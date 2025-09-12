Магнитные бури 14-16 сентября: как защититься и причем тут корональная дыра на Солнце

Сгенерировано ИИ

Фото - © Сгенерировано ИИ

К концу выходных и в начале следующей недели на Землю обрушится сильная магнитная буря, которая затянется на шесть дней, а пик ожидается 14-16 сентября.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце появилась крупная экваториальная корональная дыра, прямо в плоскости вращения планет. Именно она стала причиной ожидающихся геомагнитных бурь.

Специалисты отмечают: сентябрь показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца — три магнитных бури. Это в 10 раз чаще, чем в августе.

Что такое корональная дыра на солнце и причины ее появления в сентябре 2025 года

Корональная дыра представляет собой область солнечной атмосферы с пониженной плотностью плазмы и сниженным уровнем температуры относительно окружающей среды. Возникновение корональной дыры связано с особенностями структуры солнечного магнитного поля. Магнитные линии выходят наружу и позволяют частицам покидать поверхность Солнца быстрее обычного, формируя солнечный ветер повышенной интенсивности.

Причины возникновения корональных дыр до конца не изучены, но предполагается, что они связаны с особенностями магнитного поля Солнца.

Какое воздействие магнитные бури оказывают на Землю

Магнитные бури — это воздействие на магнитное поле Земли, вызванное потоками солнечного ветра, которые входят в магнитосферу планеты. Они могут стать причиной северных сияний, помех в работе спутников и систем связи, а также могут влиять на электросети. В периоды сильных магнитных бурь возможны сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.

Как магнитные бури воздействуют на людей

Влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено, но некоторые исследования указывают на возможность ухудшения самочувствия у людей с повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля.

У таких людей могут наблюдаться:

  • головные боли,
  • бессонница,
  • повышенная утомляемость,
  • раздражительность.

Однако большинство людей не ощущают никакого влияния магнитных бурь на свое здоровье.

Как подготовиться к магнитной буре 14–16 сентября 2025 года

Чтобы минимизировать возможные негативные последствия магнитных бурь, рекомендуется:

  • следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовым к возможным сбоям в работе техники;
  • избегать стрессов и переутомления;
  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, достаточно спать и заниматься физической активностью;
  • люди с повышенной чувствительностью к магнитным бурям могут проконсультироваться с врачом о мерах профилактики.