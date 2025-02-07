Новые правила вступления в наследство: что изменилось с 5 февраля 2025 года
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В материале РИАМО читайте о том, что изменилось в правилах вступления в наследство и какие поправки еще предлагают внести.
Как получить наследство или отказаться от него
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Наследство – это имущественные права и обязанности умершего, которые переходят к его наследникам. Под имуществом понимаются деньги, драгоценности, автомобили, недвижимость, гонорар и прочее. И, например, если в наследство достается квартира, то и кредит, если он есть, выплатить за нее придется.
Наследовать имущество можно по закону и по завещанию. Существуют наследники первой, второй и последующих очередей. Последним имущество наследует государство – если у умершего совсем нет ни родственников, ни кого-то еще, кому он мог бы передать свое имущество.
От наследства можно отказаться. Например, если сумма долгов превышает стоимость имущества или если вы хотите отказаться в пользу другого наследника. Вступать в наследство нужно в течение шести месяцев с даты смерти наследодателя.
Наследовать можно только имущественные права и обязанности. Нельзя наследовать те права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью, например, алименты, компенсация морального ущерба и другие нематериальные блага.
Что изменилось в порядке наследования с 5 февраля 2025 года
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Новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство утвержден федеральным законом № 234-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Поправки вступили в силу 5 февраля, и теперь нотариусы обязаны запрашивать сведения через Единый госреестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Запрос нужен для проверки факта госрегистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, которые являются основанием для признания человека наследником. Родственников умершего о смерти будут уведомлять автоматически, и им не придется собирать пакет документов.
Такой порядок наследования должен, с одной стороны, упростить процесс подтверждения родства для наследников и сократить число судебных споров. А с другой стороны, усложнит жизнь мошенникам, которые могут пытаться вступить в наследство по поддельным документам.
Что делать, если наследодатель умер за границей
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Нотариус не сможет запросить сведения, если смерть наследодателя наступила за границей. В таком случае наследники должны будут предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств.
Что может измениться для наследников участников СВО
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В Госдуме подготовили законопроект, призванный упростить оформление наследства для родственников погибших участников СВО. Документ уже поддержали в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Теперь его должны принять в Совфеде и подписать президент.
Изменения предлагается внести в закон №147-ФЗ от 26 ноября 2001 года «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». И он коснется участников специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.
На сегодняшний день по правилам вступления в наследство сделать это можно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Однако в случае с участниками СВО все происходит иначе – порой о смерти военнослужащего становится известно спустя долгое время. И это может приводить к пропуску сроков принятия наследства. Родственникам приходится через суд восстанавливать свои права, тратить время и деньги.
Депутаты предложили разрешить принимать наследство родственникам участников СВО по упрощенной процедуре и считать датой открытия наследства не фактическую дату смерти наследодателя, а момент получения документов о смерти военнослужащего. Таким образом, сроки вступления в наследство для родственников участников СВО продлеваются и не требуют обращения в суд.
В ситуациях, когда наследство было принято хотя бы одним из наследников в стандартный срок, порядок останется прежним. Другому наследнику придется идти в суд для восстановления срока, а нотариусы должны будут оповестить всех известных им наследников о том, что открыто наследство.
Кроме того, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность законодательно закрепить в России устную форму завещания. Что также может быть применимо к участникам специальной военной операции.
«Посмотрите, пожалуйста, может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен, и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников», – сказала Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате.