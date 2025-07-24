Небо, птицы и облака: как предсказать погоду самостоятельно, если отключили интернет
Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори
В материале РИАМО — самые рабочие способы предугадывания ближайшей погоды. Следуя этим советам, невозможно предсказать, каким будет лето в следующем году, но можно понять, стоит ли брать с собой зонтик завтра на работу.
По направлению ветра
Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори
Известно, что погодные условия к нам приходят с запада. Именно поэтому, если ветер западный, то потенциальная гроза смещается на восток, а вот у нас стоит теплая и солнечная погода. А вот если ветер восточный, то стоит ждать плохую погоду.
Определить направление ветра достаточно просто: нужно подбросить несколько травинок и посмотреть, в какую сторону они полетят. Можно найти ближайший флюгер, посмотреть на рябь на воде, которая будет распространяться в направлении ветра. Либо же можно намочить палец и поднять его вверх. Та сторона пальца, которой станет прохладно, подскажет, откуда дует ветер.
По цвету неба
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Если небо утром красное, значит, что на востоке ясно, а вот на западе, напротив, пасмурно. Дело в том, что Солнце освещает нижние слои дождевых туч, которые движутся с запада на восток, поэтому стоит ждать плохой погоды.
Другое дело, если красное небо вы наблюдаете в вечернее время. Это говорит о том, что с запада идет хорошая погода, а плохая уходит на восток.
По высоте и цвету облаков
Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори
Если облака плывут высоко, это значит, что погода в ближайшее время не поменяется, поскольку они пройдут мимо. А вот низкие облака должны насторожить: скорее всего, скоро пойдет дождь. И чем облака ниже, тем ближе осадки.
Также обратите внимание на то, кучкуются ли облака друг с другом, либо же расходятся в стороны. В первом случае будет дождь, а во втором — ясная погода.
Цвет облаков тоже может рассказать о погоде.
Так, например, черные (либо очень темные) тучи говорят о скором ливне. Если тучи коричневые — будет дождь, сопровождающийся очень сильным ветром. Серые облака сулят легкий дождик, который быстро закончится. Благоприятный сигнал — белые облака, они предвещают ясную погоду.
По дыму от костра
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Разожгите костер и посмотрите на движение дыма. Если он поднимается вверх и не «дрожит», это говорит о том, что давление сейчас высокое, а погода в ближайшие часы будет ясной.
Если же дым как бы кружится, «колеблется» и опускается ближе к земле — давление понижено, и скоро наступит плохая погода.
По поведению животных
Фото - © Михаил Коханчиков / Фотобанк Лори
Братья наши меньшие не хуже природы подсказывают, какой будет погода.
Так, например, при приближающемся дожде птицы будут стараться лететь ближе к земле — или вовсе прятаться в укрытиях. Дело в том, что низкое атмосферное давление вызывает у птиц дискомфорт в ушах, поэтому они вынуждены летать низко, чтобы избавиться от него.
О приближающихся осадках расскажут и усевшиеся на проводах стайки птиц. Также обратите внимание на то, шумят ли птицы. О хорошей погоде говорят щебетание, «пение», чирикание. А если грядут дожди, то птицы, как правило, замолкают.
Насекомые, особенно бабочки и пчелы, перед дождем будут искать укрытие — их не будет видно. Так что порхающие бабочки говорят о хорошей погоде в ближайшие несколько часов.
Если в поле вашего зрения есть коровы, то это отлично. Они — еще один прекрасный индикатор погоды. Перед грозой они ложатся и стараются кучковаться вместе. Причем лежат они, как правило, против направления ветра.
Муравьи будут стараться строить высокие муравейники — чтобы дождь их не затопил.
По туману и росе
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Если стоит туман — это хороший знак. Грядет ясный день! Все потому, что ветер в таком случае достаточно слабый и не мешает теплому, насыщенному испарениями воздуху свободно подниматься и вытеснять холодные атмосферные массы.
О погоде расскажет и роса на траве. Чтобы она образовывалась, нужно, чтобы ночь была сухой, а ветер — спокойным. Такое бывает только при высоком давлении и спокойной ясной погоде. Если изменения в погоде и будут, то не раньше чем через 12 часов.
По появлению гало
Фото - © Mikhail Kapychka. Собственная работа/Wikipedia.org
Много могут рассказать и такие явления, как гало. Оно возникает вокруг Солнца и Луны, когда свет преломляется в ледяных кристаллах высоко в облаках. Причем не простых облаках, а перистых. Такие облака являются предвестниками влажного воздуха, поэтому, когда на небе виднеется гало, нужно ждать осадков.
Об осадках расскажет и слегка «размытое» Солнце. Это говорит о влажности воздуха на высоте.
По влажности и запаху воздуха
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Влажность воздуха свидетельствует о приближающихся скорых осадках. Как ее определить? Например, если у вас прямые волосы, то они начнут виться и будут похожи на «мочалку». Листья на деревьях могут сворачиваться, шишки — закрываться, а древесина — набухать.
Если впереди гроза, то воздух приобретает специфический запах влаги. Все потому, что при низком атмосферном давлении растения испускают испарения, что придает воздуху запах, похожий на компост. Так что если вы его чувствуете, то можно быть уверенным — пойдет дождь.