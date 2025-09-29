Один человек – одно место: как оформить бесплатную парковку для инвалидов

В материале РИАМО рассказываем, как оформить бесплатную парковку для инвалидов и что делать в случае отказа.

Правила парковки для инвалидов Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори Бесплатная парковка предусмотрена для людей с инвалидностью, если они управляют автомобилем сами или их перевозят другие водители. Один человек может оформить бесплатную парковку только для одного автомобиля. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью. При добавлении нового автомобиля в реестр предыдущая машина автоматически удаляется. На каждой парковке должно быть не менее 10% мест для инвалидов.

Кто имеет право парковаться на местах для инвалидов Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Инвалиды I и II группы.

Инвалиды III группы с ограничением способности к передвижению любой степени, которая подтверждается записью в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). В документе перечислены медицинские, профессиональные и другие реабилитационные мероприятия, необходимые человеку с инвалидностью. В ИПРА также указывают перечень технических средств реабилитации, которые он вправе получить.

Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) знак «Инвалид».

Лица, перевозящие детей инвалидов. Право на бесплатную парковку могут оформить как сами инвалиды, так и лица, их сопровождающие.

Как оформить парковку для инвалидов Фото - © Галина Валериевна / Фотобанк Лори Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, можно онлайн на портале «Госуслуг»

на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

лично в МФЦ по месту жительства. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ. Оформить разрешение можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Подать заявление может человек с инвалидностью или его законный представитель, например, родитель или опекун. Для оформления права на бесплатную парковку нужна подтвержденная запись на «Госуслугах». Для оформления документов нужно указать номер автомобиля, его марку и период, в течение которого гражданин будет пользоваться парковкой. Данные появляются в реестре уже в течение нескольких минут, поэтому оформить бесплатную парковку можно даже на такси, на котором планируется перевозка инвалида. Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны.

Как проверить, есть ли разрешение на парковку Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Проверить, изменился ли автомобиль в реестре, можно с помощью сервиса проверки разрешения на парковку на местах для инвалидов. Достаточно ввести госномер автомобиля и время парковки. Если указано, что парковаться нельзя, сначала проверьте, верно ли введен госномер. Это может произойти также в том случае, если вы недавно внесли сведения – нужно подождать около 15 минут, пока новые данные появятся в реестре.

Как поменять сведения об автомобиле для парковки Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори При необходимости сведения о транспортном средстве можно изменить, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в Федеральном реестре инвалидов последними. Для изменения сведений о транспортном средстве нужно подать новое заявление, а предыдущее будет аннулировано. Чтобы изменить автомобиль в Федеральном реестре инвалидов, подайте новое заявление. Предыдущее аннулируется автоматически. Если автомобиль больше не используется, то писать заявление на исключение из реестра не нужно.

Когда могут отказать в оформлении бесплатной парковки на местах для инвалидов Фото - © Светлана Качанова / Фотобанк Лори В предоставлении бесплатного места для инвалидов могут отказать. Это может произойти в следующих случаях: У человека нет инвалидности.

У человека с инвалидностью III группы нет ограничений способности к самостоятельному передвижению, которая подтверждается записью в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

Также он не получал до 1 июля 2020 г. знак «Инвалид» в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Истек срок действия документов об инвалидности.

Представитель по доверенности подает заявление на «Госуслугах». В этих случаях заявление принимают только в МФЦ.