески подчеркнуть ее достоинства. Например, надеть обтягивающее платье или юбку и туфли на высоких каблуках. А вот от любых корсетов стоит отказаться.
Хозяйка 2025 года ценит роскошь и статус, поэтому прекрасной половине человечества смело можно отдавать предпочтение нарядам с пайетками, блестками, стразами. Подойдут и те платья, которые, благодаря составу ткани, будут эффектно переливаться на свету – например, сшитые из атласа или шелка. Не стоит жалеть новогодних блесток в прическах, макияже, маникюре и ювелирных украшениях.
Что можно выбрать из нарядов:
- Платье. Оно может быть с оборками, необычного кроя, асимметричным и тд – на любой вкус и цвет. Можно предпочесть классику и нарядиться в маленькое черное платье. Однако помните о правиле, согласно которому не должно быть слишком много «голого» тела. Если у вас в платье открыты ноги и плечи, то лучше накинуть жакет.
- Юбка. Выбор стоит сделать в пользу средней длины или макси.
- Комбинезон. Желательно брючный из струящейся ткани.
- Топы. Шелковые струящиеся топы на тонких бретелях – отличный вариант, чтобы дополнить образ с юбкой или брюками. Хорошо, если на топе будут стразы, пайетки. Как минимум стоит надеть изящное украшение на шею.
- Пижама. Отлично подойдет для расслабленного Нового года. Только выбирайте благородные изысканные комплекты.
Идеи нарядов для мужчин на Новый год Змеи
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Мужчинам же при выборе наряда также стоит придерживаться элегантной классики. Если в вашем гардеробе есть традиционный костюм – смело выбирайте его для предстоящей праздничной ночи. Любителям более скромных и сдержанных образов можно остановиться на классических брюках и рубашке с длинным рукавом или свитере.
Цветовая гамма также может быть классической – голубого, серого, бежевого и черного оттенков. Если для вас эти тона – воплощение тоски, то можно предпочесть пастельные оттенки.
Разбавить такую спокойную гамму можно яркими акцентными деталями – галстуком, бабочкой, подтяжками, часами, запонками, платком или ремнем со змеиным принтом.
Избегайте спортивного стиля, джинсов, но выбирайте комфортные вещи, которые подчеркнут атмосферу праздника, не отвлекая от теплоты и уюта домашнего торжества.