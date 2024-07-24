Охота в 2024 году: открытие сезона, где можно охотиться и как получить охотничий билет

на водоплавающую дичь (утка, гусь, лысуха) – с 10 августа по 30 ноября 2024 г.

на полевую, боровую дичь (серая куропатка, перепел, вяхирь, горлица, вальдшнеп, рябчик) – с 5 августа по 1 января 2025 г.;

на болотно-луговую дичь (бекас, гаршнеп, коростель, а также дупель за исключением гнездовой популяции) – с 25 июля по 30 ноября 2024 г.;

В 2024 году охота разрешена:

Распоряжение № 26 от 1 июля 2024 «Об организации охоты на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами в летне-осеннем сезоне 2024 года» регламентирует охоту на пернатую дичь с собаками охотничьих пород и ловчими птицами.

водоплавающей дичи – 5 особей в сутки на одного охотника.

болотно-луговой дичи – 10 особей в сутки на одного охотника.

глухарей, тетеревов – по 1 особи за сезон охоты на одно охотничье угодье (охотничье хозяйство).

рябчика – 2 особи в сутки на одного охотника, вальдшнепа – 5 особей, серой куропатки – 2 особи, перепелов – 10 особей, вяхиря – 5 особей, горлицы – 5 особей.

Охотник обязан соблюдать нормы добычи пернатой дичи, чтобы не навредить популяции птиц и экологии региона. В Московской области разрешается добывать:

Где можно охотиться в Подмосковье в 2024 году

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Согласно статье 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», охотничьи могут быть двух видов:

Закрепленные охотничьи угодья. Используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом.

Общедоступные охотничьи угодья. В них физлица имеют право свободно пребывать в целях охоты.

В 2024 году в Подмосковье насчитывается шесть общественных охотугодий. Они расположены в Орехово-Зуевском, Шатурском, Щелковском, Солнечногорском и Наро-Фоминском городских округах (в Наро-Фоминском их два).

Карту закрепленных охотничьих угодий можно найти на сайте «Московского общества охотников и рыболовов».