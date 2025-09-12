Магнитные бури 14-16 сентября: как защититься и причем тут корональная дыра на Солнце
Фото - © Сгенерировано ИИ
К концу выходных и в начале следующей недели на Землю обрушится сильная магнитная буря, которая затянется на шесть дней, а пик ожидается 14-16 сентября.
Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце появилась крупная экваториальная корональная дыра, прямо в плоскости вращения планет. Именно она стала причиной ожидающихся геомагнитных бурь.
Специалисты отмечают: сентябрь показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца — три магнитных бури. Это в 10 раз чаще, чем в августе.
Что такое корональная дыра на солнце и причины ее появления в сентябре 2025 года
Корональная дыра представляет собой область солнечной атмосферы с пониженной плотностью плазмы и сниженным уровнем температуры относительно окружающей среды. Возникновение корональной дыры связано с особенностями структуры солнечного магнитного поля. Магнитные линии выходят наружу и позволяют частицам покидать поверхность Солнца быстрее обычного, формируя солнечный ветер повышенной интенсивности.
Причины возникновения корональных дыр до конца не изучены, но предполагается, что они связаны с особенностями магнитного поля Солнца.
Какое воздействие магнитные бури оказывают на Землю
Магнитные бури — это воздействие на магнитное поле Земли, вызванное потоками солнечного ветра, которые входят в магнитосферу планеты. Они могут стать причиной северных сияний, помех в работе спутников и систем связи, а также могут влиять на электросети. В периоды сильных магнитных бурь возможны сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.
Как магнитные бури воздействуют на людей
Влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено, но некоторые исследования указывают на возможность ухудшения самочувствия у людей с повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля.
У таких людей могут наблюдаться:
- головные боли,
- бессонница,
- повышенная утомляемость,
- раздражительность.
Однако большинство людей не ощущают никакого влияния магнитных бурь на свое здоровье.
Как подготовиться к магнитной буре 14–16 сентября 2025 года
Чтобы минимизировать возможные негативные последствия магнитных бурь, рекомендуется:
- следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовым к возможным сбоям в работе техники;
- избегать стрессов и переутомления;
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, достаточно спать и заниматься физической активностью;
- люди с повышенной чувствительностью к магнитным бурям могут проконсультироваться с врачом о мерах профилактики.