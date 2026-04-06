Новый безвиз: как теперь можно летать в Саудовскую Аравию и когда виза все-таки понадобится
В материале РИАМО рассказываем о новых правил посещения Саудовской Аравии россиянами, какие есть исключения для безвиза и с какой даты можно ехать без визы в страну.
Отмена визы в Саудовскую Аравию с 11 мая 2026 года: что известно
МИД РФ сообщил о том, что с 11 мая 2026 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия. Такое соглашение было подписано в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года.
До 11 мая для посещения Саудовской Аравии россияне должны получать электронную визу или визу по прибытии. Оба документа позволяют находиться в стране 180 дней в году, за одну поездку — не более 90 дней.
Какие условия для въезда в Саудовскую Аравию без визы для россиян
По договору граждане России могут въезжать в Саудовскую Аравию без визы и пребывать там суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Можно находиться в стране все 90 дней подряд либо с перерывами, но суммарно за год должно получиться не больше 90 дней.
Такой режим действует для туристических, деловых и частных поездок. Аналогичные права есть у граждан Саудовской Аравии при посещении России.
Кому все равно нужно делать визу в Саудовскую Аравию
Визу все равно нужно будет получать тем россиянам, кто планирует работать, учиться или жить на территории Саудовской Аравии.
Кроме того, с визой нужно въезжать в страну, если россияне хотят совершить хадж или умру в период хаджа. Хадж и умра – паломничество и малое паломничество для мусульман.
Безопасно ли ехать в Саудовскую Аравию в условиях конфликта на Ближнем Восток
Безопасной сейчас Саудовскую Аравию назвать сложно – в стране расположены военные базы США, поэтому королевство косвенно втянуто в конфликт. Стоит учитывать, что могут быть задержки и отмены рейсов. Нестабильная обстановка также поставила на паузу переговоры России и Саудовской Аравии о запуске прямых рейсов не только в Москву, но и в Сочи, Санкт-Петербург, Казань.
Если поездка все-таки планируется, то нужно внимательно следить за сообщениями авиакомпании и рейсами, верить только официальным источникам информации, быть на связи с туркомпанией, иметь при себе весь пакет документов, наличные деньги и записать контактные данные посольства России в Саудовской Аравии. Лучше не покидать туристические районы.