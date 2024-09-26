МРОТ в 2025 году: какой будет минимальная зарплата и почему она может различаться в разных регионах
Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори
Какой будет сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году, от чего она зависит и как соотносится с величиной прожиточного минимума, читайте в материале РИАМО.
Какой будет сумма МРОТ в 2025 году
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
С 1 января 2025 года Кабмин проиндексирует минимальный размер оплаты труда. Его величину увеличат на 16,5%, до 22 440 рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«С учетом того, что в 2023 году показатель медианной заработной платы составлял 46 751 рубль, объявленная премьером Михаилом Мишустиным величина МРОТ на 2025 год 22 440 рублей не только обоснована, но и соответствует существующему законодательству», — отмечает директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.
От чего зависит сумма МРОТ и как она рассчитывается
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В конце 2023 года было принято изменение в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82 «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому с 2025 года МРОТ должен быть не меньше 48% медианной заработной платы, напоминает Сорокина.
«В 2021 году данное соотношение составляло 42%, однако в 2022, 2023 и 2024 годах из-за высокой турбулентности экономики было введено иное правило, согласно которому темпы роста МРОТ должны были опережать величину прожиточного минимума на 3%», — отмечает экономист.
Прожиточный минимум в 2024 году составляет 15 453 рубля на душу населения, в 2023 году он был 14 374 рубля, то есть за год прожиточный минимум вырос на 7,5%.
МРОТ в 2024 году в среднем по России принят в размере 19 242 рубля в месяц, в 2023 году он составлял 16 242 рубля в месяц, то есть рост составил 18,5%.
На что влияет сумма МРОТ
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
МРОТ устанавливает минимальный уровень заработной платы, которую может получать россиянин, работающий на полную ставку. Также сумма МРОТ оказывает влияние на расчет пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.
По Конституции Российской Федерации МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. В настоящее время его величина в среднем по России составляет 16 844 рубля в месяц, а с 1 января 2025 года вырастет до 19 329 рублей. Государство использует данный показатель, чтобы оценивать степень нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки, например, при расчете пособий малоимущим семьям с детьми или выплатах пенсионерам, доход которых меньше регионального прожиточного минимума.
Особенности МРОТ по регионам России
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«Величина прожиточного минимума зависит от региона и группы населения — трудоспособное население, дети и пенсионеры. Также регионы могут устанавливать свою величину МРОТ, которая, однако, не должна быть ниже средней по России», — объясняет Сорокина.
Так, в 2024 году размер минимальной заработной платы в Москве составлял 29 389 рубля, в Санкт-Петербурге — 25 тысяч рублей, в Калининградской области — 20 тысяч рублей. Некоторые регионы устанавливают минимальный региональный размер оплаты труда в привязке к общероссийскому МРОТ. Например, в Башкортостане это 1,057 МРОТ без учета региональных выплат, в Краснодарском крае — 1,05 МРОТ.
«Некоторые регионы в расчете используют не МРОТ, а величину регионального прожиточного минимума. Так, в Ставропольском крае и Кузбассе это 1,5 величины регионального прожиточного минимума. Однако большинство регионов устанавливают иные величины МРОТ для сотрудников коммерческой сферы, а бюджетные организации ориентируются на общероссийский МРОТ», — поясняет Сорокина.