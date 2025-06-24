Новый закон о депремировании: что изменится с 1 сентября 2025 года

Что представляет собой новый закон о депремировании и зачем он вводится

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С 1 сентября 2025 года Федеральный закон № 144-ФЗ кардинально изменит правила лишения премий за дисциплинарные нарушения. Закон появился не случайно — его принятие стало прямым следствием решения Конституционного Суда РФ от 15 июня 2023 года, который признал существующую практику депремирования неконституционной, объясняет эксперт.

«До сих пор работодатели могли произвольно лишать сотрудников премий на весь срок действия дисциплинарного взыскания. Представьте: работник опоздал, получил замечание и целый год остается без премии, составляющей половину зарплаты. Именно такие вопиющие случаи заставили законодателей взяться за реформу», — отмечает Лоумен.

По его мнению, новый закон решает ключевую проблему — устраняет правовую неопределенность, которая позволяла работодателям использовать депремирование как дополнительное наказание, обходя ограниченный перечень дисциплинарных взысканий Трудового кодекса.

«Новый закон создает предсказуемую систему, где работники не рискуют потерять львиную долю заработка за незначительные проступки, а работодатели получают четкие правила, соблюдение которых убережет от трудовых споров», — констатирует эксперт.