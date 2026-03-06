ОГЭ в 2026 году: расписание экзаменов, минимальные баллы, порядок проведения
Фото - © Владислав Дельдюгинов / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о том, как в 2026 году пройдут итоговые экзамены в 9-х классах, будут ли принципиальные изменения и какое у них расписание.
Расписание ОГЭ-2026: когда будут проходить экзамены
Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори
ОГЭ — это обязательная форма итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Материалы для проверки знаний учеников разрабатывают в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), и их утверждает Рособрнадзор.
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период ОГЭ в 2026 году пройдет со 2 по 19 июня. Экзаменационный период делится на три этапа. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.
Расписание основного периода выглядит так:
- Математика — 2 июня;
- Предмет по выбору (биология, география, иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, обществознание, физика, химия, история) — 5 июня;
- Информатика (устно) и иностранный язык (устно) — 6 июня;
- Русский язык — 9 июня;
- ОГЭ по предметам на выбор выпускника (кроме русского языка и математики) — 16 и 19 июня.
Когда пройдет досрочная сдача ОГЭ
Фото - © Papoyan Irina / Фотобанк Лори
Досрочная сдача ОГЭ пройдет с 21 апреля по 18 мая. Для того, чтобы сдать досрочно, нужны уважительные причины, например, выезд за границу, участие в соревнованиях, плановая госпитализация.
- Математика - 21 апреля;
- Русский язык — 24 апреля;
- Литература, информатика, обществознание и химия — 28 апреля;
- Биология, география, иностранные языки, история и физика — 6 мая.
Резервные дни ОГЭ-2026
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
Традиционно, если выпускник не смог сдать один или два экзамена в основной период, он может его пересдать или попробовать улучшить результат в резервные дни. Математику пересдать можно 29 июня, русский язык 2 июля, остальные предметы — 3 и 6 июля.
Для тех, кто не справится с заданием в досрочный период, предусмотрены следующие сроки для пересдачи одного или двух экзаменов:
- 12 мая — математика;
- 13 мая — русский язык, литература, информатика, химия, обществознание;
- 14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика;
- 16 и 18 мая — все предметы.
Уже в сентябре смогут пересдать те выпускники, которые не прошли минимальный порог баллов по трем и более предметам, если апелляция на пересдачу была одобрена комиссией. Так, 3 сентября будут сдавать математику, 7 сентября — русский язык, 10 сентября — историю, биологию, физику, географию; 14 сентября — литературу, обществознание, иностранные языки, химию и информатику.
Те, кто не сможет сдать ОГЭ из-за болезни или совпадения даты экзаменов, смогут сделать это тоже в сентябре:
- 21 сентября — русский язык;
- 22 сентября — математика;
- 23 сентября — предметы по выбору;
- 24 сентября — предметы по выбору;
- 25 сентября — все предметы.
Важно помнить, что любая причина пропуска экзамена должна быть подтверждена документально — справкой из больницы, документом о соревнованиях и прочим.
Минимальные баллы по ОГЭ в 2026 году
Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости
После сдачи ОГЭ выпускники могут перейти в 10 класс, поступить в колледж или техникум. В любом случае нужно пройти минимальный порог баллов. Согласно письму Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, минимальный балл устанавливают субъекты, но есть общие рекомендации:
- По русскому языку минимальный балл — 15, максимальный — 37.
- По математике минимум — 8 (из них минимум 2 балла по геометрии), максимум — 31.
- По физике минимум — 10, максимум — 39.
- По обществознанию минимум — 14, максимум — 37.
- По литературе минимум — 16, максимум — 45.
- По химии минимум — 10, максимум — 38.
- По информатике минимум — 5, максимум — 21.
- По географии минимум — 12, максимум — 31.
- По биологии минимум — 13, максимум — 47.
- По истории минимум — 11, максимум — 37.
- По иностранному языку минимум — 29, максимум — 68.
Оценка за ОГЭ, помимо перевода в 10-й класс и возможности поступления в колледж, влияет и на итоговую оценку по предмету в аттестате. Если оценка за год по предмету отличается от отметки на экзамене, то в аттестат выставляется средний арифметический показатель с округлением в пользу ученика.
Как пройдет ГИА в 9-х классах в 2026 году
Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Продолжительность экзамена зависит от предмета и установлена нормативными документами. По всем предметам экзамен начинается в 10:00 по местному времени и длится от двух до четырех часов. Дольше всего времени дается на экзамен по русскому языку, математике и литературе — 3 часа 55 минут. Экзамены по истории, обществознанию, физике и химии длятся 3 часа. На биологию, географию и информатику дается 2 часа 30 минут. Письменная часть экзамена по иностранному языку занимает 2 часа, а устная — 15 минут.
Что нового в ОГЭ в 2026 году
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
В 2026 году задания в итоговых экзаменах приведены в строгое соответствие со школьной программой, то есть в заданиях теперь не будет тех, которые не проходили на уроках.
Кроме того, в 2025-2026 учебном году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области выпускники 9 классов, поступающие в колледжи и техникумы, будут сдавать только математику и русский язык. Это эксперимент, который при хороших результатах может быть расширен на всю страну.
В этом году есть изменения в заданиях по четырем предметам: русскому языку, литературе, информатике и географии. По остальным дисциплинам все осталось как было, но везде уточнили соответствие заданий школьной программе. Без изменений остались ОГЭ по математике, биологии, физики, химии, истории, обществознанию, иностранным языкам.