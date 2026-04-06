Новый безвиз: как теперь можно летать в Саудовскую Аравию и когда виза все-таки понадобится

В материале РИАМО рассказываем о новых правил посещения Саудовской Аравии россиянами, какие есть исключения для безвиза и с какой даты можно ехать без визы в страну.

Отмена визы в Саудовскую Аравию с 11 мая 2026 года: что известно Фото - © Unsplash.com МИД РФ сообщил о том, что с 11 мая 2026 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия. Такое соглашение было подписано в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года. До 11 мая для посещения Саудовской Аравии россияне должны получать электронную визу или визу по прибытии. Оба документа позволяют находиться в стране 180 дней в году, за одну поездку — не более 90 дней.

Какие условия для въезда в Саудовскую Аравию без визы для россиян Фото - © Никита Бурденков / Фотобанк Лори По договору граждане России могут въезжать в Саудовскую Аравию без визы и пребывать там суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Можно находиться в стране все 90 дней подряд либо с перерывами, но суммарно за год должно получиться не больше 90 дней. Такой режим действует для туристических, деловых и частных поездок. Аналогичные права есть у граждан Саудовской Аравии при посещении России.

Кому все равно нужно делать визу в Саудовскую Аравию Фото - © Сергей Богомяко / Фотобанк Лори Визу все равно нужно будет получать тем россиянам, кто планирует работать, учиться или жить на территории Саудовской Аравии. Кроме того, с визой нужно въезжать в страну, если россияне хотят совершить хадж или умру в период хаджа. Хадж и умра – паломничество и малое паломничество для мусульман.