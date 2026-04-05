Движение поездов в Дагестане нарушено из-за масштабных подтоплений

В Дагестане на железнодорожных станциях произошли сильные подтопления. В результате в республике закрыли движение поездов, а рейсы перенесли, сообщает РЕН ТВ .

Так, например, из-за обильных осадков оказалась подтоплена дорога между станциями «Мамед-Кала» и «Дагестанские огни». Пригородные поезда задерживаются как минимум на два часа.

Также возможны задержки в расписании поездов Москва—Дербент и Дербент—Москва.

Жители делятся в соцсетях видео подтоплений в Дербенте и Хасавюрте. По словам очевидцев, стихия сносит все на своем пути. Так, в Хасавюрте вода смела рынок.

На некоторых горных дорогах участились камнепады. Более 50 сел Чародинского района оказались отрезаны от остальной республики.

Сильные осадки захватили Дагестан с 30 марта и продолжаются до сих пор. Из-за подтопленных станций многие районы лишились электричества и воды.

Ранее за ночь в Дербенте зафиксировали 38 мм осадков. Центр города оказался затоплен.

