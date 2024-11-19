Налоговый вычет за фитнес: кто имеет право и как его можно получить

В материале РИАМО рассказываем о том, как получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги и фитнес.

Кто имеет право на налоговый вычет за фитнес Фото - © Unsplash.com Вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги введен Федеральным законом № 88-ФЗ. Этот вычет относится к категории социальных, поэтому его может получить любой гражданин России, который является плательщиком НДФЛ. А вот люди, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями (если они не имеют дополнительного дохода, облагаемого НДФЛ), рассчитывать на вычет за спортивные занятия не могут. Налоговый вычет может получить гражданин, который оплатил фитнес-услуги: самому себе;

своим детям, в том числе усыновленным, в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети являются студентами очной формы обучения);

детям, находящимся под опекой, в возрасте до 18 лет. Воспользоваться правом на налоговый вычетом за фитнес можно в течение трех лет с даты оплаты услуг.

В каком размере предоставляется вычет за спорт и фитнес в 2024 году Фото - © Медиасток.рф Вычет за спорт применяется к доходам, полученным плательщиками НДФЛ с 1 января 2022 года. Вы можете получить вычет в зависимости от того, сколько средств потратили. Вернуть можно 13% от понесенных расходов. Существуют ограничения на сумму трат, вычет за которые можно возместить. В 2022-2023 годах максимальная сумма, на которую можно сделать вычет, составляла 120 тысяч рублей в год. С начала 2024 года ограничение – не более 150 тысяч рублей в год, в сумме со всеми другими расходами, на которые полагается социальный вычет (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение). 13% от 150 000 рублей составит 19 500 рублей, 13% от 120 000 – 15 600 рублей.

За какие расходы дается налоговый вычет за фитнес Налоговый вычет полагается, если вы потратили деньги на услуги, входящие в следующий список: Физкультурно-оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому развитию. Физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных планов. При этом физкультурно-спортивная организация или ИП, которым вы заплатили за спорт или фитнес, должны быть включены в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги.

Какие документы нужны для получения налогового вычета за фитнес Если вы оплатили услуги до начала 2024 года, вам понадобятся: копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

кассовый чек. Если же вы оплатили фитнес или иные занятия спортом уже в 2024 году, для подтверждения права на налоговый вычет нужна только справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Справка выдается организацией или ИП, которая получила от вас деньги за услуги. Если же организация или ИП напрямую передали сведения о понесенных вами расходах в налоговые органы, то справка тоже не нужна, у ФНС уже будет вся необходимая информация.

Как получить вычет за фитнес в налоговой инспекции Вы можете запросить налоговый вычет по окончании календарного года в налоговой инспекции по месту жительства. Для этого потребуется предоставить документы (справку), подтверждающие ваши расходы на фитнес, а также налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ). Удобнее всего это сделать через интернет-сервис ФНС «Личный кабинет для физических лиц»: он автоматически предзаполняет форму декларации уже имеющимися сведениями, вам останется только загрузить недостающие документы (справку). Стоит иметь в виду, что данные о доходах за предыдущий год отображаются в «Личном кабинете» после 25 февраля. Если же вы подаете заявление о налоговом вычете до 25 февраля, для заполнения декларации вам понадобится справка от работодателя – о доходах и удержанных суммах налога.

Как получить налоговый вычет на фитнес в упрощенном порядке Фото - © Фотобанк Лори Вы также можете получить социальный налоговый вычет по упрощенной схеме – она применяется к услугам, оплаченным после начала 2024 года. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Процесс максимально автоматизирован. Налоговые органы получают информацию о ваших доходах и расходах в рамках информационного обмена с банками и физкультурно-спортивными организациями. И если у вас есть право на налоговый вычет, в «Личном кабинете» автоматически сформируется предзаполненное заявление для его утверждения. Это должно произойти не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 25 февраля) или не позднее 20 дней в случае представления сведений после 25 февраля. Стоит учитывать, что предзаполненные заявления будут впервые сформированы в 2025 году по расходам 2024 года.

Как получить вычет за фитнес от работодателя Фото - © Фотобанк Лори Можно запросить налоговый вычет и до окончания календарного года – через работодателя. Для этого нужно: Подготовить документы (справку) об оказании физкультурно-оздоровительных услуг.

Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов (справок). В течение 30 календарных дней налоговая служба проинформирует о результатах рассмотрения заявления, а также направит работодателю уведомление о подтверждении права на вычет.

Обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении налогового вычета.