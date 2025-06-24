Новый закон о депремировании: что изменится с 1 сентября 2025 года
Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори
О том, как будет работать новый закон о депремировании работников с 1 сентября 2025 года, РИАМО рассказал эксперт по юридической стратегии бизнеса Макс Лоумен.
Что представляет собой новый закон о депремировании и зачем он вводится
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С 1 сентября 2025 года Федеральный закон № 144-ФЗ кардинально изменит правила лишения премий за дисциплинарные нарушения. Закон появился не случайно — его принятие стало прямым следствием решения Конституционного Суда РФ от 15 июня 2023 года, который признал существующую практику депремирования неконституционной, объясняет эксперт.
«До сих пор работодатели могли произвольно лишать сотрудников премий на весь срок действия дисциплинарного взыскания. Представьте: работник опоздал, получил замечание и целый год остается без премии, составляющей половину зарплаты. Именно такие вопиющие случаи заставили законодателей взяться за реформу», — отмечает Лоумен.
По его мнению, новый закон решает ключевую проблему — устраняет правовую неопределенность, которая позволяла работодателям использовать депремирование как дополнительное наказание, обходя ограниченный перечень дисциплинарных взысканий Трудового кодекса.
«Новый закон создает предсказуемую систему, где работники не рискуют потерять львиную долю заработка за незначительные проступки, а работодатели получают четкие правила, соблюдение которых убережет от трудовых споров», — констатирует эксперт.
Какие новые правила депремирования вводит закон с 1 сентября 2025
Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори
Революционные изменения коснутся статьи 135 Трудового кодекса. Главные нововведения:
- Временные ограничения. Работодатель может депремировать сотрудника только за тот месяц, в котором вынесено дисциплинарное взыскание. Получил выговор в сентябре — депремирование возможно только при расчете зарплаты за сентябрь. В октябре премия выплачивается полностью.
- Лимит в 20%. Снижение не может превышать 20% от общей месячной зарплаты, включая оклад. Это не 20% от премии, а от всего заработка, подчеркивает эксперт. Даже если премия составляет 80% дохода, работодатель урежет зарплату максимум на пятую часть.
- Прозрачность систем премирования. Работодатели обязаны детально прописать в локальных актах виды премий, размеры, сроки выплаты и точные критерии начисления. Эпоха туманных формулировок «по усмотрению руководства» заканчивается.
- Важное исключение: новые ограничения касаются только регулярных премий, являющихся частью системы оплаты труда. Разовые премии к праздникам остаются на усмотрении работодателя.
Практические расчеты на конкретных примерах
Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори
Пример 1: IT-программист
Оклад 80 000 рублей + премия 60 000 рублей = 140 000 рублей общей зарплаты. После замечания максимальное снижение: 140 000 × 20% = 28 000 рублей. Итоговая зарплата: 112 000 рублей (премия снижается до 32 000 рублей).
Пример 2: Продавец-консультант
Оклад 35 000 рублей + премия 20 000 рублей = 55 000 рублей. После выговора максимальное снижение: 11 000 рублей. Получит 44 000 рублей (премия составит 9 000 рублей).
Пример 3: Расчет по небольшой премии
Оклад 45 000 рублей + премия 8 000 рублей = 53 000 рублей. Максимальное снижение: 10 600 рублей. Поскольку премия меньше этой суммы, работодатель может лишить ее полностью.
«Важный нюанс: если нарушение было в июне, а взыскание оформили в июле, депремировать можно только за июль. За июнь премия выплачивается полностью», — подчеркивает Лоумен.