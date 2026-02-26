Море, озеро или горы: 8 вариантов для путешествия на 8 Марта

О том, куда можно выехать из Москвы на мартовские длинные выходные в честь Международного женского дня, рассказываем в материале РИАМО.

1. Сочи

Фото - © Иван Аборнев / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

Март в Сочи не относится к «высокому сезону» (если вы не планируете горнолыжный отдых в Красной Поляне), поэтому цены в это время довольно демократичные. Погода при этом приближается к типичной весенней, днем температура может доходить до 15-17 градусов, часто светит солнце. В марте можно прогуляться по набережной, посетить сочинский дендрарий, где зацветают магнолии, камелии и мимоза, а также съездить на Агурские водопады, которые весной набирают особую силу.

Время авиаперелета из Москвы

От 3,5 часов, авиабилет туда-обратно – от 22 тысяч рублей.

Стоимость

Тур на три ночи для двоих обойдется в сумму от 45 до 230 тысяч рублей. Проживание в отеле (без стоимости перелета и питания) – от 5 тысяч рублей за три ночи.

2. Геленджик

Фото - © Игорь Архипов / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

Также как и в Сочи, март считается в Геленджике временем «низкого сезона». В начале весны в Геленджик приезжают люди, которые любят спокойный отдых у моря – без столпотворения на набережной и переполненных ресторанов. Можно насладиться постепенным наступлением весны (воздух прогревается до 10-15 градусов), отдохнуть в кафе возле прибрежной полосы или подняться в горный парк «Олимп», где на высоте 640 метров работает колесо обозрения.

Время авиаперелета из Москвы

От 3,5 часов, авиабилет туда-обратно – от 30 тысяч рублей.

Стоимость

Тур на три ночи на двоих будет стоить от 55 до 250 тысяч рублей. Проживание в отеле (без стоимости перелета и питания) – от 7 тысяч рублей за три ночи.

3. Крым

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

В начале марта в некоторых регионах Крыма начинается полноценная весна: температура воздуха доходит до +18, светит солнце, на деревьях распускаются почки. У туристов огромный выбор мест для отдыха: Севастополь, Гурзуф, Алупка, Алушта, Ялта, Симеиз, Ливадия, Судак и другие города и поселки. Наибольшей популярностью в марте пользуется южный берег Крыма. Март в Крыму – идеальное время для любителей спокойного отдыха: в «низкий сезон» на полуострове не очень много туристов, при этом цены на размещение в отелях довольно демократичные.

Время в пути из Москвы

Поездом до Симферополя – от 27 часов, стоимость билетов туда-обратно – от 11 тысяч рублей; самолетом до Краснодара – от 3,5 часов, стоимость билетов туда-обратно – от 13,5 тысяч рублей, далее трансфер от туроператорв, поезд или автобус.

Стоимость

Тур на три ночи на двоих в стоит от 43 до 150 тысяч рублей. Проживание в отеле (без стоимости перелета и питания) – от 6 тысяч рублей за три ночи.

4. Санкт-Петербург

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

Санкт-Петербург – это в первую очередь культурно-исторический центр, кроме того, в городе множество прекрасных зданий, проспектов, улиц, двориков, музеев, храмов и ресторанов. Март – не самое комфортное время для прогулок по Санкт-Петербургу, зато в это время довольно умеренный наплыв туристов, так что можно без особых очередей посмотреть экспозиции Эрмитажа, посетить Петергоф, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.

Время в пути из Москвы

От 1,5 часов, авиабилет туда-обратно – от 8,5 тысяч рублей.

Стоимость

Обычно туристы из Москвы не покупают пакетные туры в Северную столицу, а бронируют места в отелях поблизости от мест, которые хотели бы посетить во время поездки. Цена за три ночи в гостиницах Санкт-Петербурга на двоих стартует от 6 тысяч рублей.

5. Байкал

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

Туры на мартовский Байкал традиционно пользуются спросом: на самом большом пресном озере в это время стоит прочный прозрачный лед, пронизанный мелкими пузырьками, воздух чистый, а погода в первые весенние дни часто радует солнцем. Байкал – идеальное место для наслаждения красотой природы, кроме того, можно посетить гроты, покататься по озеру на коньках или устроить подледную рыбалку при комфортной температуре от -5 до 0 градусов.

Время перелета из Москвы

От 6 часов, авиабилет туда-обратно – от 40 тысяч рублей.

Чтобы добраться до Байкала, нужно сначала долететь от Москвы до Иркутска, далее возможны варианты: трансфер от туроператора, поезд, автобус или такси.

Стоимость

Тур на три ночи на двоих стоит от 93 до 170 тысяч рублей. Проживание в отеле (без стоимости перелета и питания) – от 7 тысяч рублей за три ночи.

6. Шерегеш

Фото - © Алексей Кокоулин / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

На склонах курорта Шерегеш – более 60 заснеженных трасс, которые привлекают туристов с ноября до начала мая. Март на Шерегеше считается бархатным сезоном: снежный покров уверенный и плотный, но при этом дневные температуры могут достигать +10 градусов, так что на склонах никто не мерзнет.

Время перелета из Москвы

От 4 часов (Новосибирск) до 6 часов (Новокузнецк), авиабилет туда-обратно – от 15 тысяч рублей (Барнаул, Новосибирск) до 40 тысяч рублей (Новокузнецк).

Чтобы добраться до горнолыжного курорта Шерегеш, нужно сначала долететь от Москвы до Новокузнецка, Барнаула или Новосибирска. Дальше на курорт доставляет трансфер от туроператора, можно также доехать на поезде, автобусе или заказать микроавтобус-такси.

Стоимость

Тур на три ночи на двоих стоит от 76 до 233 тысяч рублей. Забронировать отдельный номер в отеле на праздничные дни уже не получится: все номера «расписаны» под пакетные туры.

7. Дагестан

Фото - © Алексей Кузнецов / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

Мартовский отдых в Дагестане обойдется дешевле, чем в апреле или мае, при этом воздух порой прогревается до +10 или даже +15 градусов, так что вполне можно прочувствовать приближение весны. Март – отличное время для поездки в Дагестан, если вы хотели бы полюбоваться горными пейзажами, посетить популярные достопримечательности, побывать на экскурсиях и попробовать местную кухню, но при этом не планируете переплачивать за «высокий сезон».

Время перелета из Москвы

От 3 часов, авиабилет туда-обратно – от 12 тысяч рублей.

Стоимость

Тур на три ночи на двоих стоит от 38 до 78 тысяч рублей. Проживание в отеле (без стоимости перелета и питания) – от 6 тысяч рублей за три ночи.

8. Кавказские Минеральные воды

Фото - © Юлия Бабкина / Фотобанк Лори

Что посмотреть, куда сходить

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край круглогодично привлекают туристов горными красотами и чистейшим воздухом. Здесь можно прогуляться по курортным паркам, подняться на скалистые вершины, полюбоваться на прозрачные горные реки, искупаться в термальных источниках и, конечно, попить целебной воды. Многие отели и санатории по определенным дням предлагают гостям (не проживающим в номерах) различные лечебные процедуры и оздоровительные спа-программы.

Время перелета из Москвы

От 3,5 часов, авиабилет туда-обратно – от 13,5 тысяч рублей.

Стоимость

Тур на три ночи на двоих стоит от 35 до 160 тысяч рублей. Проживание в отеле (без стоимости перелета и питания) – от 6,5 тысяч рублей за три ночи.