На припаркованную машину упал лед с крыши: что делать и куда обращаться

Зафиксируйте повреждения автомобиля и место происшествия Фото - © Сгенерированно ИИ Предпочтение стоит отдать именно фотосъемке, поскольку видео не всегда принимают во внимание. Сделайте фото происходящего с разных ракурсов. Очень важно, чтобы были видны регистрационный номер машины, номер здания и название улицы, тип строения, сколько этажей в здании, а также место, откуда упал снег или лед. Если на крыше накопился снег и его до сих пор не убрали – сфотографируйте и это тоже. Помните, что важно сфотографировать подтверждение законности парковки, а также общий план – чтобы было видно и машину, и здание.

Вызовите полицию Фото - © Медиасток.рф Важно вызвать именно полицию, а не ГИБДД, поскольку упавший на машину лед или снег не считается дорожно-транспортным происшествием. Если при вызове по телефону вам будут предлагать самим явиться в участок и рассказать о произошедшем, надо настаивать на своем и требовать прибытия сотрудников полиции к месту происшествия. Нарушение должно быть зафиксировано на месте. Полицейские обязаны зафиксировать событие, записать показания потерпевшего, собственника здания, свидетелей,управляющей компании, а затем составить протокол. Важно проследить, чтобы в протоколе событие было описано развернуто, с фиксацией не только факта падения снега с крыши, но и повреждения автомобиля.

Найдите очевидцев падения льда на автомобиль Фото - © Сгенерированно ИИ В идеале, конечно, найти свидетелей, которые застали момент падения льда или снега с крыши на ваш автомобиль. С ними нужно обсудить произошедшее, узнать побольше деталей и записать их телефонные номера, чтобы при необходимости можно было связаться. Если же свидетелей не окажется, то будет достаточно документов, которые составят сотрудники полиции. Если же повреждены и припаркованные рядом автомобили, то не будет лишним найти контакты их владельцев, чтобы составить коллективный иск. Также следует помнить,что многие дворы сейчас оборудованы камерами,а запись с них чаще всего можно получить без особенных проблем.Для этого иногда требуется лишь позвонить на горячую линию и рассказать о произошедшем.

Позвоните в страховую компанию Фото - © Unsplash.com Если у вас есть полис КАСКО, следует позвонить в свою страховую компанию и детально описать произошедшее. Далее сотрудник фирмы подробно расскажет о дальнейших действиях.Скорее всего,водителя попросят зафиксировать все обстоятельства инцидента и подать заявление на получение выплаты. Что касается полиса ОСАГО, то он страхует гражданскую ответственность водителя, поэтому при падении снега с крыши просто-напросто не работает.

Проведите экспертизу Фото - © Unsplash.com После сбора всей необходимой документации нужно найти специалиста-оценщика, который точно установит причиненный ущерб. Оплачивать его услуги придется из собственного кармана. Перед этим стоит узнать, есть ли у оценщика необходимая лицензия. В противном случае суд может не принять его заключение.

Составьте досудебное обращение Фото - © Freepik.com После того как пройдет экспертиза, а вы получите ее результаты с указанием суммы ущерба, необходимо составить претензию с вашими требованиями. Ее направляют в адрес ответственных лиц по почте с уведомлением о вручении. Можно доставить этот документ самостоятельно. Также не забудьте указать реквизиты счета, на который виновник может перечислить деньги. Впрочем, как признаются юристы, вопрос о выплатах компенсаций на этой стадии решается крайне редко. Поэтому, если ответа на претензию не последовало, следует обратиться в суд.