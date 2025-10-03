Новые правила выгула и регистрации собак в Москве: за что могут оштрафовать

В Москве ужесточили правила, касающиеся выгула, содержания и регистрации собак. О нововведениях в законодательстве рассказываем в материале РИАМО.

1 октября 2025 года на портале мэра Москвы Сергея Собянина был опубликован документ, увеличивающий штрафы за административные правонарушения при обращении с собаками (как домашними, так и бездомными).

Штраф за неправильный выгул собак Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Административное наказание предполагается за нарушение правил выгула собак: появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях поликлиник, больниц, санаториев, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Гражданам теперь грозит штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч рублей.

Штраф за содержание домашних животных в местах общего пользования Фото - © Светлана Акифьева / Фотобанк Лори За содержание питомцев в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов граждане могут получить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил деятельности приютов для животных Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори За нарушение порядка организации деятельности приютов для животных на должностных лиц теперь могут наложить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.

Штраф за несоблюдение правил обращения с бездомными животными Фото - © Бездомная собака/Медиасток.рф Нарушение установленного правовыми актами города Москвы порядка осуществления деятельности по обращению с животными, не имеющими владельца, граждане могут заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 50 тысяч рублей.