Магнитные бури 14-16 сентября: как защититься и причем тут корональная дыра на Солнце

К концу выходных и в начале следующей недели на Землю обрушится сильная магнитная буря, которая затянется на шесть дней, а пик ожидается 14-16 сентября.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце появилась крупная экваториальная корональная дыра, прямо в плоскости вращения планет. Именно она стала причиной ожидающихся геомагнитных бурь.

Специалисты отмечают: сентябрь показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца — три магнитных бури. Это в 10 раз чаще, чем в августе.

Что такое корональная дыра на солнце и причины ее появления в сентябре 2025 года Корональная дыра представляет собой область солнечной атмосферы с пониженной плотностью плазмы и сниженным уровнем температуры относительно окружающей среды. Возникновение корональной дыры связано с особенностями структуры солнечного магнитного поля. Магнитные линии выходят наружу и позволяют частицам покидать поверхность Солнца быстрее обычного, формируя солнечный ветер повышенной интенсивности. Причины возникновения корональных дыр до конца не изучены, но предполагается, что они связаны с особенностями магнитного поля Солнца.

Какое воздействие магнитные бури оказывают на Землю Магнитные бури — это воздействие на магнитное поле Земли, вызванное потоками солнечного ветра, которые входят в магнитосферу планеты. Они могут стать причиной северных сияний, помех в работе спутников и систем связи, а также могут влиять на электросети. В периоды сильных магнитных бурь возможны сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.

Как магнитные бури воздействуют на людей Влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено, но некоторые исследования указывают на возможность ухудшения самочувствия у людей с повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля. У таких людей могут наблюдаться: головные боли,

бессонница,

повышенная утомляемость,

раздражительность. Однако большинство людей не ощущают никакого влияния магнитных бурь на свое здоровье.