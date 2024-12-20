Метеорный поток Урсиды: когда и где можно будет увидеть последний звездопад в 2024 году
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О том, где и когда жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть последний в 2024 году метеорный поток Урсиды, рассказываем в материале РИАМО.
Что такое метеорный поток Урсиды и как он выглядит
Фото - © Unsplash.com
Урсиды – метеорный поток, который обычно виден на земном небосклоне с 17 по 25 декабря. «Материнское» небесное тело Урсид – комета 8P/Туттля (8P/Tuttle), которая проходит свою эллиптическую орбиту за 13,6 лет. При сближении с Солнцем она теряет часть своего вещества, которое остается на орбите. Каждый год во второй половине декабря Земля проходит через мелкие обломки вещества кометы, благодаря чему мы и видим метеорный поток Урсиды. В предыдущий раз комета Туттля пролетала рядом с Землей в 2021 году, а следующее сближение, по подсчетам ученых, произойдет в 2035-м.
Радиант метеорного потока (область на небосклоне, откуда, как кажется наблюдателю, летят метеоры) располагается в созвездии Малой Медведицы, поэтому поток и называется «Урсиды» – от латинского слова «Ursus», что значит «медведь».
Где и когда можно увидеть звездопад Урсиды в декабре 2024 года
Фото - © Unsplash.com
Поскольку метеорный поток Урсиды визуально «исходит» из созвездия Малой Медведицы, «падающие звезды» смогут увидеть только жители северного полушария.
Пик активности потока метеоров через атмосферу Земли, по расчетам ученых, придется на ночь с 21 на 22 декабря 2024 года. Обычно интенсивность Урсид – не очень высокая, за час можно будет увидеть около 10 метеоров. Впрочем, так бывает не всегда: в 1945 году, например, на пике активности можно было наблюдать до 169 метеоров в час.
Как наблюдать декабрьский метеорный поток Урсиды
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Астрономы рекомендуют найти место вдали от городских огней и расположиться так, чтобы убывающая Луна была скрыта каким-либо объектом – деревом или высоким кустарником. Любоваться звездопадом можно будет в течение всей ночи, но самое удачное время для наблюдения – ближе к утру: в это время Малая Медведица находится высоко на ночном небосклоне.
Метеорные потоки наблюдают невооруженным глазом.В Московском планетарии сообщили, что в 2024 году условия для наблюдения будут не самыми благоприятными – помешает свет Луны. Но за пределами столицы рассмотреть поток можно будет при условии ясной погоды.