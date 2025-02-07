Новые правила вступления в наследство: что изменилось с 5 февраля 2025 года

В материале РИАМО читайте о том, что изменилось в правилах вступления в наследство и какие поправки еще предлагают внести.

Как получить наследство или отказаться от него Фото - © Freepik, katemangostar Наследство – это имущественные права и обязанности умершего, которые переходят к его наследникам. Под имуществом понимаются деньги, драгоценности, автомобили, недвижимость, гонорар и прочее. И, например, если в наследство достается квартира, то и кредит, если он есть, выплатить за нее придется. Наследовать имущество можно по закону и по завещанию. Существуют наследники первой, второй и последующих очередей. Последним имущество наследует государство – если у умершего совсем нет ни родственников, ни кого-то еще, кому он мог бы передать свое имущество. От наследства можно отказаться. Например, если сумма долгов превышает стоимость имущества или если вы хотите отказаться в пользу другого наследника. Вступать в наследство нужно в течение шести месяцев с даты смерти наследодателя. Наследовать можно только имущественные права и обязанности. Нельзя наследовать те права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью, например, алименты, компенсация морального ущерба и другие нематериальные блага.

Что изменилось в порядке наследования с 5 февраля 2025 года Фото - © Adobe Stock Новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство утвержден федеральным законом № 234-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Поправки вступили в силу 5 февраля, и теперь нотариусы обязаны запрашивать сведения через Единый госреестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Запрос нужен для проверки факта госрегистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, которые являются основанием для признания человека наследником. Родственников умершего о смерти будут уведомлять автоматически, и им не придется собирать пакет документов. Такой порядок наследования должен, с одной стороны, упростить процесс подтверждения родства для наследников и сократить число судебных споров. А с другой стороны, усложнит жизнь мошенникам, которые могут пытаться вступить в наследство по поддельным документам.

Что делать, если наследодатель умер за границей Фото - © Adobe Stock Нотариус не сможет запросить сведения, если смерть наследодателя наступила за границей. В таком случае наследники должны будут предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств.