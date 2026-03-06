ОГЭ в 2026 году: расписание экзаменов, минимальные баллы, порядок проведения

В материале РИАМО рассказываем о том, как в 2026 году пройдут итоговые экзамены в 9-х классах, будут ли принципиальные изменения и какое у них расписание.

Расписание ОГЭ-2026: когда будут проходить экзамены Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори ОГЭ — это обязательная форма итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Материалы для проверки знаний учеников разрабатывают в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), и их утверждает Рособрнадзор. По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период ОГЭ в 2026 году пройдет со 2 по 19 июня. Экзаменационный период делится на три этапа. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Расписание основного периода выглядит так: Математика — 2 июня;

Предмет по выбору (биология, география, иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, обществознание, физика, химия, история) — 5 июня;

Информатика (устно) и иностранный язык (устно) — 6 июня;

Русский язык — 9 июня;

ОГЭ по предметам на выбор выпускника (кроме русского языка и математики) — 16 и 19 июня.

Когда пройдет досрочная сдача ОГЭ Фото - © Papoyan Irina / Фотобанк Лори Досрочная сдача ОГЭ пройдет с 21 апреля по 18 мая. Для того, чтобы сдать досрочно, нужны уважительные причины, например, выезд за границу, участие в соревнованиях, плановая госпитализация. Математика - 21 апреля;

Русский язык — 24 апреля;

Литература, информатика, обществознание и химия — 28 апреля;

Биология, география, иностранные языки, история и физика — 6 мая.

Резервные дни ОГЭ-2026 Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости Традиционно, если выпускник не смог сдать один или два экзамена в основной период, он может его пересдать или попробовать улучшить результат в резервные дни. Математику пересдать можно 29 июня, русский язык 2 июля, остальные предметы — 3 и 6 июля. Для тех, кто не справится с заданием в досрочный период, предусмотрены следующие сроки для пересдачи одного или двух экзаменов: 12 мая — математика;

13 мая — русский язык, литература, информатика, химия, обществознание;

14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика;

16 и 18 мая — все предметы. Уже в сентябре смогут пересдать те выпускники, которые не прошли минимальный порог баллов по трем и более предметам, если апелляция на пересдачу была одобрена комиссией. Так, 3 сентября будут сдавать математику, 7 сентября — русский язык, 10 сентября — историю, биологию, физику, географию; 14 сентября — литературу, обществознание, иностранные языки, химию и информатику. Те, кто не сможет сдать ОГЭ из-за болезни или совпадения даты экзаменов, смогут сделать это тоже в сентябре: 21 сентября — русский язык;

22 сентября — математика;

23 сентября — предметы по выбору;

24 сентября — предметы по выбору;

25 сентября — все предметы. Важно помнить, что любая причина пропуска экзамена должна быть подтверждена документально — справкой из больницы, документом о соревнованиях и прочим.

Минимальные баллы по ОГЭ в 2026 году Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости После сдачи ОГЭ выпускники могут перейти в 10 класс, поступить в колледж или техникум. В любом случае нужно пройти минимальный порог баллов. Согласно письму Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, минимальный балл устанавливают субъекты, но есть общие рекомендации: По русскому языку минимальный балл — 15, максимальный — 37.

По математике минимум — 8 (из них минимум 2 балла по геометрии), максимум — 31.

По физике минимум — 10, максимум — 39.

По обществознанию минимум — 14, максимум — 37.

По литературе минимум — 16, максимум — 45.

По химии минимум — 10, максимум — 38.

По информатике минимум — 5, максимум — 21.

По географии минимум — 12, максимум — 31.

По биологии минимум — 13, максимум — 47.

По истории минимум — 11, максимум — 37.

По иностранному языку минимум — 29, максимум — 68. Оценка за ОГЭ, помимо перевода в 10-й класс и возможности поступления в колледж, влияет и на итоговую оценку по предмету в аттестате. Если оценка за год по предмету отличается от отметки на экзамене, то в аттестат выставляется средний арифметический показатель с округлением в пользу ученика.

Как пройдет ГИА в 9-х классах в 2026 году Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости Продолжительность экзамена зависит от предмета и установлена нормативными документами. По всем предметам экзамен начинается в 10:00 по местному времени и длится от двух до четырех часов. Дольше всего времени дается на экзамен по русскому языку, математике и литературе — 3 часа 55 минут. Экзамены по истории, обществознанию, физике и химии длятся 3 часа. На биологию, географию и информатику дается 2 часа 30 минут. Письменная часть экзамена по иностранному языку занимает 2 часа, а устная — 15 минут.