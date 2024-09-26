МРОТ в 2025 году: какой будет минимальная зарплата и почему она может различаться в разных регионах

«С учетом того, что в 2023 году показатель медианной заработной платы составлял 46 751 рубль, объявленная премьером Михаилом Мишустиным величина МРОТ на 2025 год 22 440 рублей не только обоснована, но и соответствует существующему законодательству», — отмечает директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

С 1 января 2025 года Кабмин проиндексирует минимальный размер оплаты труда. Его величину увеличат на 16,5%, до 22 440 рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

От чего зависит сумма МРОТ и как она рассчитывается

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В конце 2023 года было принято изменение в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82 «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому с 2025 года МРОТ должен быть не меньше 48% медианной заработной платы, напоминает Сорокина.

«В 2021 году данное соотношение составляло 42%, однако в 2022, 2023 и 2024 годах из-за высокой турбулентности экономики было введено иное правило, согласно которому темпы роста МРОТ должны были опережать величину прожиточного минимума на 3%», — отмечает экономист.

Прожиточный минимум в 2024 году составляет 15 453 рубля на душу населения, в 2023 году он был 14 374 рубля, то есть за год прожиточный минимум вырос на 7,5%.

МРОТ в 2024 году в среднем по России принят в размере 19 242 рубля в месяц, в 2023 году он составлял 16 242 рубля в месяц, то есть рост составил 18,5%.