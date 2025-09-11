Около 100 тысяч молодых россиян осенью 2025 года призовут в армию. О том, как и когда будет проходить призывная кампания — 2025, рассказываем в материале РИАМО.

Период осеннего призыва в 2025 году и срок службы Фото - © РИА Новости, Сергей Пивоваров В 2025 году осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. Исключение — призывники из районов Крайнего Севера (сроки призыва с 1 ноября по 31 декабря), а также осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (сроки призыва с 15 октября по 31 декабря). Срочники 2025 года будут служить 12 месяцев (п.1 ст. 38 закона «О воинской обязанности и военной службе»), период службы начинается в день прибытия призывника на сборный пункт. Призыв коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Как вручают повестки призывникам в 2025 году Фото - © РИА Новости, Виталий Тимкив В 2025 году повестка может быть получена призывником как в бумажном, так и в электронном виде. Бумажный вариант повестки вручается призывнику лично в руки, по месту жительства, учебы или работы. Повестку вручает представитель администрации или военкомата, в документе должно быть указано ФИО призывника, адрес военкомата, дата и время явки, а также ее цель. Призывник должен подтвердить получение повестки своей подписью. Электронный вариант повестки размещается на портале «Госуслуг», на сайте Реестрповесток.рф и региональных порталах (для москвичей — mos.ru), при этом повестка считается врученной через неделю после размещения, независимо от того, прочитал ее призывник или нет.

Что делать после получения повестки Фото - © РИА Новости, Виталий Тимкив После получения повестки призывник должен подготовить список документов: паспорт,

военный билет,

документы об образовании,

справки, подтверждающие диагноз (в случае наличия заболеваний),

документы, подтверждающие отсрочку или освобождение от службы (при наличии). С этими документами необходимо явиться в военкомат в указанное в повестке время. В случае, если существуют веские причины для неявки (болезнь или смерть родственника, другие независящие от призывника обстоятельства), необходимо уведомить о задержке по телефону военкомата или через портал «Госуслуг».

Санкции за неявку в военкомат Фото - © РИА Новости, Дмитрий Макеев Если призывник не явился в военкомат в установленные сроки без уважительной причины, ему грозит административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 21.5 КоАП). Если призывник неоднократно не является в военкомат и уклоняется от призыва, размер штрафа возрастает до 200 тысяч рублей, также возможна уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Право на отсрочку от осеннего призыва в 2025 году Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев Согласно ст. 24 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочку могут получить: студенты, обучающиеся на очном отделении в вузе, имеющем государственную аккредитацию;

призывники, получившие категорию годности «Г» по состоянию здоровья;

граждане, по семейным обстоятельствам не имеющие возможность проходить срочную службу (на иждивении у призывника находятся тяжело больные близкие родственники, он является одиноким отцом ребенка, имеет ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет и т. д.);

представители определенных профессий: полицейские, пожарные, сотрудники СК, Росгвардии, ФСИН, прокуратуры, таможенной службы, депутаты, главы районов и городов;

беженцы и вынужденные переселенцы.

Категории годности к срочной службе Фото - © РИА Новости, Виталий Аньков Годность к срочной службе определяет медкомиссия. Она регистрирует призывника, проводит первичный осмотр, берет необходимые анализы и направляет к профильным специалистам: невролог, окулист, хирург, ЛОР, стоматолог, также призывнику могут назначить прием у кардиолога, психиатра или нарколога. В итоге призывная комиссия принимает решение о годности призывника к службе или отсрочке. Категории годности к срочной службе: «А»: здоров, годен к службе без ограничений и может служить во всех войсках, включая ВДВ, флот, морскую пехоту и спецвойска;

«Б»: годен с некоторыми ограничениями (категория дается при наличии незначительных проблем со здоровьем);

«В»: ограниченно годен, в данном случае призывник зачисляется в запас и может быть мобилизован в военное время ( перечень заболеваний , при которых назначается категория «В», утвержден в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565);

«Г»: временно не годен, призывнику положена отсрочка на период от 6 до 12 месяцев (категория дается при временных проблемах со здоровьем на момент прохождения медкомиссии);

«Д»: не годен к военной службе, гражданин не подлежит призыву и полностью освобождается от службы.

Альтернативная служба в 2025 году Фото - © РИА Новости, Кирилл Брага Призывник может пройти альтернативную гражданскую службу (АГС) — особый вид общественно-полезной трудовой деятельности, который может заменить службу по военному призыву. Срок АГС — 21 месяц, служба проходит в социальных и медицинских учреждениях, а также в подведомственных органах исполнительной власти или в структурах, принадлежащих ВС РФ. Полный перечень работ, профессий и должностей, входящих в категорию альтернативной гражданской службы, представлен в Приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.01.2025. АГС могут пройти призывники, для которых несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию, также альтернативная служба доступна представителям коренных малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами. В ряде случаев АГС могут пройти мужчины, которые ухаживают за тяжело больными членами семьи.