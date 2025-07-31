Не кормить голубей и не ругаться матом: какие еще неочевидные штрафы есть в России
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В материале РИАМО рассказываем о штрафах, которые могут оказаться неожиданными для нарушителей. Например, наказать могут за нецензурные наклейки на автомобиле или за кормление голубей.
Штраф до 250 тысяч рублей за кормление птиц
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Казалось бы, такое благое дело, как кормление птиц, может только приветствоваться. Однако делать это нужно с соблюдением правил, иначе грозит штраф.
Согласно статье 8.2 КоАП РФ для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается: для физических лиц — до трех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 30–40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250–400 тысяч рублей.
Кормление голубей в жилой зоне может создавать санитарно-эпидемиологическую угрозу, поэтому кормить птиц там, где удобнее или захотелось, нельзя. Для правильного кормление птиц нужно делать кормушки, размещать их вдали от жилой зоны на деревьях. Сыпать корм на подоконники, у подъездов, на спортивных и детских площадках запрещено.
Штраф до 250 тысяч рублей за выбрасывание мусора из окна
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Та же статья 8.2 предусматривает наказание за выбрасывание мусора из окна. Накажут и жителей, которые любят оставлять мусор в подъезде. За такое нарушение граждане заплатят две-три тысячи рублей, должностные лица (например, председатель ТСН) – 10-30 тысяч, юридические лица – от 100 до 250 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит увеличением штрафов.
Чтобы привлечь к ответственности нерадивых соседей, нужно будет собрать доказательства нарушения – фотографии, видеозаписи или показания свидетелей, из которых четко ясно, кто нарушитель. Обращаться можно в правоохранительные органы, в свою управляющую компанию или ТСН, в Роспотребнадзор. С нарушителем обычно сначала проводят беседы и только потом, если беседы не помогли, выписывают штраф.
Штраф до 100 тысяч рублей или арест до 15 суток за мат в общественных местах
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За ненормативную лексику в общественном месте и за использование наклеек с нецензурной бранью на автомобилях также может грозить наказание. За это нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».
Размер штрафа составит до одной тысячи рублей, возможен административный арест до 15 суток. За более серьезные оскорбления и нарушения общественного порядка предусмотрен больший размер штрафов. Но важно помнить, что даже одна наклейка или слово, сказанное в общественном месте, может обернуться неприятными последствиями.
Штраф до 500 тысяч рублей за плохое содержание животных
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Статьями 8.52 и 8.54 КоАП РФ предусмотрены штрафы за плохое содержание животных, как домашних, так и в приютах.
В конце июня правительство одобрило кратное повышение штрафов за такое нарушение. Повышение предусмотрено в 20 раз. Для граждан штрафы составят максимум 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предлагает изменить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения с 60 дней до трех лет.
По словам инициаторов законопроекта, он призван защитить граждан от бездомных животных. Существующие штрафы недостаточны, чтобы защитить граждан и самих животных от нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих питомцев.
Штраф до 300 тысяч рублей за неправильную утилизацию мусора
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КоАП предусматривает ответственность и за неправильную утилизацию мусора. То есть нельзя просто в контейнер во дворе выбрасывать все, что не нужно в квартире. Например, крупногабаритный мусор необходимо вывозить отдельно или утилизировать в специальные контейнеры. То же касается электроники, бытовой техники, ламп, батареек и прочих опасных отходов, которые важно утилизировать в специально отведенных местах.
За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами предусмотрены штрафы:
- Крупногабаритные и строительные отходы (мебель, техника, стройматериалы) — две–три тысячи рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей, а если нанесен вред природе или здоровью — до семи тысяч рублей.
- Выброс мусора в неположенных местах (в лесу, на обочине): до пяти тысяч для граждан, для компаний — до 250 тысяч рублей, повторно — до шести тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юрлиц.
- Неправильное сжигание мусора на участке чревато штрафом от пяти до 15 тысяч рублей, в пожароопасный период — до 20 тысяч.
- Мусор на своем участке: складирование, закапывание или разбрасывание — штраф две-три тысячи рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч, а если нанесен экологический ущерб — от 20 до 30 тысяч рублей.
Штраф до 2000 рублей за привод собаки на пляж
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МЧС России разместило проект приказа, который запрещает приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Федеральный приказ пока не предусматривает ответственность за нарушение этих требований. Скорее это правила безопасности, которые необходимо соблюдать ради собственного здоровья и жизни.
Однако есть региональные акты, где прописаны штрафы за подобные нарушения. Так, в Москве размер штрафа составляет до 2000 рублей (ст. 5.1 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»).
Штраф за кормление бездомных животных у подъездов
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Члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными, подготовили пакет законопроектов, одним из которых будет запрещено кормление животных возле многоквартирных домов, больниц, спортивных площадок и школ. Перечень регионы смогут расширять.
Такой законопроект также вызван необходимость соблюдать санитарно-гигиенические требования в жилых зонах и общественных местах. Так запрет кормить животных может касаться медицинских учреждений, санитарно-курортных и аптечных организаций, зданий и сооружений культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, территорий детских площадок, физкультурно-спортивных организаций, спортплощадок, придомовых территорий многоквартирных домов.
Еще один законопроект из предложенных касается случаев, когда граждане препятствуют отлову бездомных животных. Такие действия законодатели планируют запретить. Кроме того, может появиться ответственность за «несообщение о бездомных животных на территории определенных объектов», например предприятий. Инициативы находятся на рассмотрении.