Пайетки и зеленый цвет: в чем встречать Новый год 2025 Деревянной Змеи

На что обратить внимание при подборе наряда на Новый год 2025

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Цвет

Обратите внимание на древесные оттенки (все-таки грядущий год – Деревянной Змеи), а также цвет хаки и пастельные тона. Важное правило: цвета в одежде должны быть приближенными к натуральным: ярко-зеленый, например, не подойдет – стоит избегать «искусственных» оттенков. Особенно уместен будет коричневый: с ним вы привлечете удачу, да и вообще будете в тренде.

Ткань

Ваша одежда должна быть из натуральных тканей, синтетику оставьте на другие времена. Идеально для праздничной ночи подойдут хлопок и лен, бархат и шелк.

Новизна

Хозяйка 2025 года, Змея, регулярно сбрасывает кожу, поэтому и наряд для празднования Нового года должен быть новым – это будет символизировать обновление, надежду на лучшее начало. Однако если вы устали от перемен, то можно найти подходящий прикид и в своем шкафу из того, что уже есть.

Стоимость

Змея символизирует богатство и удачу, поэтому, если вы решили приобрести новый наряд, не жалейте на него денег. А если вы будете собирать образ из того, что есть в гардеробе, делайте акцент на самые статусные и дорогие вещи, даже если они не совсем праздничные.

Украшения

Выбор здесь должен быть сделан в пользу качественных, дорогих аксессуаров. Также стоит приобрести кошелек из змеиной кожи и положить в него крупную купюру – это привлечет в дом богатство в 2025 году.