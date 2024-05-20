Отключение горячей воды в Москве и Подмосковье в 2024 году: зачем отключают и что делать, если сроки нарушены
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В материале РИАМО рассказываем, когда отключат горячую воду в Москве и Подмосковье, где найти график и что делать, если он не соблюдается.
Где найти график отключения горячей воды в Москве в 2024 году
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Каждый год летом по всей России проходят плановые отключения горячей воды. В Москве максимальный срок отключения составляет не более 10 дней. Кроме того, есть дома, где горячую воду не отключают или отключают на короткий период. Это связано с тем, что в таких домах есть альтернативный трубопровод и на время ремонта воду можно подавать по резервным трубам. Таким образом, горячую воду здесь отключают не каждый год и на максимально короткий срок.
В любом случае отключение горячей воды в Москве не может составлять больше 10 суток. Найти свой адрес и узнать график можно на сайте мэра Москвы. Кроме того, в личном кабинете можно подписаться на рассылку уведомлений, так вы точно не пропустите срок отключения.
Онлайн-сервис по отключению горячей воды доступен на сайте Московской объединенной энергетической компании.
Также можно позвонить в единую справочную службу московского правительства по бесплатному номеру телефона: +7 (495) 777-77-77. Голосовой помощник сообщит дату начала профилактических работ по конкретному адресу.
Когда будут отключать горячую воду в Подмосковье в 2024 году
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В Подмосковье отключать горячую воду начинают традиционно в конце мая. Завершиться работы должны 31 августа. В Московской области плановые работы не должны длиться больше 14 дней. Там, где возможно, коммунальщики сократят сроки до 10 дней.
Найти срок отключения в своем доме можно на интерактивной карте коммунальных услуг МКД. Здесь помимо графика отключения можно посмотреть контакты своей управляющей компании, оставить обращение или жалобу.
График отключения есть и на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Кроме того, управляющие компании должны оповещать жителей об отключении горячего водоснабжения за две недели, размещая объявления в подъездах и на своих сайтах. В каждом муниципалитете есть ЕДДС, где можно задать вопросы относительно горячего водоснабжения.
Зачем каждый год отключают горячую воду
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Горячую воду отключают для профилактических работ и подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Таким образом, в период холодов коммунальщики могут обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения – тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Как правило, профилактика не занимает много времени, и потому для нее достаточно 10-14 дней. Но при этом могут быть выявлены серьезные проблемы и будет время до зимы все отремонтировать, чтобы отопление подать вовремя и без перебоев.
Стоит помнить, что на время отключения отплачивать воду не надо. Стоит просто перекрыть горячую воду в квартире, чтобы счетчик не накручивал лишние кубометры. При внеплановом отключении воды можно подать заявление на перерасчет размера платы в сторону уменьшения.
Как подготовиться к отключению горячей воды
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- В первую очередь надо не забыть вовремя перекрыть счетчик горячей воды. Иногда сами управляющие компании перекрывают внутридомовые задвижки.
- Заранее можно установить проточный или накопительный водонагреватель. Тогда отключение горячей воды можно даже не заметить.
- Стоит заранее посмотреть график и запланировать отпуск, чтобы уехать на это время.
- На период отключения можно уехать на дачу и посещать баню.
- Можно запланировать посещение друзей и родственников, а потом ждать их в гости, когда воду отключат у них.
- Запланировать график тренировок и чаще ходить в фитнес-клуб. Там обычно есть душевые, которые всегда обеспечены горячей водой.
- Подготовить посуду для того, чтобы нагревать воду на плите и не искать каждый раз подходящую.
Что делать и куда жаловаться, если вовремя не включили горячую воду
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Отключать горячую воду коммунальщики могут не более чем на 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа единовременно, 24 часа при аварии на тупиковой магистрали и на 10-14 дней при проведении ежегодных профилактических работ.
Куда жаловаться в Москве:
Если горячую воду в столице отключили раньше или не включили согласно графику после завершения профилактических работ, можно обратиться:
- в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53,
- в онлайн-приемную Мосжилинспекции,
- в свою управляющую компанию, узнать контакты которой можно на сайте или на информационной доске в подъезде,
- по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.
Куда жаловаться в Московской области:
В Подмосковье о проблемах с горячей водой можно сообщить:
- на портал «Добродел»,
- по телефону горячей линии Минэнерго: +7 (499) 455-54-15,
- на сайт ЕДС Московской области,
- в свою управляющую компанию, контакты которой можно найти на карте коммунальных услуг или на информационной доске в подъезде,
- в администрацию муниципалитета и местную ЕДС.