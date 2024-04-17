Майские праздники 2024: как отдыхаем и работаем в начале мая

Как отдыхаем на майские праздники в 2024 году

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Один из самых коротких рабочих месяцев в году – это май. В начале месяца в России отмечают два праздника: 1 Мая (праздник весны и труда) и 9 Мая (День Победы). Каждый год выходные в начале мая устанавливаются по-разному, в отличие от января, когда каникулы просто длятся несколько дней подряд.

В 2024 году в мае выходные дни установлены с 28 апреля по 1 мая, и с 9 по 12 мая. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать по 4 дня с перерывом на пять рабочих дней – 2, 3, 6, 7 и 8 мая.

В целом в мае 2024 года получится целых 11 выходных дней, а рабочих всего 20. В 2023 году выходных было всего семь.