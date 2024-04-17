Майские праздники 2024: как отдыхаем и работаем в начале мая
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В материале РИАМО рассказываем, когда в мае установлены выходные и почему придется работать в субботу.
Как отдыхаем на майские праздники в 2024 году
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Один из самых коротких рабочих месяцев в году – это май. В начале месяца в России отмечают два праздника: 1 Мая (праздник весны и труда) и 9 Мая (День Победы). Каждый год выходные в начале мая устанавливаются по-разному, в отличие от января, когда каникулы просто длятся несколько дней подряд.
В 2024 году в мае выходные дни установлены с 28 апреля по 1 мая, и с 9 по 12 мая. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать по 4 дня с перерывом на пять рабочих дней – 2, 3, 6, 7 и 8 мая.
В целом в мае 2024 года получится целых 11 выходных дней, а рабочих всего 20. В 2023 году выходных было всего семь.
Длинная рабочая неделя перед майскими праздниками
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Для того чтобы продлить выходные приуроченные к 1 мая в 2024 году установлена одна рабочая суббота. В соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день переносится с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля.
Таким образом, перед праздниками россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя.
Могут ли в майские праздники вызвать на работу
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В связи с производственной необходимостью граждане могут быть вызваны на работу в праздничные дни, но для этого нужно будет письменное согласие работника. При этом сотрудник может выбрать вид оплаты труда в выходной или праздничный день. Это может быть двойная оплата отработанного времени или смены либо обычная оплата и отгул по выбору в другой день.
Без письменного согласия могут вызвать сотрудника если:
- необходимо предотвратить катастрофу, производственную аварию или заняться устранением их последствий;
- требуется проведение работ в силу чрезвычайного (пожары, наводнения, землетрясения и т.д.) или военного положения;
- нужно предотвратить уничтожение или порчу имущества организации.
Почему в мае лучше не ходить в отпуск
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Брать отпуск на время майских праздников не выгодно. Но зато потеряв в деньгах, работник может дольше отдохнуть. Согласно ст. 120 ТК РФ, праздничные дни в число дней отпуска не включают и не оплачивают. Но перенесенные выходные дни учитываются при продолжительности отпуска. То есть, например, 10 мая продлит отпуск на один день.
Какой будет погода на майские праздники 2024
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Метеорологи говорят, что на первые майские каникулы погода будет дождливой, а температура не поднимется выше 15 градусов. А вот 9 Мая порадует теплой и сухой погодой. Но исходя из практики, о погоде точнее можно будет сказать ближе к каникулам.