Метеорный поток Урсиды: когда и где можно будет увидеть последний звездопад в 2024 году

Что такое метеорный поток Урсиды и как он выглядит

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Урсиды – метеорный поток, который обычно виден на земном небосклоне с 17 по 25 декабря. «Материнское» небесное тело Урсид – комета 8P/Туттля (8P/Tuttle), которая проходит свою эллиптическую орбиту за 13,6 лет. При сближении с Солнцем она теряет часть своего вещества, которое остается на орбите. Каждый год во второй половине декабря Земля проходит через мелкие обломки вещества кометы, благодаря чему мы и видим метеорный поток Урсиды. В предыдущий раз комета Туттля пролетала рядом с Землей в 2021 году, а следующее сближение, по подсчетам ученых, произойдет в 2035-м.

Радиант метеорного потока (область на небосклоне, откуда, как кажется наблюдателю, летят метеоры) располагается в созвездии Малой Медведицы, поэтому поток и называется «Урсиды» – от латинского слова «Ursus», что значит «медведь».