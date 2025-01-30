Оплата по факту: как изменится оплата отопления с 1 марта 2025 года

В материале РИАМО читайте о том, как россияне будут платить за отопление с 1 марта и зачем нужны изменения.

Как оплачивается отопление сейчас Фото - © Фотобанк Лори Сейчас отопление оплачивается несколькими способами. Если в доме нет приборов учета, то плата за отопление начисляется с учетом норматива, который утверждается уполномоченными органами. На сегодняшний день это довольно редкая ситуация. Обычно многоквартирные дома оснащены приборами учета, которые могут быть общедомовыми и индивидуальными (в каждой квартире и каждом нежилом помещении). Если в доме есть приборы учета, то оплата производится из расчета фактического потребления и с учетом общедомовых нужд. Платят жители равномерно в течение года по схеме 1/12. То есть в текущем году начисления производят исходя из среднемесячного объема потребления по показаниям приборов учета за прошлый год. Или оплата производится по схеме 1/7, то есть только в отопительный период. Суммы начислений могут меняться от месяца к месяцу, так как привязаны к фактическому потреблению тепловой энергии. Свой порядок действует в Москве: для начислений используют средние за пять лет показатели счетчиков.

Что изменится в оплате отопления с 1 марта 2025 года Фото - © Фотобанк Лори С 1 марта 2025 года в силу вступит постановление правительства № 1176 от 29 августа 2024 г., которое запретит регионам равномерную оплату отопления в течение года. С этого момента регионы не смогут менять правила оплаты и должны принять окончательное решение о переходе к новой системе. Сделать это нужно не позднее чем за три месяца до начала применения нового способа, но применять его можно как с начала отопительного периода, так и с начала года. Система оплаты отопления только в осенне-зимний период считается приоритетной. С 1 марта выбирать систему оплаты 1/12 регионам будет запрещено, но если они уже используют эту систему, то могут ее сохранить.

Как потребители будут оплачивать отопление с 1 марта 2025 года Фото - © Фотобанк Лори Постановлением установлено, что для целей расчета платы за ЖКУ приоритет имеют сведения о площади помещения из ЕГРН, а не из БТИ. Управляющие компании произведут корректировку размера оплаты в любом расчетном периоде, начиная с того, с которого принято решение о переходе на новый способ оплаты. Корректировка должна произойти до окончания отопительного периода. Те, кто и сегодня платят только в отопительный период, продолжат платить без изменений. Постановлением с 1 марта уточняется порядок расчета количества коммунального ресурса по среднемесячному объему потребления и расчет количества месяцев отопительного периода для целей расчета платы за отопление по нормативам. Узнать, какая система расчета в вашем доме будет с 1 марта можно в своей управляющей компании или ТСЖ. Кроме того, с 1 июля 2025 года прогнозируется индексация тарифов за ЖКУ в среднем по России на 11,9%.

Мнения экспертов о новой системе оплаты отопления с 1 марта 2025 года Фото - © Фотобанк Лори Председатель комиссии по ЖКХ и благоустройству общественной палаты г. о.Королев Маргарита Белозерова поддерживает решение правительства и отмечает, что оплата отопления по факту помогает жителям видеть, за что конкретно они платят. «Это удобно и для потребителей, и для ресурсоснабжающих организаций. Люди видят, за что платят, а ресурсники могут сразу получить деньги за услуги и направить их на модернизацию, ремонт и все необходимое для работы систем. Поэтому такая система оплаты логичная, прозрачная и удобная для всех», — говорит Белозерова. Другое мнение высказал эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук. В беседе с ТАСС он отметил, что у старой системы равномерных платежей был большой плюс: она как бы сглаживала дорогую коммуналку зимой. Теперь этого «бонуса» россияне лишатся, а зимой платить за коммуналку будет сложнее.

Куда жаловаться на неверные расчеты отопления Фото - © Фотобанк Лори Если возникают вопросы по поводу начислений в платежных документах, за разъяснениями можно обратиться в свою управляющую компанию или напрямую в ресурсоснабжающую организацию. Все контакты указаны прямо на платежках. Обращаться нужно письменно и указать за какой период и почему необходимо сделать перерасчет. Если и после объяснения остались вопросы или расчеты неправильные, то в Московской области можно обратиться — в контактный центр МосОблЕИРЦ по телефону: 8(499)444-01-00, на почту office@mosobleirc.ru, в клиентские офисы МосОблЕИРЦ. В Москве можно получить онлайн-консультацию или по телефону: 8(495)539-53-53. Если решить вопрос не удалось, то нужно обращаться в Роспотребнадзор и суд, чтобы восстанавливать свои права.