Овербукинг: что делать, если вы попали в число «лишних» пассажиров
В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя овербукинг и что делать, если авиакомпания отказала вам в предоставлении места в самолете.
В сезон отпусков довольно частыми становятся ситуации, когда пассажиры не могут улететь своим авиарейсом, несмотря на наличие билета. Это может случиться как на этапе регистрации, так и на этапе посадки в самолет. О правилах поведения в такой ситуации и возможностях предотвращениям рисков – в шпаргалке РИАМО.
Что такое овербукинг
Овербукинг – довольно распространенная, хотя формально не узаконенная в России практика, когда авиакомпания продает больше билетов на рейс, чем есть мест в самолете. Таким образом перевозчик старается подстраховаться на случай, если часть пассажиров по какой-либо причине решит отказаться от поездки. Иногда овербукинг бывает и непреднамеренным – если, например, в самолете произошла поломка и уже перед вылетом его заменяют на другой борт меньшей вместимости. И в том, и в другом случае пассажир может уже в аэропорту быть поставлен перед фактом, что для него нет места в самолете, несмотря на наличие билета.
Как уменьшить риск овербукинга
- Бывалые путешественники советуют регистрироваться на рейс заранее, по возможности – сразу после того, как будет открыта онлайн-регистрация. Если онлайн зарегистрироваться не получилось (технический сбой на сайте или в приложении), имеет смысл позвонить на горячую линию авиакомпании, описать ситуацию и попросить решить проблему. В случае овербукинга этот звонок будет дополнительным доводом в пользу того, что вы являетесь ответственным пассажиром и планировали улететь данным рейсом.
- Риск овербукинга снижает покупка места в салоне самолета в момент онлайн-регистрации.
- Если онлайн зарегистрироваться все-таки не получилось, имеет смысл распечатать электронный билет и приехать в аэропорт заранее, чтобы не оказаться в хвосте очереди на стойку регистрации. Именно припозднившиеся пассажиры чаще всего попадают на овербукинг.
- То же правило работает при посадке в самолет: не стоит дожидаться последних минут посадки, лучше расположиться в начале или середине очереди, чтобы гарантированно попасть на борт.
Что делать в случае овербукинга
Если вас «развернули» при регистрации или даже посадке на рейс, имеет смысл сначала попытаться урегулировать вопрос с представителями авиакомпании (практически у каждого крупного авиаперевозчика в аэропорту имеется стойка обслуживания пассажиров). Также можно позвонить на горячую линию авиакомпании и попросить прояснить ситуацию. Иногда уже на этом этапе свободные места в самолете внезапно «находятся».
Если попытки договориться оказались безуспешными, нужно собрать документы, подтверждающие отказ авиакомпании посадить вас в самолет. Попросите представителей авиакомпании сделать отметку о невозможности вашего вылета на билете или посадочном талоне. Также можно вести видеофиксацию разговоров с представителями перевозчика.
Чаще всего в случае овербукинга пассажиру предлагают вылететь следующим рейсом, но также можно попросить найти места в салоне бизнес-класса (он нередко бывает заполнен не на 100%).
Какая компенсация полагается пассажиру при овербукинге
Если вас отказались пускать на борт самолета, вы вправе потребовать материальную компенсацию. Можно составить претензию к перевозчику прямо в аэропорту, подписав ее у представителя авиакомпании, либо написать жалобу на сайте перевозчика, приложив сведения о приобретенном билете и/или другие документы, подтверждающие овербукинг.
Если вылет следующего рейса планируется через несколько часов, авиакомпания обязана предоставить дополнительные услуги:
- если ожидание более 2 часов: прохладительные напитки;
- если ожидание более 4 часов: горячее питание;
- если ожидание более 8 часов днем или более 6 часов ночью: проживание в гостинице и трансфер из аэропорта и обратно.
В случае, когда пассажиру приходится вылететь следующим рейсом, авиакомпания обязана компенсировать ему 25% МРОТ (100 рублей) за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета (эта норма прописана в ст. 120 Воздушного кодекса РФ).
Если предложенный авиакомпанией вариант вылета вас не устраивает, вы вправе потребовать вернуть деньги за билет, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Данная возможность регулируется ст. 108 Воздушного кодекса и пунктом 226 Федеральных правил воздушных перевозок.
Если из-за отмены или переноса вылета пассажир понес дополнительные убытки (пропустил стыковочный рейс, не смог попасть на другой вид транспорта в точке прибытия, потерял оплаченную бронь в гостинице, не посетил концерт или мероприятие и т.д.), авиакомпания также обязана их возместить.
Нередко авиаперевозчики отказываются добровольно выплачивать компенсацию, в этом случае пассажиру рекомендуется обратиться в суд. Для такого обращения необходимо собрать все документы (чеки, билеты), подтверждающие ваши убытки из-за овербукинга. Также пассажир может потребовать компенсировать моральный вред за причиненные неудобства.