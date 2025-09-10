Овербукинг: что делать, если вы попали в число «лишних» пассажиров

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя овербукинг и что делать, если авиакомпания отказала вам в предоставлении места в самолете.

В сезон отпусков довольно частыми становятся ситуации, когда пассажиры не могут улететь своим авиарейсом, несмотря на наличие билета. Это может случиться как на этапе регистрации, так и на этапе посадки в самолет. О правилах поведения в такой ситуации и возможностях предотвращениям рисков – в шпаргалке РИАМО.

Что такое овербукинг Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори Овербукинг – довольно распространенная, хотя формально не узаконенная в России практика, когда авиакомпания продает больше билетов на рейс, чем есть мест в самолете. Таким образом перевозчик старается подстраховаться на случай, если часть пассажиров по какой-либо причине решит отказаться от поездки. Иногда овербукинг бывает и непреднамеренным – если, например, в самолете произошла поломка и уже перед вылетом его заменяют на другой борт меньшей вместимости. И в том, и в другом случае пассажир может уже в аэропорту быть поставлен перед фактом, что для него нет места в самолете, несмотря на наличие билета.

Как уменьшить риск овербукинга Фото - © Дмитрий Травников / Фотобанк Лори Бывалые путешественники советуют регистрироваться на рейс заранее, по возможности – сразу после того, как будет открыта онлайн-регистрация. Если онлайн зарегистрироваться не получилось (технический сбой на сайте или в приложении), имеет смысл позвонить на горячую линию авиакомпании, описать ситуацию и попросить решить проблему. В случае овербукинга этот звонок будет дополнительным доводом в пользу того, что вы являетесь ответственным пассажиром и планировали улететь данным рейсом. Риск овербукинга снижает покупка места в салоне самолета в момент онлайн-регистрации. Если онлайн зарегистрироваться все-таки не получилось, имеет смысл распечатать электронный билет и приехать в аэропорт заранее, чтобы не оказаться в хвосте очереди на стойку регистрации. Именно припозднившиеся пассажиры чаще всего попадают на овербукинг. То же правило работает при посадке в самолет: не стоит дожидаться последних минут посадки, лучше расположиться в начале или середине очереди, чтобы гарантированно попасть на борт.

Что делать в случае овербукинга Фото - © Matej Kastelic / Фотобанк Лори Если вас «развернули» при регистрации или даже посадке на рейс, имеет смысл сначала попытаться урегулировать вопрос с представителями авиакомпании (практически у каждого крупного авиаперевозчика в аэропорту имеется стойка обслуживания пассажиров). Также можно позвонить на горячую линию авиакомпании и попросить прояснить ситуацию. Иногда уже на этом этапе свободные места в самолете внезапно «находятся». Если попытки договориться оказались безуспешными, нужно собрать документы, подтверждающие отказ авиакомпании посадить вас в самолет. Попросите представителей авиакомпании сделать отметку о невозможности вашего вылета на билете или посадочном талоне. Также можно вести видеофиксацию разговоров с представителями перевозчика. Чаще всего в случае овербукинга пассажиру предлагают вылететь следующим рейсом, но также можно попросить найти места в салоне бизнес-класса (он нередко бывает заполнен не на 100%).