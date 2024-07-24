Охота в 2024 году: открытие сезона, где можно охотиться и как получить охотничий билет
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В материале РИАМО рассказываем о том, когда откроется сезон охоты в 2024 году, какую дичь можно добывать, а также как получить охотничий билет, если вы решили выехать на охоту впервые.
Когда открывается сезон охоты в 2024 году
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Распоряжение № 26 от 1 июля 2024 «Об организации охоты на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами в летне-осеннем сезоне 2024 года» регламентирует охоту на пернатую дичь с собаками охотничьих пород и ловчими птицами.
В 2024 году охота разрешена:
- на болотно-луговую дичь (бекас, гаршнеп, коростель, а также дупель за исключением гнездовой популяции) – с 25 июля по 30 ноября 2024 г.;
- на полевую, боровую дичь (серая куропатка, перепел, вяхирь, горлица, вальдшнеп, рябчик) – с 5 августа по 1 января 2025 г.;
- на водоплавающую дичь (утка, гусь, лысуха) – с 10 августа по 30 ноября 2024 г.
Нормы допустимой добычи пернатой дичи в Московской области в 2024 году
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Охотник обязан соблюдать нормы добычи пернатой дичи, чтобы не навредить популяции птиц и экологии региона. В Московской области разрешается добывать:
- рябчика – 2 особи в сутки на одного охотника, вальдшнепа – 5 особей, серой куропатки – 2 особи, перепелов – 10 особей, вяхиря – 5 особей, горлицы – 5 особей.
- глухарей, тетеревов – по 1 особи за сезон охоты на одно охотничье угодье (охотничье хозяйство).
- болотно-луговой дичи – 10 особей в сутки на одного охотника.
- водоплавающей дичи – 5 особей в сутки на одного охотника.
Где можно охотиться в Подмосковье в 2024 году
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Согласно статье 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», охотничьи могут быть двух видов:
- Закрепленные охотничьи угодья. Используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом.
- Общедоступные охотничьи угодья. В них физлица имеют право свободно пребывать в целях охоты.
В 2024 году в Подмосковье насчитывается шесть общественных охотугодий. Они расположены в Орехово-Зуевском, Шатурском, Щелковском, Солнечногорском и Наро-Фоминском городских округах (в Наро-Фоминском их два).
Карту закрепленных охотничьих угодий можно найти на сайте «Московского общества охотников и рыболовов».
Что должен иметь при себе охотник
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Находясь в охотничьих угодьях, охотник обязан иметь при себе
- охотничий билет;
- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
- в общедоступных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке. Разрешение можно оформить через портал Госуслуг, либо в МФЦ или местном отделении Охотнадзора. Срок оформления – до 7 рабочих дней, госпошлина за выдачу разрешения составляет 650 рублей.
- в закрепленных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку (документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).
Если вы используете во время охоты собаку и/или ловчую птицу, они должны быть вписаны в путевку. В ветеринарном свидетельстве на собаку должна быть отметка о вакцинации против бешенства.
Как получить охотничий билет в Москве и Московской области
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Охотничий билет – документ единого федерального образца без ограничения срока и территории его действия в Российской Федерации.
Получить охотничий билет могут граждане старше 18 лет:
- постоянно зарегистрированные в Москве или Московской области;
- не имеющие решения суда о признании гражданина недееспособным;
- не имеющие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления.
Для получения охотничьего билета понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность;
- два фото (цветных или ч/б) размером 3*4 см;
- справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, выданная Главным управлением МВД России по Московской области (если справки нет, то эти сведения будут запрошены автоматически при подаче заявления).
Получить охотничий билет можно лично в МФЦ или дистанционно через портал Госуслуг (раздел «Выдача и аннулирование охотничьих билетов»). После заполнения всех документов охотничий билет будет готов в течение 5 дней, выдается он в выбранном заявителем МФЦ.
Заявителю могут отказать в выдаче охотничьего билета, если он предоставил неполный пакет документов, если документы содержат исправления или предоставлены в нечитаемом виде, если в охотхозяйственном реестре уже значится ранее выданный охотничий билет, а также если суд ранее лишил заявителя права на охоту.