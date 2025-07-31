Не кормить голубей и не ругаться матом: какие еще неочевидные штрафы есть в России

В материале РИАМО рассказываем о штрафах, которые могут оказаться неожиданными для нарушителей. Например, наказать могут за нецензурные наклейки на автомобиле или за кормление голубей.

Штраф до 250 тысяч рублей за кормление птиц Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори Казалось бы, такое благое дело, как кормление птиц, может только приветствоваться. Однако делать это нужно с соблюдением правил, иначе грозит штраф. Согласно статье 8.2 КоАП РФ для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается: для физических лиц — до трех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 30–40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250–400 тысяч рублей. Кормление голубей в жилой зоне может создавать санитарно-эпидемиологическую угрозу, поэтому кормить птиц там, где удобнее или захотелось, нельзя. Для правильного кормление птиц нужно делать кормушки, размещать их вдали от жилой зоны на деревьях. Сыпать корм на подоконники, у подъездов, на спортивных и детских площадках запрещено.

Штраф до 250 тысяч рублей за выбрасывание мусора из окна Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Та же статья 8.2 предусматривает наказание за выбрасывание мусора из окна. Накажут и жителей, которые любят оставлять мусор в подъезде. За такое нарушение граждане заплатят две-три тысячи рублей, должностные лица (например, председатель ТСН) – 10-30 тысяч, юридические лица – от 100 до 250 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит увеличением штрафов. Чтобы привлечь к ответственности нерадивых соседей, нужно будет собрать доказательства нарушения – фотографии, видеозаписи или показания свидетелей, из которых четко ясно, кто нарушитель. Обращаться можно в правоохранительные органы, в свою управляющую компанию или ТСН, в Роспотребнадзор. С нарушителем обычно сначала проводят беседы и только потом, если беседы не помогли, выписывают штраф.

Штраф до 100 тысяч рублей или арест до 15 суток за мат в общественных местах Фото - © Медиасток.рф За ненормативную лексику в общественном месте и за использование наклеек с нецензурной бранью на автомобилях также может грозить наказание. За это нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Размер штрафа составит до одной тысячи рублей, возможен административный арест до 15 суток. За более серьезные оскорбления и нарушения общественного порядка предусмотрен больший размер штрафов. Но важно помнить, что даже одна наклейка или слово, сказанное в общественном месте, может обернуться неприятными последствиями.

Штраф до 500 тысяч рублей за плохое содержание животных Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Статьями 8.52 и 8.54 КоАП РФ предусмотрены штрафы за плохое содержание животных, как домашних, так и в приютах. В конце июня правительство одобрило кратное повышение штрафов за такое нарушение. Повышение предусмотрено в 20 раз. Для граждан штрафы составят максимум 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предлагает изменить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения с 60 дней до трех лет. По словам инициаторов законопроекта, он призван защитить граждан от бездомных животных. Существующие штрафы недостаточны, чтобы защитить граждан и самих животных от нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих питомцев.

Штраф до 300 тысяч рублей за неправильную утилизацию мусора Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори КоАП предусматривает ответственность и за неправильную утилизацию мусора. То есть нельзя просто в контейнер во дворе выбрасывать все, что не нужно в квартире. Например, крупногабаритный мусор необходимо вывозить отдельно или утилизировать в специальные контейнеры. То же касается электроники, бытовой техники, ламп, батареек и прочих опасных отходов, которые важно утилизировать в специально отведенных местах. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами предусмотрены штрафы: Крупногабаритные и строительные отходы (мебель, техника, стройматериалы) — две–три тысячи рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей, а если нанесен вред природе или здоровью — до семи тысяч рублей.

Выброс мусора в неположенных местах (в лесу, на обочине): до пяти тысяч для граждан, для компаний — до 250 тысяч рублей, повторно — до шести тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юрлиц.

Неправильное сжигание мусора на участке чревато штрафом от пяти до 15 тысяч рублей, в пожароопасный период — до 20 тысяч.

Мусор на своем участке: складирование, закапывание или разбрасывание — штраф две-три тысячи рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч, а если нанесен экологический ущерб — от 20 до 30 тысяч рублей.

Штраф до 2000 рублей за привод собаки на пляж Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори МЧС России разместило проект приказа, который запрещает приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Федеральный приказ пока не предусматривает ответственность за нарушение этих требований. Скорее это правила безопасности, которые необходимо соблюдать ради собственного здоровья и жизни. Однако есть региональные акты, где прописаны штрафы за подобные нарушения. Так, в Москве размер штрафа составляет до 2000 рублей (ст. 5.1 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»).