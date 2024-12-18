Новогодний тайм-менеджмент: как не сгореть на работе в предпраздничной суете

В материале РИАМО читайте о том, как научиться расслабляться, чтобы встретить праздник полными сил, энергии и с завершенными делами.

Успокоиться и подойти к проблемам осознанно Фото - © Freepik.com Психолог восстановительного центра гармонии и здоровья «Будь Здоров. Нахабино» Ирина Чурилова отмечает, что в современном мире существует культура суеты. Люди в соцсетях постоянно сравнивают себя с «успешными» людьми, что формирует иллюзию успеха и приводит к увеличению уровня тревожности и чувства неполноценности. Это является причиной того, что люди игнорируют собственные границы и не заботятся о своем психическом здоровье, не могут сказать «нет», потому что стремятся соответствовать навязанным стандартам. «Таким образом, культура суеты не только препятствует личностному развитию, но и оказывает негативное влияние на общественные отношения. Важно осознать свои ограничения и учиться делать паузы, чтобы избежать последствий, связанных с постоянной гонкой за успехом», — говорит эксперт. Также важно уметь распознать свои собственные потребности, осознать свою ценность и уникальность и помнить, что все дела невозможно переделать за оставшиеся несколько недель до следующего года. Мир не рухнет 31 декабря, а продолжит жить и 1 января — поэтому многое можно перенести. Руководитель компании xarizma.group Артем Александров рекомендует просто психологически подготовиться к большему количеству работы и спокойнее к этому относиться — все распланировать, распределять задачи и по необходимости нанять еще сотрудников.

Правильно ставить задачи и делегировать Фото - © Freepik.com Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова рекомендует ставить перед собой реальные задачи. Для этого каждый день нужно их записывать. «С одной стороны, это поможет сохранить фокус внимания и не распыляться, с другой, каждый день станет результативным, что позволит избежать лишнего напряжения и тревожности по поводу того, что опять что-то не выполнено», — делится Шувалова. Артем Александров предлагает минимизировать ожидания, особенно свои. При планировании важно учесть базовые задачи, а все остальные решать по мере возможности. «Если задача не горит, ее можно перенести на „после праздников“. Если вы чувствуете, что вот-вот рухнете, — делегируйте все, что возможно. Это не слабость, это здравый смысл» Артем Александров руководитель компании xarizma.group Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников напоминает, что делегирование — это не слабость, а мудрость. Свои задачи всегда можно грамотно распределить на команду и не стесняться просить о помощи. «И если кто-то попытается нагрузить тебя еще, учись говорить „нет“ с улыбкой. Ты не должен брать на себя все и сразу», — советует бизнесмен. При планировании Стрельников рекомендует не паниковать от количества дел, а сесть и расписать их в разные категории: «срочно и важно», «важно, но не срочно», «срочно, но не критично», «может подождать». Так сразу будет видно, на что именно стоит тратить свои силы. Master-коуч ICI, бизнес-психолог Елена Голубович отмечает, что не всегда все нужно успевать до 31 декабря. Например, если у вас запланировано много личных встреч для вручения подарков деловым партнерам, друзьям или родственникам, необязательно пробираться по предновогодним пробкам. Можно позвонить, поздравить и договориться на встречу для обмена подарками в новогодние каникулы или сразу после них. Такой подход позволит сохранить время, нервы и энергию, а также продлить приятное послевкусие праздника.

Делать паузы Фото - © Freepik.com Александр Стрельников также рекомендует использовать технику Pomodoro. Ее суть заключается в том, чтобы разделить рабочий день на 25-минутные интервалы с короткими пятиминутными перерывами. А после каждых четырех «помидоров» следует более длительный перерыв длиной 15–30 минут. «Прогулка на свежем воздухе, даже если это 10 минут, освежит твой мозг. Не жертвуй сном и питанием ради работы — это твои ресурсы. И да, несколько минут медитации или дыхательных упражнений — это как перезагрузка для твоего внутреннего компьютера», — говорит эксперт. Артем Александров советует периодические 15-минутные перерывы на то, чтобы попить чай, просто посмотреть в окно или посмеяться с коллегами. Елена Голубович рекомендует другой инструмент: Закройте глаза и сделайте три глубоких вдоха.

Назовите две вещи, которые вас радуют.

Определите одну задачу, которая действительно важна сегодня.

Радовать себя и хвалить Фото - © Freepik.com Руководители, коучи и психологи советуют обязательно уделять время себе. Это не только сон, но и уход за собой, хобби или возможность просто посидеть и ни о чем не думать, пусть даже пять минут. Важным условием, по словам Лилии Шуваловой, является отсутствие в это время гаджетов и мыслей о работе. Можно заняться простой гимнастикой, посвятить время массажу или новой прическе или сходить в магазин. «Важно проговаривать возникающие барьеры и проблемы, иначе откуда коллегам или руководителю знать, что отнимает у вас ресурсы. Помните, среди ваших коллег и сотрудников нет экстрасенсов, люди понимают не мысли, а слова, озвученные ртом», — говорит эксперт. Важно хвалить себя за проделанную работу и даже за мелочи, которые удались. Артем Александров рассказывает о новогодних традициях в его коллективе — радовать себя и команду мелочами. «Кто-то приносит домашние печеньки, кто-то дарит символические подарки, и, честно говоря, атмосфера становится чуточку теплее. А если в офисе есть мандарины — все, Новый год уже на подходе!» — делится руководитель.