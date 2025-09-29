Один человек – одно место: как оформить бесплатную парковку для инвалидов

В материале РИАМО рассказываем, как оформить бесплатную парковку для инвалидов и что делать в случае отказа.

Правила парковки для инвалидов

Бесплатная парковка предусмотрена для людей с инвалидностью, если они управляют автомобилем сами или их перевозят другие водители.

Один человек может оформить бесплатную парковку только для одного автомобиля. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью. При добавлении нового автомобиля в реестр предыдущая машина автоматически удаляется.

На каждой парковке должно быть не менее 10% мест для инвалидов.

Кто имеет право парковаться на местах для инвалидов

  • Инвалиды I и II группы.
  • Инвалиды III группы с ограничением способности к передвижению любой степени, которая подтверждается записью в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). В документе перечислены медицинские, профессиональные и другие реабилитационные мероприятия, необходимые человеку с инвалидностью. В ИПРА также указывают перечень технических средств реабилитации, которые он вправе получить.
  • Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) знак «Инвалид».
  • Лица, перевозящие детей инвалидов.

Право на бесплатную парковку могут оформить как сами инвалиды, так и лица, их сопровождающие.

Как оформить парковку для инвалидов

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, можно

  • онлайн на портале «Госуслуг»;
  • на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
  • лично в МФЦ по месту жительства. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ.

Оформить разрешение можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Подать заявление может человек с инвалидностью или его законный представитель, например, родитель или опекун.

Для оформления права на бесплатную парковку нужна подтвержденная запись на «Госуслугах». Для оформления документов нужно указать номер автомобиля, его марку и период, в течение которого гражданин будет пользоваться парковкой.

Данные появляются в реестре уже в течение нескольких минут, поэтому оформить бесплатную парковку можно даже на такси, на котором планируется перевозка инвалида.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны.

Как проверить, есть ли разрешение на парковку

Проверить, изменился ли автомобиль в реестре, можно с помощью сервиса проверки разрешения на парковку на местах для инвалидов.

Достаточно ввести госномер автомобиля и время парковки. Если указано, что парковаться нельзя, сначала проверьте, верно ли введен госномер. Это может произойти также в том случае, если вы недавно внесли сведения – нужно подождать около 15 минут, пока новые данные появятся в реестре.

Как поменять сведения об автомобиле для парковки

При необходимости сведения о транспортном средстве можно изменить, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в Федеральном реестре инвалидов последними.

Для изменения сведений о транспортном средстве нужно подать новое заявление, а предыдущее будет аннулировано.

Чтобы изменить автомобиль в Федеральном реестре инвалидов, подайте новое заявление. Предыдущее аннулируется автоматически. Если автомобиль больше не используется, то писать заявление на исключение из реестра не нужно.

Когда могут отказать в оформлении бесплатной парковки на местах для инвалидов

В предоставлении бесплатного места для инвалидов могут отказать. Это может произойти в следующих случаях:

  • У человека нет инвалидности.
  • У человека с инвалидностью III группы нет ограничений способности к самостоятельному передвижению, которая подтверждается записью в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).
  • Также он не получал до 1 июля 2020 г. знак «Инвалид» в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).
  • Истек срок действия документов об инвалидности.
  • Представитель по доверенности подает заявление на «Госуслугах». В этих случаях заявление принимают только в МФЦ.

Что делать, если отказали предоставлять бесплатное парковочное место для инвалидов

Если в месте отказали, но у вас есть все подтверждения, то нужно обратиться в Социальный фонд России. Можно сделать это онлайн, приложив подтверждающие документы, или лично, записавшись на прием. 