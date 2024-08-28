Осенний призыв 2024: сроки, электронные повестки и кто может получить отсрочку

В материале РИАМО рассказываем, как пройдет осенний призыв в 2024 году и как будут вручать электронные повестки.

Когда и кого призовут в армию осенью 2024 Фото - © Медиасток.рф В 2024 году осенний призыв традиционно продлится с 1 октября до 31 декабря. Обычно призыв проводят два раза в год, весной и осенью. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже, педагогических работников – только весной (с 1 мая), жителей сельской местности, работающих на посевной и уборочной кампаниях, – только осенью (с 15 октября). С 1 января вступил в сил закон, по которому призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, имеющие отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен», не подпадают под действие этого закона. Указ о призыве граждан на службу два раза в год подписывает президент РФ. Служба в армии продлится 12 месяцев. В случае отсутствия дисциплинарных взысканий призывник имеет право на одну увольнительную неделю и отпуск до 10 суток. В рамках военной подготовки срочник осваивает специальность и проходит практические занятия.

Как будут вручать электронные повестки в 2024 году Фото - © Медиасток.рф Осенний призыв 2024 пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток – такое поручение дал президент России Владимир Путин. Такой формат призыва будет введен впервые. В реестр воинского учета включат: паспортные данные;

сведения о здоровье;

отсрочки от призыва;

электронные повестки;

явки (или неявки) в военкомат;

жалобы и данные по обжалованию решений. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, смогут проверить сведения о себе через личный кабинет «Госуслуг». Уклониться от вручения повестки теперь не получится, так как документ будет считаться автоматически врученным спустя неделю со дня его размещения в реестре. Уведомление об этом появится в кабинете призывника на «Госуслугах». При этом повестка по-прежнему будет дублироваться бумажным вариантом – такие вызовы будут отправляться почтой заказным письмом. Федеральный закон вводит и так называемую презумпцию получения – повестка в любом случае будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.

Когда нужно явиться в военкомат после получения повестки Фото - © Медиасток.рф После получения повестки призывник должен явиться в военкомат в течение 20 суток. В течение этого срока призывник не сможет выехать заграницу. После того, как гражданин явится в военкомат, ограничения снимут. Делается это для того, чтобы обеспечить явку.

Что считается уважительной причиной для неявки в военкомат Фото - © Медиасток.рф У призывника могут быть уважительные причины неявки в военкомат в течение 20 суток. Такими причинами считаются: болезни или увечья с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние либо похороны ближайших родственников;

обстоятельства непреодолимой силы – стихийные бедствия (наводнения, землетрясения), пожар, эпидемии, забастовки. Конечно, все эти причины требуют документального подтверждения – например, больничный, справка из больницы, свидетельство о смерти родственника, подтверждение о стихийном бедствии, которое можно взять в органах местного самоуправления. Если документы не предоставить, это будет считаться неявкой и грозит санкциями.

Штрафы и санкции за неявку в военкомат Фото - © Медиасток.рф Призывник, который не явился в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, получит в свой личный кабинет на «Госуслугах» уведомление об ограничительных мерах. Кроме того, ему грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. В отношении нарушителя могут действовать следующие ограничения: приостановка госрегистрации прав на недвижимость или кадастровый учет;

отказ в выдаче кредитов и займов;

отказ в регистрации ИП или самозанятого;

запрет водить автомобиль и получать водительские права. Как только призывник явится в военкомат, ограничения автоматически снимутся в течение суток. Кроме того, уклонистам грозит уголовная ответственность по ч. 1 статьи 328 УК РФ, по которой им грозит до 200 тысяч рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

Категории годности в армию Фото - © Медиасток.рф Каждый призывник проходит медицинскую комиссию, которая и определяет категории годности. В комиссию входят: терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. Так, призывники с категорией «А» здоровы и могут служить в любых войсках, с категорией «Б» – имеют незначительные проблемы со здоровьем и годны с ограничениями (по роду войск). Те, кому ставят категорию «В», имеют уже серьезные проблемы со здоровьем и подлежат призыву только в военное время, призывники с категорией «Г» временно не подлежат призыву по состоянию здоровья и получают отсрочку на 6 или 12 месяцев, а вот категория «Д» полностью освобождает от службы в армии. Важно понимать разницу между отсрочкой и освобождением. Освобождение от армии (например, по состоянию здоровья) выдается один раз, и гражданину не придется служить совсем. Отсрочка же дается на время, например, на время учебы, и когда она заканчивается, гражданин призывается на службу. Подробнее о категориях годности>>

Кого не призовут в армию в осенний призыв-2024 Фото - © Медиасток.рф Не попадают под призыв: молодые мужчины до первоначальной постановки на воинский учет, которая производится в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет;

граждане, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года;

лица, освобожденные от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья;

военнослужащие;

граждане, постоянно проживающие за пределами России;

те, кто прошел альтернативную гражданскую службу. От призыва освобождаются: кандидаты и доктора наук;

условно осужденные;

находящиеся под следствием;

имеющие судимость;

а также близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении. При этом эта категория граждан может принять решение добровольно пойти на службу в армию, военкомат отказать им не сможет. Отсрочка положена: студентам, обучающимся на очных отделениях;

депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ;

опекунам несовершеннолетних;

тем, кто ухаживает за близким родственником;

отцам-одиночкам;

отцам двух и более детей;

отцам детей-инвалидов до трех лет;

а также мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель);

сотрудникам ИТ-компаний, аккредитованных в Минцифры.