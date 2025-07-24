Небо, птицы и облака: как предсказать погоду самостоятельно, если отключили интернет

В материале РИАМО — самые рабочие способы предугадывания ближайшей погоды. Следуя этим советам, невозможно предсказать, каким будет лето в следующем году, но можно понять, стоит ли брать с собой зонтик завтра на работу.

По направлению ветра Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори Известно, что погодные условия к нам приходят с запада. Именно поэтому, если ветер западный, то потенциальная гроза смещается на восток, а вот у нас стоит теплая и солнечная погода. А вот если ветер восточный, то стоит ждать плохую погоду. Определить направление ветра достаточно просто: нужно подбросить несколько травинок и посмотреть, в какую сторону они полетят. Можно найти ближайший флюгер, посмотреть на рябь на воде, которая будет распространяться в направлении ветра. Либо же можно намочить палец и поднять его вверх. Та сторона пальца, которой станет прохладно, подскажет, откуда дует ветер.

По цвету неба Фото - © Медиасток.рф Если небо утром красное, значит, что на востоке ясно, а вот на западе, напротив, пасмурно. Дело в том, что Солнце освещает нижние слои дождевых туч, которые движутся с запада на восток, поэтому стоит ждать плохой погоды. Другое дело, если красное небо вы наблюдаете в вечернее время. Это говорит о том, что с запада идет хорошая погода, а плохая уходит на восток.

По высоте и цвету облаков Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори Если облака плывут высоко, это значит, что погода в ближайшее время не поменяется, поскольку они пройдут мимо. А вот низкие облака должны насторожить: скорее всего, скоро пойдет дождь. И чем облака ниже, тем ближе осадки. Также обратите внимание на то, кучкуются ли облака друг с другом, либо же расходятся в стороны. В первом случае будет дождь, а во втором — ясная погода. Цвет облаков тоже может рассказать о погоде. Так, например, черные (либо очень темные) тучи говорят о скором ливне. Если тучи коричневые — будет дождь, сопровождающийся очень сильным ветром. Серые облака сулят легкий дождик, который быстро закончится. Благоприятный сигнал — белые облака, они предвещают ясную погоду.

По дыму от костра Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Разожгите костер и посмотрите на движение дыма. Если он поднимается вверх и не «дрожит», это говорит о том, что давление сейчас высокое, а погода в ближайшие часы будет ясной. Если же дым как бы кружится, «колеблется» и опускается ближе к земле — давление понижено, и скоро наступит плохая погода.

По поведению животных Фото - © Михаил Коханчиков / Фотобанк Лори Братья наши меньшие не хуже природы подсказывают, какой будет погода. Так, например, при приближающемся дожде птицы будут стараться лететь ближе к земле — или вовсе прятаться в укрытиях. Дело в том, что низкое атмосферное давление вызывает у птиц дискомфорт в ушах, поэтому они вынуждены летать низко, чтобы избавиться от него. О приближающихся осадках расскажут и усевшиеся на проводах стайки птиц. Также обратите внимание на то, шумят ли птицы. О хорошей погоде говорят щебетание, «пение», чирикание. А если грядут дожди, то птицы, как правило, замолкают. Насекомые, особенно бабочки и пчелы, перед дождем будут искать укрытие — их не будет видно. Так что порхающие бабочки говорят о хорошей погоде в ближайшие несколько часов. Если в поле вашего зрения есть коровы, то это отлично. Они — еще один прекрасный индикатор погоды. Перед грозой они ложатся и стараются кучковаться вместе. Причем лежат они, как правило, против направления ветра. Муравьи будут стараться строить высокие муравейники — чтобы дождь их не затопил.

По туману и росе Фото - © Медиасток.рф Если стоит туман — это хороший знак. Грядет ясный день! Все потому, что ветер в таком случае достаточно слабый и не мешает теплому, насыщенному испарениями воздуху свободно подниматься и вытеснять холодные атмосферные массы. О погоде расскажет и роса на траве. Чтобы она образовывалась, нужно, чтобы ночь была сухой, а ветер — спокойным. Такое бывает только при высоком давлении и спокойной ясной погоде. Если изменения в погоде и будут, то не раньше чем через 12 часов.

По появлению гало Фото - © Mikhail Kapychka. Собственная работа/Wikipedia.org Много могут рассказать и такие явления, как гало. Оно возникает вокруг Солнца и Луны, когда свет преломляется в ледяных кристаллах высоко в облаках. Причем не простых облаках, а перистых. Такие облака являются предвестниками влажного воздуха, поэтому, когда на небе виднеется гало, нужно ждать осадков. Об осадках расскажет и слегка «размытое» Солнце. Это говорит о влажности воздуха на высоте.