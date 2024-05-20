Отключение горячей воды в Москве и Подмосковье в 2024 году: зачем отключают и что делать, если сроки нарушены

В материале РИАМО рассказываем, когда отключат горячую воду в Москве и Подмосковье, где найти график и что делать, если он не соблюдается.

Где найти график отключения горячей воды в Москве в 2024 году Фото - © Unsplash.com Каждый год летом по всей России проходят плановые отключения горячей воды. В Москве максимальный срок отключения составляет не более 10 дней. Кроме того, есть дома, где горячую воду не отключают или отключают на короткий период. Это связано с тем, что в таких домах есть альтернативный трубопровод и на время ремонта воду можно подавать по резервным трубам. Таким образом, горячую воду здесь отключают не каждый год и на максимально короткий срок. В любом случае отключение горячей воды в Москве не может составлять больше 10 суток. Найти свой адрес и узнать график можно на сайте мэра Москвы. Кроме того, в личном кабинете можно подписаться на рассылку уведомлений, так вы точно не пропустите срок отключения. Онлайн-сервис по отключению горячей воды доступен на сайте Московской объединенной энергетической компании. Также можно позвонить в единую справочную службу московского правительства по бесплатному номеру телефона: +7 (495) 777-77-77. Голосовой помощник сообщит дату начала профилактических работ по конкретному адресу.

Когда будут отключать горячую воду в Подмосковье в 2024 году Фото - © Unsplash.com В Подмосковье отключать горячую воду начинают традиционно в конце мая. Завершиться работы должны 31 августа. В Московской области плановые работы не должны длиться больше 14 дней. Там, где возможно, коммунальщики сократят сроки до 10 дней. Найти срок отключения в своем доме можно на интерактивной карте коммунальных услуг МКД. Здесь помимо графика отключения можно посмотреть контакты своей управляющей компании, оставить обращение или жалобу. График отключения есть и на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Кроме того, управляющие компании должны оповещать жителей об отключении горячего водоснабжения за две недели, размещая объявления в подъездах и на своих сайтах. В каждом муниципалитете есть ЕДДС, где можно задать вопросы относительно горячего водоснабжения.

Зачем каждый год отключают горячую воду Фото - © Unsplash.com Горячую воду отключают для профилактических работ и подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Таким образом, в период холодов коммунальщики могут обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения – тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Как правило, профилактика не занимает много времени, и потому для нее достаточно 10-14 дней. Но при этом могут быть выявлены серьезные проблемы и будет время до зимы все отремонтировать, чтобы отопление подать вовремя и без перебоев. Стоит помнить, что на время отключения отплачивать воду не надо. Стоит просто перекрыть горячую воду в квартире, чтобы счетчик не накручивал лишние кубометры. При внеплановом отключении воды можно подать заявление на перерасчет размера платы в сторону уменьшения.

Как подготовиться к отключению горячей воды Фото - © Медиасток.рф В первую очередь надо не забыть вовремя перекрыть счетчик горячей воды. Иногда сами управляющие компании перекрывают внутридомовые задвижки.

Заранее можно установить проточный или накопительный водонагреватель. Тогда отключение горячей воды можно даже не заметить.

Стоит заранее посмотреть график и запланировать отпуск, чтобы уехать на это время.

На период отключения можно уехать на дачу и посещать баню.

Можно запланировать посещение друзей и родственников, а потом ждать их в гости, когда воду отключат у них.

Запланировать график тренировок и чаще ходить в фитнес-клуб. Там обычно есть душевые, которые всегда обеспечены горячей водой.

Подготовить посуду для того, чтобы нагревать воду на плите и не искать каждый раз подходящую.