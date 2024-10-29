Новый закон о майнинге в России с 1 ноября: легализация, запреты, налоги

Что изменится для майнинга криптовалюты в России с 1 ноября 2024 года, читайте в материале РИАМО.

25 октября президентом РФ подписан закон, уточняющий правовое регулирование отношений в сфере майнинга цифровой валюты. Этот Федеральный закон был принят Госдумой 22 октября 2024 года и одобрен Советом Федерации 23 октября 2024 года. Таким образом, с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью в РФ.

Поправки, принятые законодателями, содержат много нововведений. О самых значительных из них рассказал CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

Где в РФ будет действовать запрет на майнинг Фото - © Sergei Gorin / Фотобанк Лори Кабмин получает право запрещать майнинг в отдельных субъектах РФ по своему усмотрению (поправки в закон «Об электроэнергетике»), а также определять порядок и случаи введения таких ограничений.

Кто будет вести реестр майнеров криптовалюты Фото - © freepik.com, Racool_studio Реестр майнеров будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС), а не Минцифры, поясняет Пересичан. «И если майнер не зарегистрирован в этом реестре, то хостинг-провайдеры не имеют право заключать с ними договоры и предоставлять услуги. Речь в данном случае идет о крупных майнерах — юрлицах и индивидуальных предпринимателях», — подчеркивает он. Для физических лиц реестров не предусмотрено, однако для них будут существовать ограничения по энергопотреблению, которые, вероятно, будут зависеть от решений региональных властей.

Какие будут реестры для майнеров Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Пока подобные реестры находятся в разработке, подчеркивает Пересичан. Как рассказали в ФНС, запланировано вести три таких реестра: Реестр операторов майнинговой инфраструктуры, то есть реестр хостинг-провайдеров, которые работают с майнерами. Реестр майнеров, объемов добытой криптовалюты, источников электроэнергии, оборудования Реестр адресов-идентификаторов, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с криптовалютой.

Кто сможет получать адрес-идентификатор криптовалюты Фото - © Mark Agnor / Фотобанк Лори Согласно поправкам в закон о майнинге, становится шире круг возможных получателей адреса-идентификатора цифровой валюты (позволяет учитывать зачисление и расход — прим. ред.). Ранее право доступа было только у Росфинмониторинга. Сейчас это могут делать все федеральные органы исполнительной власти, а также органы дознания, прокураторы, предварительного следствия и оперативно-разыскной деятельности. Напомним, что что ранее Росфинмониторинг составлял перечень адресов-идентификаторов, операции по которым выглядят подозрительно, например, как отмывание доходов, финансирование терроризма и прочее.