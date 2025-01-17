На припаркованную машину упал лед с крыши: что делать и куда обращаться
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В материале РИАМО инструкция на случай, если крышу вашей машины повредил упавший с крыши лед.
Зафиксируйте повреждения автомобиля и место происшествия
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Предпочтение стоит отдать именно фотосъемке, поскольку видео не всегда принимают во внимание.
Сделайте фото происходящего с разных ракурсов. Очень важно, чтобы были видны регистрационный номер машины, номер здания и название улицы, тип строения, сколько этажей в здании, а также место, откуда упал снег или лед. Если на крыше накопился снег и его до сих пор не убрали – сфотографируйте и это тоже. Помните, что важно сфотографировать подтверждение законности парковки, а также общий план – чтобы было видно и машину, и здание.
Вызовите полицию
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Важно вызвать именно полицию, а не ГИБДД, поскольку упавший на машину лед или снег не считается дорожно-транспортным происшествием. Если при вызове по телефону вам будут предлагать самим явиться в участок и рассказать о произошедшем, надо настаивать на своем и требовать прибытия сотрудников полиции к месту происшествия. Нарушение должно быть зафиксировано на месте.
Полицейские обязаны зафиксировать событие, записать показания потерпевшего, собственника здания, свидетелей,управляющей компании, а затем составить протокол. Важно проследить, чтобы в протоколе событие было описано развернуто, с фиксацией не только факта падения снега с крыши, но и повреждения автомобиля.
Найдите очевидцев падения льда на автомобиль
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В идеале, конечно, найти свидетелей, которые застали момент падения льда или снега с крыши на ваш автомобиль. С ними нужно обсудить произошедшее, узнать побольше деталей и записать их телефонные номера, чтобы при необходимости можно было связаться. Если же свидетелей не окажется, то будет достаточно документов, которые составят сотрудники полиции.
Если же повреждены и припаркованные рядом автомобили, то не будет лишним найти контакты их владельцев, чтобы составить коллективный иск. Также следует помнить,что многие дворы сейчас оборудованы камерами,а запись с них чаще всего можно получить без особенных проблем.Для этого иногда требуется лишь позвонить на горячую линию и рассказать о произошедшем.
Позвоните в страховую компанию
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Если у вас есть полис КАСКО, следует позвонить в свою страховую компанию и детально описать произошедшее. Далее сотрудник фирмы подробно расскажет о дальнейших действиях.Скорее всего,водителя попросят зафиксировать все обстоятельства инцидента и подать заявление на получение выплаты. Что касается полиса ОСАГО, то он страхует гражданскую ответственность водителя, поэтому при падении снега с крыши просто-напросто не работает.
Проведите экспертизу
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После сбора всей необходимой документации нужно найти специалиста-оценщика, который точно установит причиненный ущерб. Оплачивать его услуги придется из собственного кармана. Перед этим стоит узнать, есть ли у оценщика необходимая лицензия. В противном случае суд может не принять его заключение.
Составьте досудебное обращение
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После того как пройдет экспертиза, а вы получите ее результаты с указанием суммы ущерба, необходимо составить претензию с вашими требованиями. Ее направляют в адрес ответственных лиц по почте с уведомлением о вручении. Можно доставить этот документ самостоятельно. Также не забудьте указать реквизиты счета, на который виновник может перечислить деньги. Впрочем, как признаются юристы, вопрос о выплатах компенсаций на этой стадии решается крайне редко. Поэтому, если ответа на претензию не последовало, следует обратиться в суд.
Обратитесь в суд
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Если вам отказали в выплатах, то придется обратиться в суд. Для этого надо составить исковое заявление, а также предоставить отчет о проведении экспертизы, фото с места происшествия, постановление полиции, вашу претензию с подтверждением ее отправки виновнику, квитанцию об уплате госпошлины и документы на машину.
Однако вы должны быть готовы к тому, что судебный процесс – дело не быстрое и займет продолжительное время. Если признаков мошенничества в действиях автовладельца не обнаружат и все документы будут собраны, суд встанет на пострадавшую сторону. После этого у виновника есть 30 дней на то, чтобы выплатить деньги водителю. Если этого не произошло, следует обратиться в федеральную службу судебных приставов, которые взыщут средства с ответчика в принудительном порядке.