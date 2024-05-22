Миграционный учет: правила жизни иностранцев в России и ответственность за несоблюдение законов

В материале РИАМО рассказываем все о миграционном учете: в чем отличия разных форм пребывания в стране, кто и когда должен подавать документы и что грозит за нарушение миграционного законодательства.

Постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства – в чем отличия Фото - © РИА Новости Согласно Федеральному закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации включает регистрацию по месту жительства и постановку на учет по месту пребывания. Местом жительства при этом является жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы, а место пребывания – жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания. Таким образом, регистрацию по месту пребывания обязаны оформлять все иностранцы, прибывающие в Российскую Федерацию. Сделать это нужно в течение семи дней с момента прибытия, за исключением ряда случаев. А регистрацию по месту жительства могут иметь иностранцы с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением не временное проживание (РВП), в том числе с целью получения образования. Такую регистрацию иностранцы обязаны оформить в течение семи дней с момента получения ВНЖ или РВП. Иностранец с РВП и ВНЖ может быть зарегистрирован по месту жительства и стоять на миграционном учете по месту пребывания одновременно. Например, иностранец зарегистрирован по ВНЖ в своей квартире в Твери. Если он приедет в другой город, например в Санкт-Петербург, он должен встать на учет по месту пребывания и сообщить свой новый адрес.

Регистрация по месту жительства: как подать документы и кто может это сделать Фото - © РИА Новости Зарегистрироваться по месту жительства обязаны временно или постоянно проживающие иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание, в том числе в целях получения образования, или вид на жительство, и которые имеют право пользования жилым помещением. Для того, чтобы зарегистрироваться по месту жительства, иностранцу нужно подать заявление в течение семи рабочих дней с даты получения ВНЖ или РВП. Подать его можно одним из способов: онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг,

в МФЦ,

непосредственно в территориальный орган МВД России. Важно подавать заявление в территориальный орган МВД того района, где находится жилое помещение. Для оформления регистрации к заявлению иностранцу нужно приложить: Документ, удостоверяющий его личность, и вид на жительство либо документ, удостоверяющий его личность, в котором проставлена отметка о разрешении на временное проживание, в том числе с целью получения образования.

Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ), и его копию.

Квитанцию об уплате государственной пошлины. Лица без гражданства вместо документа, удостоверяющего личность, предоставляют сам вид на жительство либо разрешение на временное проживание. Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также члены их семей, переселившиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, освобождены от уплаты государственной пошлины. Отметка о регистрации по месту жительства проставляется в соответствующие документы.

Регистрация по месту пребывания: кто должен зарегистрировать иностранца и какие документы нужны Фото - © РИА Новости Все иностранцы, временно пребывающие в РФ, должны регистрироваться по месту пребывания в течение семи дней с момента прибытия в страну. Те, кто имеют ВНЖ или РВП, тоже должны уведомлять о своем месте нахождения, если адрес отличается от его места жительства. Принимающей стороной обычно выступают граждане Российской Федерации, предоставившие иностранцу жилое или иное помещение для проживания, или юридические лица, привлекающие к трудовой деятельности иностранного гражданина (то есть работодатели). Для заполнения уведомления иностранец должен предоставить документ, удостоверяющий его личность, и миграционную карту. На основании этих данных принимающая сторона (гражданин РФ либо юрлицо) заполняет уведомление о прибытии и подает его удобным способом. Подать уведомление можно: в территориальный орган МВД России – непосредственно либо через ЕПГУ.

в МФЦ.

через Почту России. После приема уведомления возвращается отрывная часть (или ее можно распечатать при подаче уведомления онлайн), которую иностранец должен носить с собой. Важно помнить, что подача такого уведомления – это обязанность принимающей стороны, и за неисполнение грозит административная ответственность. Кроме того, сам иностранец может заявить об отказе постановки на учет принимающей стороной, и при этом он не будет привлечен к ответственности на период проверки.

На какой срок можно поставить на учет иностранца Фото - © РИА Новости Максимальный срок непрерывного пребывания иностранца в России – 90 календарных дней. В соответствии с международными договорами Российской Федерации освобождены от постановки на учет по месту пребывания: граждане Украины и граждане республики Беларусь – в течение 90 дней, граждане Армении, Казахстана и Киргизии, государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе – 30 дней, граждане Таджикистана – 15 дней с даты въезда в Российскую Федерацию. Высококвалифицированные специалисты и члены их семей освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на миграционный учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию Российской Федерации. Трудящегося иностранца можно поставить на учет сроком до одного года на основании патента, трудового или гражданско-правового договора. Полный перечень о сроках постановки на учет иностранных граждан и исключениях можно посмотреть на сайте МВД России.

Когда уведомление о прибытии может заполнить сам иностранец Фото - © РИА Новости Законодательно предусмотрены случаи, когда уведомление о прибытии заполняется и подается самим иностранным гражданином: При наличии у принимающей стороны документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих ей направить уведомление о прибытии. Если иностранец является собственником жилья. В случае, если жилье, предоставленное иностранному гражданину, принадлежит гражданину РФ, постоянно проживающему за пределами страны, либо иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами территории России. При наличии учетной записи на Госуслугах и подтверждения принимающей стороны о согласии на постановку иностранца на учет через Единый портал. При наличии договора найма жилого помещения. При прибытии иностранца по адресу, который был заявлен как его место пребывания при оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию. При наличии вида на жительства с условием письменного согласия принимающей стороны.

Что грозит иностранцам и гражданам РФ за фиктивный учет и несоблюдение миграционного закона Фото - © РИА Новости За нарушение миграционного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность как для граждан Российской Федерации, так и для иностранцев. Например, за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности придется заплатить административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 250 до 800 тысяч рублей либо их деятельность приостановят на срок от 14 до 90 суток. Стоит помнить, что наказание предусмотрено за каждого незаконно привлеченного иностранца. Накажут и за работу без патента. За нарушение правил пребывания в России иностранец заплатит административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей и его могут выдворить из страны. Такое же наказание предусмотрено за отсутствие документов, несоответствие заявленной цели пребывания в России (например, въехал для туристических целей, а на самом деле работает). За повторное нарушение иностранец заплатит уже до семи тысяч рублей и будет точно выдворен из страны. Штрафы предусмотрены для принимающей стороны в случае нарушений при подаче уведомлений – нарушений сроков и вовсе отказе от подачи документов. Граждане заплатят до четырех тысяч рублей, должностные лица – до 50 тысяч рублей, юридические лица – до 500 тысяч. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации грозит уголовная ответственность и штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. За организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации статьей 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы.